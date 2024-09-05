شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): التقدم المشترك نحو التحديث، وبناء مجتمع الصين وأفريقيا رفيع المستوى مع مستقبل مشترك

بكين، 5 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- بالنسبة لـ Eric Ngirababyeyi، الذي يتابع درجة الماجستير في جامعة في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، فإن رسالة من الرئيس الصيني Xi Jinping هي واحدة من أفضل الأشياء التي طرأت عليه لتكرّم حياته المدرسية في الصين.

في خطاب رد في يوليو الماضي إلى Ngirababyeyi و 36 طالبًا دوليًا آخرين يتابعون درجة الماجستير في التدقيق في جامعة Nanjing Audit، شجعهم Xi على النظر إلى التدقيق على أنه نقطة انطلاق لفهم الصين بشكل أفضل والمساهمة في تعميق الصداقة والتعاون بين الصين ودولهم الأم.

قال Ngirababyeyi: "انطلاقًا من التعليم الذي تلقيناه، والدراسة الميدانية التي أجريناها، وكرم الضيافة التي حظينا بها في هذا البلد، كنا نخطط لكتابة رسالة إلى الرئيس Xi تقديرًا لما قدمه لنا. بصراحة، لم أكن أتوقع الحصول على رد في غضون بضعة أسابيع هكذا".

عمل Ngirababyeyi مراجعًا في مكتب المدقق العام في رواندا قبل أن يأتي إلى الصين في برنامج الماجستير الدولي في التدقيق. أُطلِق البرنامج في عام 2016، وقد نجح في تدريب أكثر من 280 شخصًا يعملون في وكالات التدقيق في 76 دولة تشارك في مبادرة الحزام والطريق (BRI).

أشار Ngirababyeyi إلى أنه وزملاؤه في الصف تعلموا الكثير عن التدقيق، وقالوا إنهم سينقلون خبرتهم ومعرفتهم في التدقيق التي اكتسبوها إلى بلدانهم.

الشاب الرواندي هو واحد فقط من أكثر من 50,000 طالب أفريقي يدرسون في الصين كل عام. وفقًا للبعثة الصينية إلى الاتحاد الأفريقي، أصبحت الصين وجهة تعليمية مفضلة للعديد من الشباب الأفارقة.

قالت Bai Bin، وهي مسؤولة في وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية (CIDCA)، في مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، إن الصين دربت أكثر من 220,000 موظف من البلدان الأفريقية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم الفعلية.

وفقًا لـ CIDCA، فإن تعاون الصين مع أفريقيا في مجال تطوير الموارد البشرية كان مثمراً للغاية. لم يساعد فقط البلدان الأفريقية على تدريب العديد من المواهب، بل أيضًا على تحسين قدرتها على التنمية المستقلة، وتمكينها من الحفاظ على زخم التنمية المستدامة.

في 24 أغسطس 2023، في حوار قادة الصين وأفريقيا، أعلن الرئيس Xi عن إطلاق الصين لخطة التعاون بين الصين وأفريقيا في مجال تنمية المواهب. وأكد أن التعاون في تطوير المواهب بين الصين وأفريقيا يجب أن يكون موجهًا نحو تحديث قدرة الحوكمة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الكفاءة من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي وتحسين رفاهية الناس.

كما حث الرئيس Xi الصين وأفريقيا على التعاون من أجل تحقيق الحداثة والتطور في الحوار. ترغب الصين في إطلاق مبادرة لدعم التصنيع في أفريقيا، والتي ستدعم أفريقيا في تنمية قطاع الصناعة وتحقيق التصنيع والتنويع الاقتصادي.

في إطار مبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين، حقق التعاون الصيني الأفريقي في مجال البنية التحتية نتائج مثمرة، حيث لعبت المشاريع عالية الجودة دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الصناعية والتحول الاقتصادي في أفريقيا.

قامت الصين ببناء أكثر من 6000 كيلومتر من السكك الحديدية والطرق على مدى العقد الماضي، وما يقرب من 20 ميناءً، وأكثر من 80 منشأة طاقة كبيرة في أفريقيا، وهذا وفقاً لوزير التجارة الصيني Wang Wentao.

أعلن الرئيس Xi في عام 2013 مبدأ الصدق والنتائج الحقيقية والود والنوايا الحسنة لسياسة الصين في أفريقيا. وظلت الصين ملتزمة بهذا المبدأ على مدى السنوات العشر الماضية.

وعندما ألقى الرئيس Xi كلمة في قمة بكين لعام 2018 لمنتدى التعاون بين الصين وأفريقيا (FOCAC)، أعرب عن ثقته في أن عصا الصداقة بين الصين وأفريقيا ستستمر بالتنقل بين الأجيال القادمة وأن الصين وأفريقيا، بالعمل معًا، ستبني مجتمعًا أكثر حيوية يتشارك نفس المستقبل.

تحت شعار "التعاون من أجل التقدم في التحديث وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى يتشارك المستقبل" ، من المقرر عقد قمة FOCAC 2024 في العاصمة الصينية بكين من 4 إلى 6 سبتمبر.

من المتوقع أن تستكشف قمة FOCAC 2024 طرق تعزيز الصداقة والتعاون وكتابة فصل جديد عن بناء مجتمع صيني أفريقي يتشارك المستقبل.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-04/China-Africa-work-for-closer-community-with-shared-future-1wC60a2YHHG/p.html