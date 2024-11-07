شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تستغرض التزامها بالانفتاح من خلال معرض تجاري ضخم

بكين، 7 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تتدفق الشركات الدولية التي تتطلع إلى دخول السوق الصينية إلى شنغهاي للاستفادة من معرض الصين الدولي السابع للإستيراد ((CIIE، وهو أكبر معرض تجاري للواردات في البلاد والمقرر إقامته في الفترة الممتدة من 5 إلى 10 نونبر/تشرين الثاني من هذا العام.

يعد المعرض حدثا اقتصاديا وتجاريا عالميا، وقد حقق المعرض صفقات بلغت قيمتها التراكمية 78.4 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة قدرها 6.7 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. سيستضيف معرض الصين الدولي للإستيراد (CIIE) هذا العام 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة في مساحة مركز المعارض التي تغطي أكثر من 360000 متر مربع، أي ما يعادل 50 ملعب كرة قدم قياسي.

ووفقًا للمسؤولين الصينيين، فقد تجاوز عدد الدول المشاركة والعارضين الأرقام القياسية السابقة. والشيء الأكثر أهمية هو أن 297 عارضاً مدرجين ضمن قائمة Fortune Global 500، وهو ما يمثل رقما تاريخياً. من بين جميع المشاركين، شاركت 186 شركة ومؤسسة في المعرض لمدة سبع سنوات متتالية.

قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ خلال خطابه الرئيسي في حفل افتتاح معرض الصين الدولي للإستيراد (CIIE) هذا العام يوم الاثنين، إن استضافة الصين للمعرض تمثل جانبًا مهمًا من جوانب الانفتاح والتعاون الصيني، وتمثل التزام الصين الرسمي تجاه العالم.

تشارك هيئة ميناء بيرايوس، مشغل أكبر ميناء في اليونان، في المعرض للسنة السابعة على التوالي. بعد ظهوره لأول مرة في الدورة الافتتاحية لمعرض الصين الدولي للإستيراد (CIIE) في عام 2018، شهد ميناء بيريوس ارتفاعا قياسيا في إنتاجية الحاويات في عام 2019، حيث بلغت نسبة 40 في المائة من إجمالي الحجم من الصين.

"يشارك ميناء بيريوس في معرض الصين الدولي للإستيراد (CIIE) كل عام لاستكشاف فرص تعاون جديدة، بهدف تحقيق شراكة مربحة للجانبين مع الصين"، كما قال العارض إيفدوكسيا كاسترينيللي لـ CMG، مضيفًا أن مشغل الميناء سيواصل المشاركة في هذا الحدث في المستقبل.

تشارك Apitv، وهي مورد لتكنولوجيا السيارات ومقرها في دبلن، في المعرض لأول مرة. تعرض الشركة، وهي جزء من شركة عالمية لتصنيع الآلات الصناعية يمتد تاريخها لأكثر من 100 عام، أكثر من 45 ابتكاراً تكنولوجياً متطوراً، بما في ذلك حلول الطاقة الهيدروجينية، ومضخات تعزيز الهيدروجين السائل، وغيرها من المنتجات المتطورة التي تُعرض لأول مرة في الصين.

وقال جيانغ ويهاو، ممثل الشركة العارضة: "لقد رأينا التأثير الذي أحدثه معرض الصين الدولي للإستيراد (CIIE) على التجارة العالمية على مر السنين، ومع التقدم السريع الذي تشهده صناعة السيارات في الصين، فإن هذه فرصة ممتازة بالنسبة لنا للاستفادة من المنصة للمشاركة في تعاون أعمق مع الشركات في الصين وحول العالم".

بالإضافة إلى المنتجات التقنية والسلع الاستهلاكية من الدول المتقدمة، استقبل معرض هذا العام أيضًا عددا كبيرا من الدول النامية، بما في ذلك 37 دولة من أقل البلدان نمواً في العالم. تم توفير أكثر من 120 كشك عرض مجانًا لهذه البلدان. وتسلط بعض الأكشاك الضوء على التخصصات الزراعية الأفريقية مثل الفول السوداني والقهوة والعسل والبيرة.

خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لعام 2024، أعلنت الصين عن خطط لمنح معاملة صفرية على جميع بنود التعريفة الجمركية لأقل البلدان نمواً التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين، بما في ذلك 33 دولة أفريقية. بعد ذلك، تم تلخيص 22 طناً من الأفوكادو المستوردة من جنوب أفريقيا من الجمارك ووصلت إلى ميناء شانغهاي يانغشان في أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وفي كلمة ألقاها لي في حفل الافتتاح، شدد على ضرورة تعزيز توافق الآراء بشأن الانفتاح، مضيفًا أنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بشكل مشترك بالأنظمة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية والوفاء بجدية بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف والثنائية.

وقد اتخذت الصين هذا العام سلسلة من الإجراءات للتأكيد على التزامها بإجراء إصلاحات أعمق وانفتاح أكبر.

اعتبارا من 8 نونبر/تشرين الثاني، ستمنح الصين مواطني تسع دول أخرى إمكانية الدخول إلى الصين بدون تأشيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 30 دولة. في 1 نونبر/تشرين الثاني، طبقت الصين قائمة سلبية محدثة للاستثمار الأجنبي، وأزالت جميع القيود في قطاع التصنيع.

كما قامت البلاد بمراجعة سياسات الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة في البورصة وستسمح الآن بالاستثمار الأجنبي في المستشفيات في تسع مدن. كما سيتم تقديم قائمة سلبية على مستوى الدولة لتجارة الخدمات عبر الحدود.

مع استمرار الصين في فتح اقتصادها وتحفيز النمو، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى خمسة في المئة، وهو ما يتطابق مع هدف النمو الأصلي للبلاد.

استنادًا إلى توقعات صندوق النقد الدولي، ذكرت Bloomberg أنه من المتوقع أن تظل الصين أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس المقبلة، متجاوزة بذلك مساهمات جميع دول مجموعة السبع مجتمعة.

قال لي إن الصين ستزيد من توسيع الانفتاح المؤسسي والمواءمة بنشاط مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المعايير، متعهدًا ببذل الجهود لتنفيذ استراتيجية رفع مستوى مناطق التجارة الحرة التجريبية.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-05/China-showcases-commitment-of-opening-up-via-massive-trade-fair-1yhuKBzAgZa/p.html