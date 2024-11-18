شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): بدء حقبة جديدة في تنمية آسيا والمحيط الهادئ وسط حالة عدم اليقين العالمية

مدينة بكين، 18 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- على مر العقود، لعبت منطقة آسيا والمحيط الهادئ دورًا حاسمًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. في أكتوبر، توقع صندوق النقد الدولي أن تساهم المنطقة بنحو 60 في المائة من النمو الاقتصادي العالمي في عام 2024.

في الوقت نفسه، يواجه التعاون في آسيا والمحيط الهادئ تحديات مثل تنامي التوجهات الجيوسياسية، والنهج الأحادي، وسياسة الحماية الاقتصادية. وفي هذا الصدد، دعا الرئيس الصيني Xi Jinping يوم السبت قادة أعضاء منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) إلى تحمل مسؤوليات أكبر.

قال الرئيس Xi، أثناء الاجتماع الاقتصادي الـ 31 لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في ليما، عاصمة بيرو: "يجب أن نعمل بروح التضامن والتعاون لمواجهة التحديات، وتحقيق رؤية بوتراجايا 2040 بالكامل، وبناء مجتمع آسيوي-هادئ بمستقبل مشترك، وبدء حقبة جديدة في تنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

مقترح الصين

لتعميق التعاون بين آسيا والمحيط الهادئ، قدم الرئيس الصيني يوم السبت ثلاث مقترحات.

أولًا، شدد الرئيس Xi على ضرورة بناء نموذج مفتوح ومترابط للتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيًا إلى التمسك بمبدأ تعددية الأطراف والاقتصاد المنفتح.

لقد بذلت الصين جهودًا كبيرة لتحقيق اقتصاد مفتوح في آسيا والمحيط الهادئ. وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، الصين أكبر شريك تجاري لثلاثة عشر اقتصادًا في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، ولطالما عززت بناء منطقة التجارة الحرة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، ودعمت التنفيذ عالي الجودة للشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP)، وتقدمت بطلب للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP)، واتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (DEPA).

ثانياً، أكد الرئيس Xi على أهمية جعل الابتكار الأخضر محفزاً لآسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إن اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) يجب أن تتقدم بخطى ثابتة نحو التحول والتنمية الرقمية والخضراء بالتنسيق مع بعضها بعضًا؛ لخلق قوة دافعة جديدة وحوافز جديدة للتنمية في آسيا والمحيط الهادئ.

تقوم الصين بتطوير قوى إنتاجية جديدة ذات جودة عالية في ضوء الظروف الحالية وتعمل على تعميق التعاون مع الأطراف المعنيين في مجال الابتكار الأخضر. أعلن الرئيس Xi يوم السبت أن الصين ستطلق مبادرة التعاون العالمي لتدفق البيانات عبر الحدود.

طرحت الصين مبادرات للتعاون بين الاقتصادات الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مجالات: الزراعة الخضراء، والتنمية المُستدامة للمدن، والانتقال إلى الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، ومكافحة التلوث البحري والوقاية منه.

حث الرئيس الصيني أيضًا على بذل الجهود لدعم رؤية شاملة ومفيدة للجميع لتنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لقد أظهرت البيانات التي كشفت عنها وزارة الخارجية الصينية أن الصين تساهم بنسبة 64.2% من النمو الاقتصادي في المنطقة، و37.6% من النمو في تجارة السلع، و44.6% من النمو في تجارة الخدمات.

أخبر الرئيس Xi قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) أن الصين ستعمل على تمرير مبادرات عبر منصة APEC تهدف إلى زيادة دخل السكان، وتعزيز تطوير التجمعات الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتحقيق تنمية شاملة ومفيدة لجميع اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

التزامات الصين

أعلن الرئيس Xi أن الصين ستستضيف الاجتماع الاقتصادي لقادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في عام 2026، قائلًا إن الصين ترحب بجميع الأطراف لمواصلة رحلة "القطار السريع" للتنمية والنمو بصحبة الاقتصاد الصيني.

كما كرر الرئيس الصيني التزامات الصين بالإصلاح والانفتاح. وقال: "الإصلاح والانفتاح عمليتان تاريخيتان من خلالهما تحقق الصين والعالم التنمية والتقدم معًا".

في الدورة الثالثة للجنة المركزية الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في يوليو، وُضعت خطط مُمَنهجة لتعميق الإصلاحات في مختلف المجالات، وتم الكشف عن أكثر من 300 إجراء إصلاحي هام، تتعلق ببناء اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى، وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتعزيز الانفتاح عالي المستوى، وتحسين جودة حياة الناس، وبناء دولة جميلة.

وفي خطابه المكتوب لقمة الرئيس التنفيذي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) يوم الجمعة، قال الرئيس Xi أيضًا إن الصين ستمرر المزيد من السياسات للانفتاح الطوعي والأحادي، وستوسع شبكتها العالمية للمناطق التجارية الحرة عالية المستوى، وستفتح أبوابها على مصراعيها أمام العالم.

https://news.cgtn.com/news/2024-11-17/Starting-a-new-era-in-Asia-Pacific-development-amid-global-uncertainty-1yAvmNr7lYc/p.html