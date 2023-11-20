شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): التبادل فيما بين الشعوب: هؤلاء المراهقون الأمريكيون يرسلون هدية خاصة إلى شي جين بينغ وزوجته

بكين، 20 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أرسل مجموعة من طلاب المدارس الثانوية من تاكوما، واشنطن مؤخرًا هدية خاصة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ وزوجته بنغ لي يوان، حيث يتواجد شي حاليًا في الولايات المتحدة لحضور اجتماع قادة الاقتصاد في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).

قام طلاب مدرسة Lincoln High School Choir الثانوية يوم الخميس بإعداد لوحة فنية للرئيس الصيني وزوجته، تتضمن عناصر صينية مثل الباندا العملاقة، والأبواب التقليدية، بالإضافة إلى عناصر تمثل ولاية واشنطن مثل كلب البراري و Space Needle (سبيس نيدل أو إبرة الفضاء).

CGTN: People-to-people exchanges: These American teenagers send Xi Jinping and his wife a special gift

قام المراهقون أيضًا بإعداد بطاقات عيد ميلاد للسيدة بنغ، حيث يقترب موعد عيد ميلادها. وغنوا أيضًا أغنية عيد ميلاد لها.

قدموا الهدايا خلال فعالية "الصداقة المستمرة" التي نظمت بالتعاون بين مجموعة الصين الإعلامية (CMG) وجمعية التبادل الطلابي والشبابي بين الصين وأمريكا. استلم رئيس مجموعة الصين الإعلامية، شين هايشيونغ، الهدية نيابة عن الرئيس الصيني.

الرئيس شي وزوجته بنغ زارا المدرسة في عام 2015، حيث قال شي للطلاب في ذلك الوقت أنه يأمل أن يتمكن الشباب في كلتا الدولتين من تعزيز التواصل وأن يكونوا جسوراً بين البلدين.

استمرار النداء

بعد ثمانية أعوام، لا يزال الرئيس الصيني شي يحمل نفس النداء. خلال لقائه مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء، نادى شي بالمضي قدمًا بتعزيز التبادلات فيما بين الشعوب.

حث الجانبين على تعزيز التعاون في مجال السياحة، وتوسيع التبادلات على المستوى الفرعي، وتعزيز التعاون التعليمي، وتشجيع ودعم المزيد من التفاعلات والتواصل بين شعبيهما.

صرح شي إن الصين مستعدة لدعوة 50,000 شاب أمريكي إلى الصين في الفترة القادمة من خلال برامج التبادل والدراسة خلال الخمس سنوات القادمة، بهدف زيادة التبادلات بين الشعبين، خاصة بين الشباب، وذلك خلال حفل الاستقبال يوم الأربعاء في الليل.

كما تحدث في هذا الحدث كل من سارة لاند، المديرة التنفيذية السابقة لِـ Iowa Sister States والصديقة القديمة للصين، وجون إيستربروك، حفيد الجنرال جوزيف ستيلويل، وإلين ماكلين، الباحثة الرئيسية في جمعية Kuliang للسياحة والثقافة. وأشادوا بدعم الرئيس شي للتبادلات الشعبية بين الصين والولايات المتحدة، وأعربوا عن التزامهم بتعزيز التفاهم المتبادل ونقل الصداقة بين الصين والولايات المتحدة إلى الأجيال القادمة.

أعرب أحد الطلاب الحاضرين في الحديث عن شوقه لفرص جديدة للتواصل مع الطلاب من الصين والسعي معًا نحو مستقبل أفضل.

كما صرح ستيفن أورلينس، رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، قائلًا: "تُخلق التبادلات فيما بين الشعوب بيئات تعيش فيها كل من الأمريكيين والصينيين بشكلٍ أفضل. والآن، ما نحتاجه هو مزيد من الأمريكيين للسفر إلى الصين".

https://news.cgtn.com/news/2023-11-17/These-American-teenagers-send-Xi-Jinping-and-his-wife-a-special-gift-1oOhYizqW1W/index.html