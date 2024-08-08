شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): شهادة صحية للّعب النظيف للسباحين الصينيين: أكثر من 600 اختبار، صفر مخالفات

بكين، 8 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- خضع سباحو فريق الصين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، للعديد من اختبارات مكافحة المنشطات، ولم يتم العثور على أي انتهاكات، رغم الاتهامات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام.

والحقيقة هي أن السباحين الصينيين هم الأكثر اختبارًا في المسبح بباريس.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة في 23 يوليو من الاتحاد الدولي للسباحة، فقد بلغ إجمالي عدد الاختبارات التي خضع لها فريق السباحة الصيني أكثر من 600 اختبار منذ يناير 2024، حيث تم اختبار كل سباح حوالي 21 مرة، في حين أن منافسيهم الرئيسيين تم اختبارهم في المتوسط من أربع إلى ست مرات، ويعد الاتحاد الدولي للسباحة هو الاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية IOC))، لإدارة المسابقات الدولية في الرياضات المائية.

وقال Mark Adams، مدير الاتصالات في اللجنة الأولمبية الدولية IOC، في مؤتمر صحفي يوم 2 أغسطس: "لقد خضعوا للاختبار بالكامل".

وقال Pau Gasol، عضو اللجنة الأولمبية الدولية IOC وبطل الدوري الاميركي للمحترفين NBA مرتين، إن بعض الاختبارات أجريت فقط لتوفير "راحة البال" لبقية الرياضيين.

وعلق Gasol بالقول "لقد أجريت الاختبارات عدة مرات، في الساعات الأولى في النهار، وخلال الليل، ولم يكن الأمر سهلًا على الرياضيين، خاصةً أنه يعطل الراحة والتدريب والجداول الزمنية الأخرى".

وقال Gasol: "بصفتي رياضيًا، أُقدر تعاون السباحين الصينيين في هذا الأمر"، "وآمل ألا يحدث هذا في كثير من الأحيان لأي رياضيين آخرين من بلدان أخرى."

ولم تكشف الاختبارات عن أي انتهاكات.

قال Dong Jun، مذيع رياضي مقيم في بكين، لشبكة CGTN، إن الاختبارات المكثفة على فريق الصين "هي طريقة جيدة لإثبات شفافيته"، "النتائج هي التي توضح كل شيء".

وقد أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى نتائج إيجابية لاختبارات 23 سباحًا صينيًا في عام 2021، قبل سبعة أشهر من أولمبياد طوكيو، ومع ذلك، أظهر تحقيق أن السباحين تناولوا المواد المحظورة عن طريق الخطأ بسبب أكل طعام ملوث، وهو حادث غير نادر في جميع أنحاء العالم.

وقال David Lappartient، عضو مجلس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA): "لم تكن هناك أي انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات [في هذه الحالة]".

وقال Lappartient، وهو أيضًا عضو في اللجنة الأولمبية الدولية IOC ورئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الوطنية الفرنسية، لشبكة CGTN إن هذا كان "من الواضح استنتاج" الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والمحققين المستقلين المعنيين.

وقال Lappartient: "لا يوجد سبب للشك في موقف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA بشأن هذه القضية".

جهود الصين لمكافحة المنشطات

تبذل الصين جهودا حثيثة في مكافحة المنشطات، وقالت الوكالة الصينية لمكافحة المنشطات (CHINADA) يوم 25 يوليو إنها ستعمل مع جميع الأطراف ذات الصلة لضمان نزاهة الحوكمة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقد رددت وزارة الخارجية في البلاد هذا الموقف، وقال المتحدث باسم الوزارة Lin Jian في يونيو، أن الحكومة الصينية تتخذ موقف "عدم التسامح مطلقًا" تجاه المنشطات، وتلتزم بشكل صارم بالقانون العالمي لمكافحة المنشطات، وتحمي بحزم صحة الرياضيين واللعب النظيف في الرياضة.

وتعد مكافحة المنشطات أيضًا جزءًا مهمًا من خطة الصين لتطوير الرياضة خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025).



وتتضمن الخطة تحديث نظام مكافحة المنشطات، ومراجعة القوانين ذات الصلة، وتطوير تقنيات مبتكرة للكشف عن المخدرات.

الرابط: https://news.cgtn.com/news/2024-08-06/Green-light-for-Chinese-swimmers-over-600-tests-zero-violations-1vQBLaIz41a/p.html