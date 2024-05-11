شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): "الرحلة الذهبية" في العلاقات الثنائية: تحدد الصين والمجر مخططًا جديدًا للتعاون والتنمية

بكين، 11 مايو 2024 /PRNewswire/ -- قررت الصين والمجر يوم الخميس رفع العلاقات الثنائية إلى "شراكة استراتيجية شاملة في جميع الظروف للعصر الجديد".

تم الإعلان عن القرار خلال المحادثات بين زيارة الرئيس الصيني Xi Jinping ورئيس الوزراء المجري Viktor Orban.

ولدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة، أكد الزعيمان أن القرار رسم مسار التنمية المستقبلية للعلاقات بين الصين والمجر، وسوف يضخ دفعة جديدة وقوية في التعاون الثنائي وخلق مستقبل أفضل للشعبين.

وأشار Xi إلى أن هذا العام يصادف الذكرى السنوية الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمجر، ودعا البلدين إلى الاستمرار في أن يكونا صديقين جيدين ذوي ثقة متبادلة وشريكين جيدين للتعاون المربح.

"الشراكة الاستراتيجية الشاملة في جميع الظروف للعصر الجديد"

قبل زيارته إلى المجر، كان لدى Xi مقالة مُوقعة نشرت في الصحيفة المجرية Magyar Nemzet، حيث قال إن العلاقة الثنائية في أفضل حالاتها في التاريخ، وقد شرعت في رحلة ذهبية.

بلغ حجم التجارة الثنائية 14.52 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 73 في المائة مقارنة بعام 2013، وفقًا لتقرير الاستثمار والتعاون بين الصين والمجر. وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار المباشر للصين في المجر 7.6 مليار يورو في عام 2023، وهو ما يمثل 58 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المجر.

المجر هي أول دولة أوروبية توقع وثيقة تعاون الحزام والطريق مع الصين. في السنوات الأخيرة، تعاونت مبادرة الحزام والطريق بشكل وثيق مع استراتيجية الانفتاح الشرقي في المجر، مما عزز التعاون العملي الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل وغيرها من المجالات.

في ديسمبر الماضي، أعلنت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات الكهربائية عن بناء أول مصنع أوروبي لسيارات الركاب الجديدة في المجر، والذي وصفه وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر Peter Szijjarto بأنه "أحد أهم الاستثمارات في التاريخ الاقتصادي للمجر".

سيجلب التحديث الصيني بالتأكيد المزيد من الفرص إلى المجر ودول أخرى في العالم، قال Xi لـOrban، مضيفًا أن المجر مُرحب بها لتكون رفيقًا للصين في طريقها إلى التحديث الصيني.

خلال اجتماع مع الرئيس المجري Tamas Sulyok يوم الخميس، قال Xi إن الصين مستعدة للعمل مع المجر لتعزيز المزيد من التآزر بين التحديث الصيني واستراتيجية الانفتاح الشرقي في المجر، والقيادة باستمرار في الاتجاه الصحيح للتعاون في الحزام والطريق وكذلك التعاون بين الصين ودول أوروبا الوسطى والشرقية، وتعميق وتحقيق التعاون الثنائي.

ترسيخ الصداقة بين الصين والمجر

وأكد Xi في المادة الموقعة أن التواصل بين الشعبين هو مصدر لا نهاية له للقوة للعلاقات بين الصين والمجر، مضيفًا أنه كلما زادت التبادلات بين الشعبين، كلما كانت أسس الصداقة أقوى.

قبل مهرجان الربيع لعام 2023، كتب اثنان من طلاب مدرسة ثنائية اللغة المجرية الصينية في بودابست رسالة إلى Xi وزوجته، لبروفيسور Peng Liyuan، ينقلون تحياتهم للعام الجديد ويعبرون عن استعدادهم للدراسة في الجامعات الصينية.

وفي رده، شجع Xi الشباب المجري على معرفة المزيد عن الصين وأن يصبحوا مبعوثين لصداقة الصين والمجر.

أُضيفت دورات اللغة المجرية في المناهج الدراسية في العديد من الجامعات الصينية. وفي الوقت نفسه، في معاهد Confucius والغرف الدراسية داخل المعهد، حيث يمكن للطلاب الذين يتعلمون اللغة الصينية، يكتسبون شعبية ويشاركونها في المجر.

تزداد التبادلات والزيارات المتبادلة على المستوى دون الوطني أيضًا. تصل رحلات الركاب المباشرة إلى أرقام مزدوجة أسبوعيًا، وتتوفر تدابير لتسهيل السفر في الاتجاهين، مما يحقق نتائج كبيرة.

دعا Xi كلا الجانبين إلى مواصلة دعم تدريس لغاتهما، وتشجيع المزيد من التواصل والتفاعل بين الشعوب والمؤسسات من البلدين.

وشدد Orban على أن تنمية الصين هي فرصة وليست خطرًا على أوروبا، وقال لـ Xi إن الجانب المجري لا يعرف ما يسمى بـ "القدرة المفرطة" أو "عدم المخاطرة".

وقال: "تصميم المجر على تعميق التعاون مع الصين لا يتزعزع ولن يزعجها أي قوة".