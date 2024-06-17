شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): «أعمل من أجل صالح شعبي»: تفاني شي جين بينغ في الخدمة

بكين ، 17 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- قبل خمسة وخمسين عامًا ، ذهب شي جين بينغ البالغ من العمر 15 عامًا ، باعتباره "شابًا متعلمًا" ، إلى قرية ليانغجياه في مقاطعة شانشي شمال غرب الصين. قضى بعد ذلك سبع سنوات في الريف، يعمل ويعيش جنبًا إلى جنب مع المزارعين.

ذكر شي أن تلك السنوات ساعدت في تعزيز إيمانه غير المتغير في القيام بأشياء عملية للشعب.

بعد انتخابه الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في نوفمبر 2012 ، تعهد بتفانيه المستمر في خدمة الشعب. "رغبة الناس في حياة سعيدة هي مهمتنا".

من أمين فرع ريفي إلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كان شي دائمًا يفكر في البلاد ويعتبر نفسه خادمًا للشعب.

رجل الشعب

وصل شي إلى ليانغجياه كمراهق مشوش قليلاً وغادر كرجل يبلغ من العمر 22 عامًا عازمًا على خدمة الناس.

ذهب شي في وقت لاحق إلى تشنغدينغ، وهي ناحية فقيرة في مقاطعة خبي بشمال الصين. وأشار لي يابينغ، المسؤول آنذاك في ناحية تشنغدينغ، إلى أن شي قال إن الصين لديها الكثير من الأشياء التي يتعين القيام بها وتحتاج إلى بعض الناس لتحمل المسؤولية.

من السنوات الأولى ، بدا شي غير مهتم ببهرجة المكاتب. كان يسافر لأيام ، وأحيانًا إلى الجبال ، للتحدث مع الناس في القاعدة الشعبية ، والتعرف على صعوباتهم ، والمساعدة في حل مشاكلهم.

في تشنغدينغ، ركب شي دراجة قديمة في جميع أنحاء الناحية ولاحظ أن حصة مشتريات الحبوب السنوية البالغة 38 مليون كيلوغرام التي تشتريها الدولة لم تخلص السكان المحليين من معاناتهم من الجوع.

وكتب إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يشير إلى أن الصعوبات التي يواجهها المزارعون المحليون ناجمة عن حصص المشتريات المرتفعة. وبعد أن علم فريق التحقيق بالوضع خفضوا الحصة من 38 مليون كيلوغرام إلى 24 مليون كيلوغرام.

وأشار تشنغ باوهواي، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في ناحية تشنغدينغ آنذاك، إلى أن الناس يثمنون العمل الذي يقوم به شي، قائلين إنهم حصلوا أخيرًا على ما يكفي من الطعام هنا. وقال تشنغ إن شي غرس نفسه حقا في صفوف الناس وأخذ على محمل الجد المصاعب التي تواجه الشعب.

«أعمل من أجل صالح شعبي»

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في عام 2012 ، قام شي بأكثر من 100 زيارة على المستوى الشعبي ، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية.

كان يهتم بكفاية إمدادات الطعام في الأسواق أثناء العطلات، وحصول السكان على الرعاية الطبية، ودفع أجور العمال المهاجرين. إن معالجة الاحتياجات الملحة للناس هي على جدول أعمال السلطات المركزية وأصبحت القوة الدافعة وراء الإصلاحات.

قال شي خلال ندوة حول القضاء على الفقر المدقع في 23 يونيو 2017: "نحن الآن نمارس فلسفة التنمية التي تركز على الناس". "يجب أن تركز التنمية المتمحورة حول الناس على ما يحتاجه الناس أكثر من أي شيء آخر".

تحت قيادة شي، شهدت الصين تغيرات تاريخية مع القضاء على الفقر المدقع وتحقيق الازدهار المعتدل لسكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

على سبيل المثال ، ارتفع الدخل القابل للتصرف للفرد في الصين في عام 2023 بنسبة 6.1 في المائة على أساس سنوي ، واستمرت الفجوة في الدخل بين سكان المناطق الحضرية والريفية في الانحسار. تم دمج وتوسيع مكاسب القضاء على الفقر ، مع نمو دخل الفرد في المناطق الريفية التي تم انتشالها من الفقر بنسبة 8.4 في المائة في العام الماضي.

قال شي في ندوة في فبراير 2023: "يهدف التحديث الصيني إلى ضمان أن تكون التنمية للشعب ومن قبل الشعب وأن يتم مشاركة ثمارها من قبل الشعب".

وعندما سُئل عن مشاعره حول انتخابه رئيسًا للصين خلال زيارة إلى إيطاليا ، اعترف شي بالمسؤولية الضخمة والمهمة الشاقة لحكم مثل هذا البلد الكبير ، لكنه أعرب عن تفانيه في تنمية الصين.

وقال شي: "من أجل صالح شعبي، سأضع رفاهيتي جانبًا."

https://news.cgtn.com/news/2024-06-15/-For-the-good-of-my-people-Xi-Jinping-s-devotion-to-service-1usxo5iapSo/p.html