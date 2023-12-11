شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وفيتنام تتطلعان إلى توثيق الروابط بين الشعبين

بكين، 11 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- شهد نهر بيلون، النهر الحدودي بين الصين وفيتنام، في الثلاثين من نوفمبر الماضي، إقامة فعالية لتبادل الغناء التجاوبي ضمن إطار معرض التجارة والسياحة الدولي الخامس عشر بين فيتنام والصين.

قام المغنون الصينيون والفيتناميون بأداء أغاني تشيد بالصداقة الوثيقة بين شعبي البلدين.

وشهدت الصين وفيتنام، كونهما دولتين اشتراكيتين وجارتين صديقتين، أكثر من سبعة عقود من العلاقات الدبلوماسية ذات الروابط الوثيقة بين الشعبين.

صداقة طويلة الأمد

هذا وقال معالي السفير الصيني، Vietnam Xiong، لدى فيتنام لمجموعة الصين الإعلامية China Media Group، إن هناك العديد من الظروف المواتية للتبادلات الشعبية بين البلدين.

وأفاد أن الشعب الفيتنامي يعتبر من الشعوب الملمة جدًا بتاريخ الصين ومعتقدات الكونفوشيوسية، وذلك للتشابه الكبير بين ثقافة البلدين المتماثلة وتراثهما التاريخي المتشابهة، وكذلك وتحظى الأفلام الصينية المعاصرة، فضلاً عن المسلسلات التلفزيونية، بشعبية كبيرة بين الفيتناميين.

وقد أكدت الدولتان، الصين وفيتنام، على أهمية العمل على التعاون التعليمي لتعزيز التفاهم المتبادل وأواصر الصداقة بين شعبي البلدين.

ومن جانبه، قال Zheng Dawei، مستشار التعليم في السفارة الصينية لدى فيتنام، إنه يوجد أكثر من 50 مؤسسة للتعليم العالي في فيتنام تقدم أقسامًا أو تخصصات في اللغة الصينية، ويقترب عدد الدارسين للغة الصينية على مستوى التعليم العالي إلى 15000 طالب.

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، وفقًا لبيان مشترك صادر في العام الماضي حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاونية بين الصين وفيتنام، أنها ستقدم لفيتنام خلال الخمس سنوات القادمة أكثر من 1000 منحة حكومية صينية وأكثر من 1000 منحة لمعلمي اللغة الصينية الدوليين، وذلك بهدف مساعدة فيتنام على تدريب المواهب رفيعة المستوى ومعلمي اللغة الصينية.

وقال السفير Xiong، إن المؤسسات التعليمية الصينية قد استقبلت أكثر من 27000 طالب فيتنامي في الصين للدراسة، وحصل أكثر من 1700 منهم على منح دراسية من الحكومة الصينية.

وأضاف Xiong إنه يجب تعزيز أساس الرأي العام بين الطرفين بشكل أكبر. ولاحظ أنه ينبغي على الطرفين إيلاء أهمية أكبر لتعزيز الصداقة بين الصين وفيتنام.

تعميق التبادلات بين الشعبين في قادم الأيام

كان الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي Nguyen Phu Trong أول زعيم أجنبي مدعو لزيارة الصين بعد انعقاد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني.

وسيقوم الرئيس الصيني Xi Jinping، بدعوة من Trong والرئيس الفيتنامي Vo Van Thuong، بزيارة رسمية إلى فيتنام في الفترة من 12 إلى 13 ديسمبر.

وفي هذا الصدد، صرح Wang Wenbin، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري: إن زعيمي البلدين سيناقشان رفع مستوى العلاقات بين الصين وفيتنام والتركيز على ستة مجالات رئيسية هما السياسة، الأمن، التعاون العملي، الدعم العام، الشؤون المتعددة الأطراف، والقضايا البحرية.

وخلال اجتماع أقيم في أكتوبر الماضي مع Thuong، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين في إطار حضوره لمنتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي، قال الرئيس الصيني Xi: إنه يجب على البلدين مواصلة تعزيز أواصر التعاون والترابط بين الشعبين، وخاصة بين الشباب، من أجل انتقال الصداقة التقليدية من جيل إلى جيل.

ويتوقع الفيتناميون أيضًا تعزيز الروابط التي تجمع بينهم وبين الشعب الصيني. هذا وأفادت Le Nguyet Quynh، الفائزة بالجائزة الثانية في مسابقة جسر اللغة الصينية السادسة عشرة لطلاب المدارس الثانوية الأجانب، إنها درست اللغة الصينية لمدة ست سنوات وتتطلع إلى زيارة الرئيس Xi في المستقبل.

وقالت: "آمل أنه بعد هذه الزيارة، سيكون هناك المزيد من الفرص لشباب البلدين للتواصل مع بعضهم البعض وتعزيز أواصر الترابط والتعاون فيما بينهم".