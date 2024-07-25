شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): محرك جديد، حيوية جديدة: مدينة ووشي الصينية تحقق تقدما في النمو الاقتصادي والميراث الثقافي

بكين، 25 يوليوز/تموز 2024 /PRNewswire/ -- عند التجول في شوارع مدينة ووشي في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، يمكن للمرء أن يجد حافلات صغيرة ذاتية القيادة يمكنها استيعاب من ستة إلى ثمانية أشخاص وليس لديها عجلة قيادة أو دواسة وقود.

مع تثبيت أجهزة الاستشعار والكاميرات LiDAR (الكشف عن الضوء وتحديد المدى)، يمكن للحافلة الصغيرة مراقبة حركة الأشخاص والمرور حولها في بانوراما بزاوية 360 درجة، والتوقف تلقائيًا عند الأضواء الحمراء، وتحديد ظروف الطريق أمامها مسبقاً.

تقف وراء هذه الحافلة الصغيرة سلسلة ووشي الصناعية الكاملة لإنترنت الأشياء (IoT)، والتي تغطي الرقائق وأجهزة الاستشعار والاتصال والمنصات والتطبيقات والأمان.

تقع ووشي على شواطئ بحيرة تايهو، وتتألق كجوهرة اقتصادية في دلتا نهر يانغتسي. وبفضل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يُصنَّف من بين أعلى المعدلات في الصين، تُعد المدينة قاعدة صناعية مزدهرة مدعومة بالابتكار التكنولوجي.

"محرك جديد"

في السنوات الأخيرة، فتحت ووشي باستمرار مجالات جديدة للتنمية من خلال التركيز على زراعة قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية.

حققت المدينة إنجازات كبيرة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار الذكية وإنترنت المركبات وإنترنت الأشياء الصناعية. من حيث حجم السوق، تعد ووشي موطنًا لأكثر من 3000 شركة لإنترنيت الأشياء، بما في ذلك 82 شركة مدرجة.

في 1 أبريل/نيسان، أطلقت مناطق ليانغشي وشينوو وبينهو في ووشي طرقًا ثنائية الاتجاه "لوجستيات منخفضة الارتفاع" للطائرات بدون طيار، مما ساعد المدينة على أن تصبح أول مدينة تجريبية للتوصيل بدون سائق في دلتا نهر يانغتسى.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت ووشي 55 سيناريو تطبيقات اقتصادية لارتفاعات منخفضة في سبع فئات. إلى جانب خدمة التوصيل بدون سائق، تم الإعلان عن أربعة طرق سفر، بما في ذلك مشاهدة أزهار الكرز في الهواء.

وفي الوقت نفسه، تمتلك المدينة أكثر من 500 طائرة بدون طيار للخدمة العامة، والتي تستخدم في سيناريوهات مثل عمليات تفتيش المرور والإنقاذ في حالات الطوارئ وفحص الطاقة.

وفقًا للحكومة المحلية، تبذل ووشي جهودًا لبناء نظام تطوير "5+X" بشكل منهجي للصناعات المستقبلية، وذلك مع الذكاء الاصطناعي العام، والتكنولوجيا الكمومية، وشبه الموصلات من الجيل الثالث، وطاقة الهيدروجين وتخزين الطاقة، وكذلك معدات أعماق البحار باعتبارها المجالات الخمسة الرئيسية للتنمية الصناعية المستقبلية.

"حيوية جديدة"

ووشي هي أيضًا جوهرة ثقافية ذات تراث تاريخي وميراث فني وفير، متناغمة مع الحضارة الحديثة.

بلدة يانغشان، المعروفة أيضًا باسم "مدينة خوخ العسل"، هي واحدة من أفضل الوجهات في ووشي للمناظر الطبيعية والتراث الثقافي والترفيه.

اليوم، تتطور الصناعة الثالثة بشكل أفضل من أي وقت مضى. من المنازل الزراعية والمساكن إلى قاعات المعارض والمقاهي بطابع الخوخ، تستخدم البلدة مواردها الطبيعية بشكل جيد وتشجع على دمج الزراعة والثقافة والسياحة لتعزيز تنشيط المناطق الريفية بشكل شامل.

في عام 2023، بلغت قيمة إنتاج خوخ العسل في يانغشان 900 مليون يوان (حوالي 124 مليون دولار) وبلغ نصيب الفرد من الدخل المتاح للمزارعين في يانغشان 66000 يوان. وفي الوقت نفسه، جذبت البلدة أكثر من مليوني سائح في عام 2023، حيث بلغت إيرادات السياحة 1.58 مليار يوان.

إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ووشي لا يمكن فصلها عن الدعم القوي للثقافة.

تم إدراج القناة الكبرى في الصين، وهي ممر مائي واسع يربط الأجزاء الشمالية والجنوبية من الصين، كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 2014. تمتد القناة القديمة في ووشي، وهي جزء من القناة الكبرى، لأكثر من 40 كيلومتراً، وتتعرج عبر المساحة الحضرية في ووشي.

ومن خلال التركيز على حماية التراث الثقافي للقناة الكبرى وتوريثه واستخدامه، تواصل ووشي تعزيز فرز التراث الثقافي وحمايته وتجديده وتطويره.

ولدت العديد من المتنزهات الإبداعية التي بنيت على طول القناة من التراث الصناعي. وبعد إعادة إحيائها، تم تحويلها إلى معالم سياحية ثقافية وإبداعية ذات خصائص مميزة، مما يبرز صورة المدينة الجديدة كمدينة غنية ثقافياً.

بحلول عام 2027، من المتوقع أن تبني المدينة ما لا يقل عن 15 مجمعاً مميزاً للصناعات المستقبلية، وتنمية ثماني منصات ابتكار مثل مراكز الابتكار التكنولوجي ومراكز البحوث الهندسية للصناعات المستقبلية، وتطوير 10 شركات رائدة في هذا المجال.

https://news.cgtn.com/news/2024-07-24/China-s-Wuxi-makes-headway-in-economic-growth-cultural-inheritance-1vtI8KpTEGs/p.html

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