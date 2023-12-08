شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): شي جين بينغ يحث الصين والاتحاد الأوروبي على تعزيز التعاون ومعالجة الخلافات

بكين، 8 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- انعقد أول اجتماع شخصي من نوعه بين القوتين والأسواق الرئيسية في العالم بعد جائحة كوفيد-19، في شكل القمة الرابعة والعشرين بين الصين والاتحاد الأوروبي، في العاصمة الصينية بكين يوم الخميس.

خلال محادثاته مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي أكد على أهمية العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي للاستقرار والسلام العالميين وسط وضع دولي مضطرب، ودعا الجانبين إلى تعزيز التعاون ومعالجة خلافاتهما من خلال الحوار.

التمسك بالوصف المناسب للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي

يصادف هذا العام الذكرى العشرين للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وقد شهد تبادلات متكررة رفيعة المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وفي يونيو/حزيران، قام لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، بأول رحلة خارجية له بعد توليه منصبه، حيث زار ألمانيا وفرنسا. وفي أكتوبر/تشرين الأول، عقدت الجولة الـ12 من الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، وهو أحدث تفاعل بين الجانبين.

قال شي في اجتماع يوم الخميس: "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي التمسك بالوصف المناسب لعلاقتهما بأنها شراكة استراتيجية شاملة". كما حث الجانبين على الاستفادة الكاملة من الدور التوجيهي لقمة الصين والاتحاد الأوروبي والحوارات الخمسة رفيعة المستوى، وتعزيز التواصل الاستراتيجي، وزيادة التفاهم، ومعالجة الخلافات بشكل مناسب من خلال الحوار البناء.

شدد الرئيس الصيني على أنه "لا ينبغي لنا أن ننظر إلى بعضنا البعض كمتنافسين لمجرد أن أنظمتنا مختلفة، أو نقلل من التعاون بسبب وجود المنافسة، أو الانخراط في المواجهة بسبب وجود خلافات".

اتفقا مع شي، أشار ميشيل وفون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يريد الانفصال عن الصين. ويسعى إلى إقامة علاقة طويلة الأمد ومستقرة ويمكن التنبؤ بها ومستدامة مع الصين، ويأمل أن تساعد قمة الصين والاتحاد الأوروبي في إعادة تنشيط العلاقات بين الجانبين.

تأسست قمة الصين والاتحاد الأوروبي في عام 1998 كآلية اجتماع سنوي، وهي مخصصة لتعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين في مجالات تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع. وعقدت القمة السابقة في أبريل/نيسان من العام الماضي عبر مؤتمر عبر الفيديو.

في قمة هذا العام، تعهد الجانبان أيضًا بتعزيز الاتصال والتنسيق في المنتديات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجموعة العشرين، ودعم التعددية وتعزيز التسوية السياسية للمناطق الساخنة الدولية والإقليمية.

التحديث الصيني فرصة للاتحاد الأوروبي

"بينما تسعى الصين إلى تنمية عالية الجودة وانفتاح عالي المستوى، فإنها ترى الاتحاد الأوروبي شريكا رئيسيا للتعاون الاقتصادي والتجاري، وشريكا مفضلا للتعاون العلمي والتكنولوجي، وشريكا جديرا بالثقة للتعاون في مجال الصناعة وسلسلة التوريد." كما قال شي لزعماء الاتحاد الأوروبي.

ظلت الصين والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريكين تجاريين لبعضهما البعض. تظهر البيانات الرسمية أن التجارة البينية بلغت 847.3 مليار دولار في عام 2022، أو بمتوسط يزيد على 1.6 مليون دولار كل دقيقة.

يصادف هذا العام أيضًا الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين. خلال الاجتماع، أعرب شي عن استعداد الصين لتعزيز التعاون في إطار الحزام والطريق، بما في ذلك من خلال خلق تضافر بين مبادرة الحزام والطريق والبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي.

قدمت السكك الحديدية السريعة بين الصين وأوروبا The China-Europe Railway Express، إحدى الشركات الرائدة في مبادرة الحزام والطريق، خدمات لـ 217 مدينة في 25 دولة أوروبية مع حوالي 81 ألف رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا حتى نهاية نونبر/تشرين الثاني، وفقا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية.

وقال ميشيل وفون دير لاين، إن جانب الاتحاد الأوروبي يرى أن النمو المطرد طويل الأجل للاقتصاد الصيني يصب في مصلحة أوروبا، وأعربا عن أملهما في أن يعزز الجانبان الحوار والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والخضراء والرقمية والحفاظ على سلاسل التوريد والصناعية مستقرة وآمنة.

قال شي: "إن تحديث الصين والتكامل الأوروبي خياران استراتيجيان اتخذتهما الصين وأوروبا، على التوالي، مع وضع المستقبل في الاعتبار".

وأضاف أنه يتعين على الجانبين احترام ودعم بعضهما البعض والاستفادة من تكامل استراتيجياتهما التنموية من أجل التقدم المشترك.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-07/Chinese-President-Xi-Jinping-meets-with-EU-leaders-1pkQaZeBkJO/index.html