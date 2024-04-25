شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): بعد خمس سنوات، الرئيس Xi يعاود التأكيد على استراتيجية تنمية المنطقة الغربية في الصين

بكين، 25 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أكد الرئيس الصيني Xi Jinping مجددًا على الحاجة إلى تعزيز التنمية عالية الجودة في المنطقة الغربية من الصين خلال تفتيشه في بلدية تشونغ تشينغ يومي الاثنين والثلاثاء، وقال إن المنطقة الغربية لها أهمية كبيرة لتطوير البلاد بأكملها.

تعتبر هذه هي أحدث خطوات الرئيس الصيني لتعزيز التنمية الإقليمية للبلاد، وأكمل Xi، الذي يشغل أيضًا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني CPC ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، تفتيشه على مقاطعة هونان في وسط الصين الشهر الماضي، حيث شدد في هونان على تنشيط المنطقة الوسطى بقوة وتعزيز تنمية الحزام الاقتصادي لنهر اليانغتسي، بهدف تعزيز التنمية الإقليمية الأكثر توازنًا.

تتكون المنطقة الغربية للصين من 12 منطقة على مستوى المقاطعة، تغطي أكثر من 70 في المائة من مساحة الأراضي في البلاد وتحتوي على 27 في المائة من سكان الصين، وتشتهر المنطقة الغربية بمصادر الطاقة المتجددة الوفيرة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومختلف الموارد المعدنية الجوفية مثل الأراضي النادرة والبوكسيت والفحم والغاز الطبيعي، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من إجمالي احتياطيات البلاد.

وفي مارس 2019، تم تمرير مبدأ توجيهي لتطوير المنطقة الغربية في العهد الجديد، في اجتماع للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني CPC لتعميق الإصلاح العام برئاسة Xi. وتوضح الإرشادات أنه بحلول عام 2035، ستلحق المنطقة الغربية بالمنطقة الشرقية في مجالات الخدمة العامة واتصالات البنية التحتية ومعيشة الناس، وقد سجلت المنطقة الشرقية في الصين ما يقرب من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الغربية في عام 2023.

بعد مرور خمس سنوات على إقرار هذه الإرشادات، أشار Xi إلى أنه على الرغم من أن المنطقة الغربية شهدت إنجازات كبيرة، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من تحديات التنمية، وحث المنطقة على التركيز على صناعاتها المحلية التنافسية وتسريع انفتاحها.

وقال Xi خلال الندوة إنه ينبغي على المناطق الـ 12 على مستوى المقاطعات تطوير صناعات التصنيع الحديثة والصناعات الناشئة الاستراتيجية مثل الطاقة الجديدة والطب الحيوي استنادًا إلى الظروف المحلية، وتسريع التحول الصناعي والترقية، وأضاف أنه يمكن تطوير قطاعات السياحة والخدمات الأخرى إلى صناعات ركيزة في المنطقة.

وأوضح Xi أن اقتصاد الصين يتحول من التنمية عالية السرعة إلى التنمية عالية الجودة، لذلك يجب على كل منطقة تطوير اقتصادها بناءً على ظروفها المحددة والتحرك بناء على مزاياها النسبية. وخلال تفتيشه في تشونغ تشينغ، زار مركزًا لوجستيًا دوليًا، ومجتمعًا في منطقة جيولونغبو، ومركزًا رقميًا للتشغيل الحضري والحوكمة، وقدم له المسؤولون المحليون مشاريع تطوير ممر التجارة الدولي الجديد للأرض والبحر ومشاريع التجديد الحضري وحوكمة المدينة.

يعد الممر التجاري قناة رئيسية بين المنطقة الغربية للصين ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وقد وصل إلى 490 ميناءً في 120 دولة ومنطقة اعتبارًا من يناير، وشهد ارتفاع حجم الشحن بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لتقرير العمل الحكومي لبلدية تشونغتشينغ.

ودعا Xi يوم الثلاثاء المنطقة إلى تسريع بناء الممر والتكامل بشكل أفضل مع مبادرة الحزام والطريق (BRI) لتعزيز الانفتاح على المنطقة، وكان Xi قد صرح سابقًا أن المشاركة النشطة للمنطقة الغربية في الصين في مبادرة الحزام والطريق ستحسن إلى حد كبير الاتصال بين المناطق الشرقية والغربية في الصين وبين الصين والعالم الخارجي.

وحتى الآن، اتخذ نمط الاتصال شكلًا محددًا في المنطقة الغربية، وتُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني (NBS) أنه تم إطلاق ما مجموعه 35000 قطار شحن بين الصين وأوروبا من المنطقة الغربية في السنوات الخمس الماضية، وهو ما يمثل 50.5 في المائة من إجمالي عدد القطارات في البلاد. وفي عام 2023، ارتفع إجمالي حجم الاستيراد والتصدير في المنطقة الغربية بنسبة 37 في المائة بالمقارنة مع عام 2019.

ونظرًا لأن المنطقة الغربية هي مسقط رأس الأنهار العظيمة في الصين مثل نهر اليانغتسي والنهر الأصفر ونهر لانشانغ، وتتميز بالعديد من الحيوانات البرية النادرة، فقد تعهد Xi أيضًا بالحفاظ على الأمن البيئي الوطني.

وشدد على تسريع المشاريع الكبرى لحماية واستعادة النظم البيئية، وتعزيز برنامج غابات الحزام الشمالي الثلاثة لمواجهة العواصف الرملية وتآكل التربة في المنطقة الشمالية، وتعزيز توفير الطاقة وخفض الكربون في القطاعات التقليدية، فضلاً عن الاستخدام النظيف والفعال للفحم.

وقد بدأت الصين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية واسعة النطاق للمنطقة الغربية في عام 2000، وقد وصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للمنطقة إلى 10.2 في المائة، اعتبارًا من عام 2020، مما أدى إلى سد الفجوة الاقتصادية بشكل كبير مع المناطق الأخرى، وأظهرت بيانات من اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن أكثر من 21.3 مليون هكتار من الأراضي الزراعية تم تحويلها إلى غابات أو أراضي عشبية، مع تجاوز معدل تغطية الغابات 19 في المائة.