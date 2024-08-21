شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين وفيتنام تجددان تعهدهما ببناء مجتمع ذي مصير مشترك

بكين، 21 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- عندما تم إطلاقها في عام 2017، شهدت خدمة قطارات الشحن الصينية الفيتنامية التي تغادر من منطقة قوانغشي تشوانغ الذاتية الحكم في جنوب الصين تشغيل أقل من خمسة قطارات شهريًّا. ومع ذلك، في الشهر الماضي وحده، تم شحن 1,922 حاوية تكافئ عشرين قدمًا (TEU)، من حاويات البضائع على متن القطارات، وهو ما يتجاوز إجمالي حجم الشحن للربع الأول من عام 2024.

قال Yang Bo، مدير الخدمات اللوجستية لإحدى شركات الشحن في قوانغشي: "لقد كنت أعمل في مجال التجارة عبر الحدود بالسكك الحديدية لمدة خمس سنوات. وأشعر أن التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين وفيتنام أكثر نشاطًا هذا العام".

وقال الرئيس الصيني Xi Jinping يوم الاثنين إن الصين مستعدة للعمل مع فيتنام لتسريع "الارتباط الصلب" للبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة والمواني، وتعزيز "الارتباط اللين" للجمارك الذكية، وبناء سلسلة صناعة وتوريد آمنة ومستقرة بشكل مشترك.

وأدلى الرئيس Xi، وهو أيضًا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال محادثات مع الرئيس الفيتنامي To Lam، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، في قاعة الشعب العظمى في بكين.

وأكد Xi أنه في المرحلة الحرجة من التنمية الوطنية والنهضة، يتعين على الصين وفيتنام، تحت توجيه رؤية بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك، تعزيز نمط التنمية الذي يتميز بستة جوانب: زيادة الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون الأمني الأكثر صلابة، والتعاون العملي الأعمق، والدعم العام الأقوى، والتنسيق والتعاون المتعدد الأطراف الوثيق، والإدارة وحل الخلافات بشكل أفضل.

وقال Lam إن حزبه وحكومته، وفقًا للأهداف الرئيسية الستة، سيعمقان الشراكة التعاونية الإستراتيجية الشاملة بين فيتنام والصين، وسيعززان بناء مجتمع ذي مصير مشترك يحمل على عاتقه أهمية إستراتيجية بين البلدين.

أعلنت الصين وفيتنام عن تعاونهما لبناء المجتمع في ديسمبر 2023.

"الرفاق والإخوة"

يقوم Lam بزيارة مدتها ثلاثة أيام للصين، وهي أول رحلة له خارج البلاد بعد توليه منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال Xi إن هذا يعكس بشكل كامل الأهمية الكبيرة التي يوليها Lam للعلاقات بين الطرفين والبلدين، فضلًا على الطبيعة الإستراتيجية والعالية المستوى للعلاقات بين الصين وفيتنام.

وأشاد بالعلاقة التي نشأت بين الحزبين جيلًا بعد جيل، ووصفها بأنها عميقة كالعلاقة بين "الرفاق والإخوة".

وقال الرئيس Xi إن الصين مستعدة للحفاظ على التواصل الإستراتيجي الوثيق والتبادلات الرفيعة المستوى مع فيتنام، والالتزام بشدة بالدعم المتبادل، واستكشاف الطرق بنشاط لتوسيع التآزر بين مبادرة الحزام والطريق وإستراتيجية الممرين والدائرة الاقتصادية الواحدة.

وحسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية في نوفمبر 2023، ظلت الصين أكبر شريك تجاري لفيتنام سنوات عديدة، وتُعد فيتنام أكبر شريك تجاري للصين في رابطة دول جنوب شرق آسيا ورابع شريك تجاري للصين من حيث الكِبر على مستوى العالم.

وقالت السفارة الصينية في فيتنام نقلًا عن وسائل إعلام محلية إن التجارة بين فيتنام والصين شهدت أداءً قويًّا في النصف الأول من هذا العام؛ حيث سجلت حجم التجارة 95 مليار دولار أمريكي. إذا تم الحفاظ على هذا التوجه في النصف الثاني من العام، فإن التجارة الثنائية يمكن أن تصل إلى 200 مليار دولار للعام كله.

الأولوية الدبلوماسية

خلال المحادثات التي جرت يوم الاثنين، أخبر الرئيس Xi نظيره Lam أن الصين تأخذ فيتنام كأولوية دبلوماسية مع الجوار، وتؤيد فيتنام في دعم قيادة الحزب الشيوعي الفيتنامي، واتخاذ المسار الاشتراكي المناسب لظروفها الوطنية، ومواصلة تعزيز قضية الإصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكي.

ومن جانبه، قال Lam إنه اختار الصين كوجهة لزيارته الأولى بالخارج بصفته الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي، وأظهر الرئيس الفيتنامي أن حزبه وحكومته يقدِّران دائمًا تطوير العلاقات مع الصين، ويتخذان الصين خيارًا إستراتيجيًّا وأولوية قصوى في سياستها الخارجية.

ستكون العلاقة بين الصين وفيتنام في العقدين المقبلين مثالًا على نمط جديد من التعاون بين بلدين اشتراكيين يواجهان تحديات ومهام التحديث على أساس مسار تاريخي مماثل وبيئة دولية مشتركة، حسب ما قال المعلقان Gao Lei وXia Lu، موضحَين لشبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN).

بعد محادثاتهما، شهد الرئيسان Xi وLam توقيع عدد من وثائق التعاون الثنائي في مجالات المدارس الحزبية، والاتصال، والصناعة، والمالية، والتفتيش الجمركي والحجر الصحي، وسبل عيش الشعب، والصحة، ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام، والتبادلات على المستويات دون الوطنية، وغيرها من المجالات.

سيصدر الجانبان أيضًا بيانًا مشتركًا بشأن تعزيز شراكتهما الإستراتيجية التعاونية الشاملة وتعزيز بناء مجتمع الصين - فيتنام ذي المصير المشترك الذي يحمل أهمية إستراتيجية خلال زيارة الزعيم الفيتنامي الرفيعة المستوى، التي ستنتهي يوم الثلاثاء.

ستؤدي الزيارة إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين فيتنام والصين في مجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد والمجتمع والتبادلات بين الناس، كما قال Nguyen Van Tho، نائب رئيس جمعية الصداقة بين فيتنام والصين وسفير فيتنام السابق في الصين، خلال مقابلة مع مجموعة وسائل الإعلام الصينية.

وأضاف Tho "في الوقت نفسه، يعزز البلدان التبادلات والتعاون بشأن القضايا الدولية والإقليمية، مما سيلعب دورًا نشطًا في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

https://news.cgtn.com/news/2024-08-19/China-and-Vietnam-renew-vows-to-build-a-community-with-a-shared-future-1wcmMF8rFAs/p.html