بكين, 19 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- يأمل السكان المحليون في هافانا أن تكون قمة مجموعة الـ 77 (G77) بالإضافة إلى قمة الصين قوة دافعة في تعاون أوثق بين البلدان النامية.

وقال المهندس المعماري إيدي ريغيرو لشبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN في الفترة التي سبقت الحدث، الذي عقد يومي الجمعة والسبت في العاصمة الكوبية: "تحتاج البلدان النامية إلى تطوير ومكافحة الفقر والتعامل مع القضايا الأخرى التي تؤثر عليها".

وقالت طالبة علم الاجتماع سامانثا روس: "آمل أن تركز القمة على طرق تحقيق التنمية المستدامة باستخدام العلوم والتكنولوجيا للبحث عن طرق أكثر ابتكارًا لتنمية البلدان النامية".

ورددت توقعاتهم إعلان هافانا الذي تمت الموافقة عليه يوم السبت، والذي شدد على دور العلم والتكنولوجيا ودعا إلى بيئة مفتوحة وعادلة وشاملة وغير تمييزية للتنمية العلمية والتكنولوجية.

واختتمت مجموعة الـ 77، المؤلفة من 134 دولة نامية، القمة في هافانا في 16 سبتمبر، معلنة أن التاريخ هو يوم العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الجنوب العالمي.

سد الفجوة الرقمية

وخلال القمة، دعا لي شي، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، وهو أيضًا عضو في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جميع الدول إلى الاستفادة على قدم المساواة من المكاسب الرقمية، وقال إنه ينبغي عدم ترك أي دولة نامية أو استبعادها في تطوير تقنيات وصناعات جديدة.

وفي كلمته أمام قمة مجموعة العشرين السابعة عشرة في بالي الإندونيسية في نوفمبر 2022، قال الرئيس شي جين بينغ إنه من المهم سد الفجوة الرقمية، قائلاً إنه يجب على البلدان تعزيز الاتصال بشكل مشترك في العصر الرقمي، واتخاذ تدابير فعالة لتعزيز محو الأمية الرقمية والمهارات للجميع.

وقال الرئيس الصيني إنه من المهم بشكل خاص مساعدة البلدان النامية والفئات المحرومة على التكيف مع التحول الرقمي والسعي لسد الفجوة الرقمية.

قال تشن تشونجيانغ، مساعد وزير التجارة، في مارس إنه من أجل سد الفجوة الرقمية، أنشأت الصين آلية التعاون الرقمي لطريق الحرير مع 17 دولة وآلية التعاون الثنائي المتقدمة لطريق الحرير للتجارة الإلكترونية مع 29 دولة.

وفي حديثه في القمة، أشاد رئيس الاتحاد الأفريقي والرئيس القمري غزالي عثماني بجهود الصين في تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية من خلال التعاون الرقمي، قائلاً إن التعاون الرقمي جزء مهم من مبادرة الحزام والطريق.

النهوض بالتعاون بين بلدان الجنوب

كما شدد لي شي على أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل دائمًا أولوية عالية في تعاون الصين مع البلدان الأخرى.

"الصين هي أكبر دولة نامية في العالم. وبغض النظر عن مرحلة التنمية التي تصل إليها، ستكون الصين دائمًا جزءًا من العالم النامي وعضوًا في الجنوب العالمي".

وفي اجتماع BRICS-Africa Outreach وBRICS Plus Dialogue في جوهانسبرغ في أغسطس، أعلن الرئيس شي جين بينغ أن الصين أنشأت صندوقًا للتنمية العالمية والتعاون فيما بين بلدان الجنوب بتمويل إجمالي قدره 4 مليارات دولار، وستقوم المؤسسات المالية الصينية قريبًا بإنشاء صندوق خاص بقيمة 10 مليارات دولار مخصص لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية.

وقال رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد إن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وسيلة مهمة لتعزيز التضامن، كما أشاد بدليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس لأنه حقق العديد من حالات التعاون الناجحة في الجنوب العالمي خلال القمة.

ونقل لي شي عن مقولة صينية: "عندما يكون الإخوة من نفس العقل، يمكنهم قطع المعادن بقوة مشتركة"، وحث أعضاء مجموعة الـ 77 والصين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر والتصنيع والتنمية الخضراء والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

إصلاح الحوكمة العالمية

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة أعضاء مجموعة الـ 77 والصين على مناصرة نظام متعدد الأطراف متجذر في المساواة، يخدم الإنسانية جمعاء وليس فقط للمحظوظين.

وأشار غوتيريش إلى أن العلم والتكنولوجيا والابتكار يمكن أن يعزز التضامن ويحل المشاكل المشتركة، ومع ذلك، فإنها اليوم "تؤجج في كثير من الأحيان عدم المساواة وترسخ الانقسامات".

أصدرت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء اقتراحًا بشأن إصلاح وتطوير الحوكمة العالمية، يحدد موقف الصين واقتراحها بشأن المجالات الرئيسية للحوكمة العالمية.

وفيما يتعلق بالتطور العلمي، شددت الصين على أن التقدم العلمي والتكنولوجي ينبغي أن يفيد البشرية جمعاء، وألا يصبح وسيلة لتقييد واحتواء تنمية البلدان الأخرى.

وأبرز الاقتراح أنه ينبغي للبلدان النامية أن تتمتع تمتعاً كاملاً بالحق في الاستخدامات السلمية للعلم والتكنولوجيا لتيسير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة بفعالية للمخاطر الأمنية التي يشكلها التطور العلمي والتكنولوجي.

وأضافت أن الصين ستعزز التبادل والتعاون الدوليين في العلوم والتكنولوجيا بعقل وإجراءات أكثر انفتاحًا، وستعمل مع الدول الأخرى لتعزيز بيئة منفتحة وعادلة ومنصفة وغير تمييزية لتطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز المنافع المتبادلة والمشتركة.

https://news.cgtn.com/news/2023-09-18/China-to-build-a-Global-South-community-with-a-shared-future--1nb5bQsqY9O/index.html

CGTN SOURCE