شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين: السباق نحو المستقبل

بكين، 19 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- "الصين: السباق نحو المستقبل" هو سلسلة وثائقية مكونة من خمسة أجزاء تركز على التحول الملحوظ في الصين منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية. ويتم بثها على CGTN ومنصات الوسائط الاجتماعية المختلفة من 16 إلى 20 سبتمبر، وتلتقط العدسة لنا خلال الحلقات الخمس جوانب مختلفة من التغييرات التي طرأت على مدار السنوات الـ 75 الماضية.

يستضيف المسلسل مذيع الأخبار التلفزيوني الحائز على جائزة إيمي Mike Walter والمضيفة السنغافورية الفائزة بجائزة مهرجان بكين السينمائي Gasthoori Manickam، اللذَين سافرَا عبر الصين بحثًا عن إجابة للسؤال: ما الذي يقود التحديث الصيني؟

يستمد الشعب الصيني اليوم ثقةً وإلهامًا هائلَين من حضارة بلادهم التي تمتد دون انقطاع على مدار 5000 عام. من حفلات الزفاف واللباس التقليدي والآثار الثقافية، إلى التصميم المعماري وإنتاج الأفلام، يُمرَّر التراث القديم للبلاد إلى الأجيال المتلاحقة ويُعاد تشكيله في كل مرة إلى قوالب جديدة. ومن منظور عالمي، تساهم الحضارة الصينية في إثراء الثقافة العالمية وتزيد تنوعها. كما تقول Frances Wood، أمينة متحف المجموعات الصينية في المكتبة البريطانية السابقة: "الصين كانت هنا منذ الماضي، وهي هنا الآن، وستظل محافِظةً على نفسها في المستقبل".

ما الذي يجعل الصين تتحرك إلى الأمام؟ العامل الرئيسي هو تجمع المواهب والموارد البشرية. يتغلب المهنيون المهرة الجريئون والطموحون في مجالات مثل الفضاء الجوي والذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات، من خلال السعي إلى الابتكار مع العزم والمثابرة، على التحديات التي جلبتها العقوبات والحصارات التكنولوجية. ومثلما يكتشف مضيفونا، ليس هناك شك في أن المواهب المتاحة هي التي ستحافظ على النمو الاقتصادي للصين في المستقبل.

وعندما وطأت أقدامهم الأماكن حيث تحدث التحولات العظيمة، وتلقوا العلم مباشرةً من الأشخاص الذين يقودونها، وقابلوا الخبراء من مختلف المجالات والخلفيات، خلصوا إلى أن الصين لها دور مهم في تشجيع المزيد من الثقة الثقافية، وتسعى إلى تحقيق تقدم عالي الجودة، وتواجه تحدياتها، وتُطَوِّر مواهبها ذات المهارات العالية، وتهتم بالبيئة وتعمل على توسيع انفتاحها. وفي نهاية المطاف، توفِّر سلسلة "الصين: السباق نحو المستقبل" نظرة ثاقبة قوية على مسار التحديث السريع للصين وتستكشف الطرق التي قد تفيد بها التنمية العالمية ورفاهية البشرية.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-18/China-Race-to-the-Future-1wZAsfekzq8/p.html