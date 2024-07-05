شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وكازاخستان تعتزان بالعلاقات الودية وتتعهدان بمزيد من التعاون

بكين, 5 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أَشاد الرئيس الصيني Xi Jinping، في مقال موقّع نشرته صحيفة Kazakhstanskaya Pravda ووكالة Kazinform للأنباء الدولية يوم الثلاثاء، بالعلاقة الوَطيدة التي تربط بين الصين وكازاخستان، مُؤكداً على دعم البلدين المتبادل ووقوفهما الدائم كشريكين في أوقات التحديات.

تُعتبر هذه الزيارة الخامسة التي يقوم بها الرئيس Xi إلى كازاخستان، ولم يقتصر الأمر على استقباله من قبل الرئيس الكازاخستاني Kassym-Jomart Tokayev في المطار فحسب، بل فُرشت له سجادة زرقاء - لون علم كازاخستان الوطني الذي يعتبره الكازاخستانيون رمزًا للصداقة بين الصين وكازاخستان - كما أحيَا طلاب كازاخستان الزيارة بغناء الأغنية الصينية "Ode to the Motherland".

وتعتبر الزيارة أيضًا الزيارة الثانية للرئيس Xi في أقل من عامين، بعد زيارته الرسمية السابقة في سبتمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، اجتمع Xi وTokayev في بكين في أكتوبر 2023.

وقال الرئيس Xi خلال لقائه مع Tokayev يوم الأربعاء، إن العلاقات الودية بين الصين وكازاخستان مُتجذرة في طريق الحرير القديم الذي يعود إلى آلاف السنين، وتعززت بـ 32 عامًا من التعاون بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية، ووصلت إلى مستوى عالٍ من الشراكة الاستراتيجية الشاملة الدائمة.

منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكازاخستان عام 1992، عمل البلدان بثبات على تعزيز علاقتهما، بدايةً من الشراكة الاستراتيجية في عام 2005، ثم الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2011، وصولاً إلى شراكة استراتيجية شاملة دائمة في عام 2019.

لم يقتصر تعميق الثقة المتبادلة والعلاقات السياسية بين الصين وكازاخستان على ذلك فحسب، بل صاحبها نمو ملحوظ في التعاون التجاري والاقتصادي على مدى العقود الثلاثة الماضية.

كانت الصين أكبر شريك تجاري لكازاخستان في عام 2023، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين بنسبة 32% على أساس سنوي لتصل إلى 41 مليار دولار. تشمل الصادرات الرئيسية من كازاخستان إلى الصين النفط الخام والمعادن والمنتجات الزراعية. وبالمقابل، زودت الصين كازاخستان بالآلات والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، وذلك وفقًا لبيانات الحكومة الكازاخستانية.

وفي مقابلة مع صحيفة People's Daily، سلّط سفير كازاخستان لدى الصين، السيد Shakhrat Nuryshev، الضوء على مبادرة الحزام والطريق (BRI) كمحرك رئيسي للتعاون التجاري والاستثماري الثنائي المتنامي بين البلدين.

انطلاقًا من قاعدة التعاون اللوجستي الصيني الكازاخستاني (Lianyungang)، والتي تُعد أول مشروع يُدشن تحت مظلة مبادرة الحزام والطريق BRI في عام 2014، وصولًا إلى طريق غرب الصين - غرب أوروبا السريع، يعمل البلدان على تعزيز طُرق الربط بينهما بشكل وثيق من خلال تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاريع التي اكتملت ودخلت حَيز التنفيذ مؤخرًا، مثل محطة طاقة الرياح Zhanatas ومحطة الطاقة الكهرومائية Turgusun، تؤكد عزم كِلا البلدين على تطوير اقتصادات منخفضة الكربون من خلال برامج الطاقة المتجددة.

وخلال اجتماع مشترك للصحافة مع Tokayev يوم الأربعاء، قال Xi إن الصين وكازاخستان ستواصلان تعميق التعاون في المجالات التقليدية مثل التجارة والاستثمار والربط البيني والطاقة.

وأشار Xi إلى أن الصين وكازاخستان قد حددتا هدفًا جديدًا لمضاعفة التجارة الثنائية في وقت مبكر، مضيفًا أن الجانبين سيعملان أيضًا معًا على تعزيز مجالات نمو جديدة للتعاون في المعادن الأساسية والابتكار العلمي والتكنولوجي والفضاء والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات.

على مدى السنوات الماضية، عَمقت الصين وكازاخستان أيضًا التبادلات الثقافية والشعبية. على سبيل المثال، تم تنفيذ برامج ثنائية للتعاون الثقافي، بما في ذلك ورشة عمل Luban ومركز للطب الصيني التقليدي. وفي شهر مارس، تم إطلاق عام السياحة الكازاخستاني رسميًا في الصين.

وفي يوم الأربعاء، كشف كل من Xi وTokayev النقاب عن فرع جامعة بكين للغة والثقافة في جامعة Astana الدولية.

وتعزيزًا لمزيد من التبادلات الشعبية، أبلغ Xi الصحفيين أن الصين قررت افتتاح ورشة عمل Luban الثانية في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى وسيُعقد عام السياحة الصيني في كازاخستان في عام 2025.

بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية، قال Xi أيضًا إن الصين تدعم كازاخستان في الانضمام إلى آلية تعاون البريكس BRICS، ولعب دور "القوة الوسطى" على الساحة الدولية وتقديم مساهمتها الواجبة في الحوكمة العالمية.

وأضاف Xi أن الصين وكازاخستان تعهدتا بمواصلة العمل بشكل وثيق في الشؤون الدولية وتعزيز التنسيق والتعاون في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون (SCO) وآلية تعاون الصين وآسيا الوسطى وغيرها من الأُطر متعددة الأطراف.

وأعرب الرئيس Xi عن ثقته بأن قمة Astana التي ستعقد يوم الخميس ستحقق نجاحًا كبيرًا وتَرقى بمنظمة شنغهاي للتعاون إلى مستوى جديد من التطور.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-03/China-Kazakhstan-cherish-friendly-ties-vow-further-cooperation-1uWoBOrQ53y/p.html