شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): من تشانكاي إلى شنغهاي: تحويل مستقبل التجارة في أمريكا اللاتينية

بكين، 18 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- أصبح شعار "من تشانكاي إلى شنغهاي" شعارًا شائعًا في بيرو حيث أقيم يوم الخميس حفل افتتاح كبير لميناء تشانكاي، وهو مشروع رائد لمبادرة الحزام والطريق التي اقترحتها الصين.

من المقرر أن يُحدث هذا المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار ثورة في التجارة الإقليمية من خلال استيعاب أكبر سفن الشحن في العالم وتقليل أوقات الشحن بشكل كبير. ستقلل المرحلة الأولى من المشروع من وقت الشحن البحري من بيرو إلى الصين إلى 23 يومًا، مما يقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة 20 في المائة على الأقل.

يحتوي الميناء الجديد على أربعة أرصفة بعمق أقصى يبلغ 17.8 متر، وهي قادرة على استضافة سفن الحاويات الكبيرة جدا بسعة 18000 وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs). وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المصممة للميناء مليون حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs) على المدى القريب و 1.5 حاوية وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEUs) على المدى البعيد، مما يجعله مركزاً رئيسياً للتجارة بين أمريكا اللاتينية وآسيا.

قال الرئيس الصيني شي في مقاله الموقع، الذي نُشر يوم الخميس في صحيفة El Peruano البيروفية الإعلامية، إنه من المتوقع أن يدر مشروع ميناء تشانكاي إيرادات سنوية بقيمة 4.5 مليار دولار لبيرو ويخلق أكثر من 8000 فرصة عمل مباشرة.

حضر شي ونظيرته البيروفية دينا بولوارتي حفل افتتاح ميناء تشانكاي عبر الفيديو يوم الخميس.

وقال الرئيس شي في كلمة ألقاها في حفل الافتتاح: "من تشانكاي إلى شنغهاي، ما نشهده ليس فقط جذور وازدهار مبادرة الحزام والطريق في بيرو، بل أيضًا ولادة بوابة جديدة تربط بين البر والبحر، بين آسيا وأمريكا اللاتينية".

سافر شي في وقت سابق من يوم الخميس للقيام بزيارة دولة إلى بيرو وحضور الاجتماع الحادي والثلاثين لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. هذه هي زيارته السادسة للقارة منذ عام 2013.

تحويل ديناميكيات التجارة الإقليمية

وقال شي إن ميناء تشانكاي ليس فقط ميناءً جيدًا في المياه العميقة، ولكنه أيضًا أول ميناء ذكي وميناء أخضر في أمريكا الجنوبية.

يقع الميناء في موقع استراتيجي باعتباره بوابة بيرو إلى المحيط الهادئ، ويرتبط الميناء بالطريق السريع لعموم أمريكا عبر نفق، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى ليما عاصمة بيرو. وباعتباره أول "طريق بحري سريع" إلى أمريكا اللاتينية، فإنه سيتيح نقل الصادرات البيروفية مثل التوت البري والأفوكادو إلى الأسواق الآسيوية بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

"هدفنا هو أن نصبح سنغافورة أمريكا اللاتينية، بحيث تمر شحنات الميناء من هنا عند ذهابها إلى آسيا. عندما يرغب شخص من البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وباراغواي والأرجنتين في الذهاب إلى آسيا، يجب أن يفكر في بيرو كنقطة انطلاق"، كما قال راؤول بيريز رييس، وزير النقل البيروفي، للصحفيين الشهر الماضي.

يتماشى بناء ميناء تشانكاي بشكل مثالي مع الطلب المتزايد على التجارة بين الصين وأمريكا اللاتينية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت بيرو خططاً لتطوير شبكة سكك حديدية وطرق سريعة تربط ميناء تشانكاي بالمدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، مع إمكانية ربطها مستقبلاً بشبكات النقل في بلدان إقليمية أخرى، ويمكن أن تدعم التصدير الفعال لفول الصويا البرازيلي وخام الحديد واللحوم المجمدة والبن الكولومبي والأفوكادو وغيرها من السلع إلى آسيا عبر هذا الطريق التجاري الجديد.

قال ديفيد جاميرو، نائب مدير مشروع ميناء تشانكاي العملاق: "سيساعد ميناء تشانكاي بيرو على تحسين كفاءة الشحن وتعميق التعاون التجاري مع آسيا". وأضاف أنه بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، فإن الميناء الضخم سيدفع أيضًا تطوير سلسلة القيمة اللوجستية في أمريكا اللاتينية ويعزز النمو التكنولوجي والصناعي، مما يخلق "تأثيرًا مضاعفًا".

أشار شي ذات مرة إلى بيرو على أنها "جارة الصين عبر المحيط الهادئ"، واستشهد بقصيدة صينية قديمة لوصف علاقات الصين مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "الأصدقاء الحقيقيون يشعرون دائمًا بقربهم من بعضهم البعض مهما كانت المسافة بينهم".

بمجرد تشغيل ميناء تشانكاي، سيكون بمقدوره دمج منطقة أمريكا اللاتينية بأكملها في الإطار الاقتصادي الديناميكي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يعزز بشكل كبير من الاتصال داخل القارة وخارجها.

تكثيف التعاون بين الصين وأمريكا اللاتينية

أدرجت مبادرة الحزام والطريق، التي اقترحتها الصين في عام 2013، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2017.

حتى عام 2023، وقعت 22 دولة في المنطقة على وثائق تعاون مبادرة الحزام والطريق مع الصين، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة توجيهية لمبادرة الحزام والطريق. وتشمل المشاريع البارزة خط نقل الطاقة الكهرومائية فائق الجهد في محطة Belo Monte في البرازيل، وسكة حديد Belgrano Cargas في الأرجنتين، وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا اللاتينية منذ عام 2012. في عام 2023، تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الصين ودول أمريكا اللاتينية 489 مليار دولار.

يقول الخبراء إن الاستثمارات الصينية والدعم التقني الذي تقدمه الصين يساعد بلدان أمريكا اللاتينية على تسريع تنميتها الاقتصادية، وقد أصبحت قوة دافعة مهمة لتنمية بلدان الجنوب. كما أعربوا عن توقعاتهم أن يؤدي حضور الرئيس شي في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ إلى ضخ زخم إيجابي في التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي.

قال رافائيل ديل كامبو كوينتانا، نائب رئيس رابطة المصدرين البيروفيين، إن منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ليس فقط منصة مهمة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الإقليمي، بل يوفر أيضًا للبلدان النامية، بما في ذلك بيرو، فرصًا للاندماج بعمق في الاقتصاد العالمي.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-14/Peru-s-Chancay-megaport-poised-to-reshape-trade-in-the-Pacific-1yveJbUsORy/p.html