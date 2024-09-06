شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): السعي المشترك نحو التحديث: افتتاح الصين وإفريقيا فصلًا جديدًا في بناء مجتمع ذو مستقبل مشترك

بكين, 6 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- يعدّ خط سكة حديد تنزانيا - زامبيا لهيئة السكك الحديدية (TAZARA) الممتد من دار السلام في تنزانيا إلى New Kapiri Mposhi في زامبيا بطول 1,860 كم تذكيرًا بالعلاقة طويلة الأمد بين الصين وتنزانيا.

وقد نقل خط السكة الحديدية على مدار 48 عامًا من تشغيله أكثر من 30 مليون طن من البضائع وأكثر من 40 مليون مسافر، ليصبح شريانًا حيويًا أساسيًا للتشغيل الاقتصادي والتنمية في تنزانيا وزامبيا والمناطق المحيطة بها.

شهد قادة البلدان الثلاثة في يوم الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع تنشيط سكة حديد TAZARA بالتعاون فيما بينهم، بهدف زيادة تحسين شبكة النقل المتعددة الوسائط بين السكك الحديدية والبحر في شرق أفريقيا.

واصلت الصين في هذا العصر الجديد توفير فرص جديدة للبلدان الأفريقية وظلت ملتزمة بالاتجاه العام للثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والتعلم المتبادل والمساعدة المتبادلة في تنمية العلاقات بين الصين وأفريقيا.

وفي أثناء إلقاء الرئيس الصيني Xi Jinping كلمة رئيسية في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا (FOCAC) لعام 2024 يوم الخميس، أشاد بالتحولات التي تمر بها الصين وأفريقيا والتي تجعلهما أقوى وأكثر مرونة، وتثمر فوائد ملموسة للصينيين والأفارقة، وتضرب مثالاً رائعاً لنوع جديد من العلاقات الدولية.

أعلن Xi أن العلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين ترتقي إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية وأن التوصيف العام للعلاقات بين الصين وأفريقيا تطور ليدخل ضمن إطار مجتمع صيني إفريقي شامل وصامد أمام مختلف التحديات ويتشارك نفس المستقبل للعصر الجديد.

التعاون الصيني الأفريقي المزدهر

منذ تأسيسه في عام 2000، عمل منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا FOCAC على تعزيز التنمية المتسارعة للعلاقات بين الصين وأفريقيا باستمرار، واضعًا مثالاً رياديًا لتعاون جنوب-جنوب والتعاون الدولي مع أفريقيا.

على مدى السنوات الـ 24 الماضية، حقق التعاون العملي بين الصين وأفريقيا نتائج مثمرة، وكانت التبادلات في مختلف المجالات نشطة بصورة غير مسبوق.

ارتفع حجم التجارة بين الصين وأفريقيا من 10.5 مليار دولار في عام 2000 إلى 282.1 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 26 مرة تقريبًا. اعتبارًا من نهاية عام 2023، تجاوزت قيمة المخزون الاستثماري المباشر للصين في أفريقيا 40 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، تعاون الطرفان على بناء وتحديث ما يقرب من 100,000 كيلومتر من الطرق وأكثر من 10,000 كيلومتر من السكك الحديدية وما يقرب من ألف جسر ومئة ميناء. وقعت 52 دولة أفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وثائق مع الصين بشأن التعاون في مبادرة الحزام والطريق.

عزز بناء العديد من الطرق والجسور والموانئ بالمساعدة التي قدمتها الصين الاتصال في القارة الأفريقية. على سبيل المثال، قلّصت سكة حديد ممباسا - نيروبي القياسية بشكل كبير تكاليف النقل وأوقات السفر، مما عزز التجارة والاقتصاد. يربط خط سكة حديد أديس أبابا - جيبوتي بين إثيوبيا المحاطة بالبر وميناء جيبوتي، مما يتيح وصولًا أكبر لجيبوتي إلى الأسواق الدولية.

قال Xi، في سعيه لتعميق التعاون بين الصين وأفريقيا وتولي دفّة القيادة في تحديث الجنوب العالمي، إن الصين مستعدة للعمل مع أفريقيا لتنفيذ عشرة خطط عمل شراكة في السنوات الثلاث المقبلة، وتغطي مجالات التعلم المتبادل بين الحضارات، والازدهار التجاري، والتعاون في سلسلة الصناعات، والاتصال، والتعاون الإنمائي، والصحة، والزراعة وسبل العيش، والتبادلات الثقافية والشعبية، والتنمية الخضراء، والأمن المشترك.

وأضاف أن الصين ستوسع الوصول التجاري للمنتجات الزراعية الأفريقية، وستعزز المنطقة التجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وأفريقيا، وستنفذ 30 مشروعًا للاتصال بالبنية التحتية في أفريقيا.

وأضاف أن الصين سترسل 2000 عاملًا في المجال الطبي إلى أفريقيا، وتطلق 20 برنامجًا حول المرافق الصحية وعلاج الملاريا، وترسل 500 خبير زراعي لتعزيز القدرات والإمكانيات الصحية والزراعية في البلدان الأفريقية.

مسار مشترك نحو التحديث

في العصر الجديد، تلتزم الصين وأفريقيا ببناء مجتمع أوثق بمستقبل مشترك، وليكونا شريكين في استكشاف الطريق نحو التحديث.

وقد ساعدت الصين أفريقيا في حل مشاكل التنمية مثل البنية التحتية المتخلفة ونقص الغذاء ونقص المواهب، في حين وفر دخول أفريقيا بالمقابل فرصًا للشركات الصينية لتوسيع أسواقها الخارجية.

على سبيل المثال، في المنطقة الساحلية في تنزانيا، يخدم مصنع Sapphire Float Glass Factory المستثمر من قبل الصين السوق المحلية ويصدر زجاجًا عائمًا إلى ست دول أفريقية أخرى. افتُتِح المشروع في سبتمبر 2023، ومن المتوقع أن يولد ما يصل إلى 1,650 وظيفة مباشرة و6,000 وظيفة غير مباشرة عند بلوغه طاقته الإنتاجية الكاملة. خلق المصنع 1,012 فرصة وظيفية مباشرة للسكان و 3,857 فرصة وظيفية غير مباشرة.

في مجال الزراعة، أنشأت الصين 24 مركزًا توضيحيًا للتكنولوجيا الزراعية في أفريقيا على مدار العقد الماضي وأدخلت أكثر من 300 تقنية زراعية متقدمة، مما زاد من إنتاج المحاصيل المحلية بمعدل 30 إلى 60 في المائة وأفاد أكثر من مليون مزارع في جميع أنحاء القارة.

وفي الوقت الحالي، تواصل أكثر من 200 شركة صينية الاستثمار في القطاع الزراعي في أفريقيا، إذ يتجاوز المخزون الاستثماري التراكمي مليار دولار. وتشمل هذه الاستثمارات مجالات مختلفة، بما في ذلك الإمدادات والآلات الزراعية والزراعة والمعالجة والمبيعات.

وقال Xi في حفل افتتاح قمة منتدى التعاون بين الصين وأفريقيا FOCAC لعام 2024: "مسيرة التحديث لا ينبغي أن تترك أي شخص أو أي بلد وراءها"، داعيًا إلى التقدم المشترك نحو تحديث عادل ومنصف، مفتوح ومفيد للجميع، ويضع مصلحة الناس في المقام الأول، ويتميز بالتنوع والشمولية، ويكون صديقًا للبيئة ويعتبر ركازة للسلام والأمن.

وقال إن السعي المشترك للصين وأفريقيا نحو التحديث سيطلق شرارة سرعان ما تتحول إلى موجة من التحديث في الجنوب العالمي ويفتح فصلًا جديدًا في حملتنا نحو بناء مجتمع بمستقبل مشترك للبشرية.