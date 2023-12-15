بكين, 15 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- إن الشعب هو الجذر وشريان الحياة ومصدر قوة العلاقات الصينية الفيتنامية، حسب قول Xi Jinping، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CPC) والرئيس الصيني، في مقال مُوَقَّع نشرته صحيفة Nhan Dan الفيتنامية يوم الثلاثاء.

وفي يوم الأربعاء التقى كل من Xi وNguyen Phu، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، بممثلي الشباب من البلدين والشعبين الذين ساهموا في الصداقة الصينية الفيتنامية في Hanoi.

وشدد الزعيمان على أن أساس الصداقة الصينية الفيتنامية يكمن في العلاقة بين الشعبين، وأن مستقبل هذه الصداقة سيصنعه الشباب.

تعزيز التبادل الشبابي

وقد دعا Xi في مقاله إلى تعميق التعاون في تعليم اللغة الصينية والتعليم المهني والرياضة والصحة، وضمان نجاح الفعاليات الرئيسية بما في ذلك المنتدى الشعبي الصيني الفيتنامي واجتماع الصداقة للشباب الصيني الفيتنامي بهدف زيادة التفاهم المتبادل والحوار والتقارب بين شعبينا، وخاصة جيل الشباب.

وأضاف "علينا تعزيز التعاون والتبادلات الودية، والاستفادة الكاملة من آليات تبادل النظراء مثل وسائل الإعلام المركزية، ومراكز الأبحاث، ووزارات السياحة والثقافة، والناشرين، فضلا عن مؤسسات الإذاعة والسينما والتلفزيون".

وشهدت جامعة Hanoi في فيتنام تبادلات شبابية بين الجانبين، حيث اجتمع ما يقرب من 400 من الشباب من الصين وفيتنام لغناء أغاني سينمائية وتلفزيونية كلاسيكية معروفة لدى الجانبين خلال حفل غنائي أقيم في نوفمبر.

كما قامت الجامعة ببناء مكتبة بالاشتراك مع شركة نشر صينية، لتوفير مساحة للطلاب المحليين لمعرفة المزيد عن الثقافة الصينية.

ولطالما كان لدى Xi توقعات كبيرة تجاه الشباب، ويحرص دومًا على تشجيعهم على تحقيق أحلامهم وتحمل مسؤولياتهم، وأعرب الزعيم الصيني يوم الأربعاء عن أمله في أن يأخذ الشباب زمام المبادرة في تعزيز الصداقة بين الصين وفيتنام.

تعزيز الصداقة التقليدية

تعتبر الصين أكبر شريك تجاري لفيتنام منذ فترة طويلة، بينما تعد فيتنام رابع أكبر شريك تجاري للصين في العالم.

ومع إطلاق خدمة قطارات الشحن عبر الحدود بين الصين وفيتنام وبرنامج الموانئ الذكية، أصبحت الموانئ الحدودية البرية في البلدين مترابطة بسرعة. ويتم تصدير كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الفيتنامية عالية الجودة، بما في ذلك الليتشية والدوريان وفاكهة التنين، إلى الصين.

وقد تم تسيير ما يقرب من 20 مليون رحلة على متن خط مترو Cat Linh-Ha Dong الذي بنته شركة صينية، والذي وفر وسيلة سفر ملائمة ومريحة لسكان Hanoi.

ووضع Xi توقعات كبيرة على الشباب الصيني والفيتنامي، وقال إن الشباب في البلدين لابد أن يلعبوا دورهم في بناء مجتمع صيني-فيتنامي ذي مستقبل مشترك يحمل أهمية استراتيجية.

كما حث الشباب من الجانبين على القيام بدورهم في تعزيز تنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمساهمة في السلام الدائم في المنطقة.

وقال Xi لممثلي الشباب "آمل أن تكونوا روادًا في تعزيز التقدم البشري والمساهمة في بناء مجتمع ذو مستقبل مشترك للبشرية".