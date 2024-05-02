شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): منتدى CMG الثالث في بكين يناقش تطوير الذكاء الاصطناعي

بكين ، 2 مايو 2024 / PRNewswire / -- مع التركيز على تطوير الذكاء الاصطناعي، عُقد المنتدى الثالث لمجموعة الصين للإعلام (CMG) يوم الاثنين في بكين.

وحضر المنتدى Li Shulei، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CPC) ورئيس إدارة الدعاية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وألقى كلمة.

وشدد ضيوف المنتدى على دور وسائل الإعلام في تعزيز التطبيق المبتكر للذكاء الاصطناعي وكذلك حوكمته.

كما اتفق الضيوف على ضرورة بذل الجهود لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى إيجابي وصحي ومتنوع وعالي الجودة، بحيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح قوة للخير وإفادة البشرية.

كما طالبوا وسائل الإعلام بتسريع التحول الذكي والمساعدة في ربط عمليات التبادل والتعاون على المستوى الدولي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي لتسهيل تنميته بصورة صحية ومنظمة وآمنة.

وكان المنتدة الذي استضافته مجموعة الصين الإعلامية (CMG)، قد نجح في جذب أكثر من 200 مشارك من المنظمات الدولية ووسائل الإعلام والمراكز الفكرية والشركات متعددة الجنسيات.

وقال Shen Haixiong، نائب وزير إدارة الدعاية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس CMG: "إن الابتكار والإنجازات في العلوم والتكنولوجيا لا تؤدي فقط لتطوير وتقدم الحضارة البشرية، بل تجلب أيضًا عدم اليقين إلى عالم متغير باستمرار". ودعا إلى بذل الجهود لإنشاء ذكاء اصطناعي قيّم ومسؤول بشكل مشترك.

إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تؤثر على كل جوانب حياتنا. كما ذكر Thomas Bach، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، في خطاب فيديو أن CMG كانت دائمًا شريكًا للجنة الأولمبية الدولية، ما أسهم في جلب سحر الألعاب الأولمبية لمئات الملايين من المشاهدين الصينيين. وقال إن IOC تدعو CMG إلى العمل معًا لخلق مستقبل مبني على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرياضة الأولمبية.

وقال Daren Tang، المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO): "من الاختراعات القديمة مثل الحرير والطباعة والبوصلة إلى التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الروبوتات والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا الخضراء، لطالما التزمت الصين بالابتكار والإبداع". وقال إن منظمة WIPO تولي اهتماما وثيقا لضمان التوازن بين فرص الذكاء الاصطناعي من جهة ومخاطره من جهة أخرى، كما تلتزم بتعزيز التعاون لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح.