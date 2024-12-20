شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): "لؤلؤة" الصين: كيف ازدهرت منطقة ماكاو منذ عودتها للسيادة الصينية قبل 25 عامًا

بكين، 20 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- خمسة وعشرون عامًا. هذا هو الوقت الذي استغرقته منطقة ماكاو لتضع نفسها بين أغنى مدن آسيا والعالم أكمل.

فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي GDP لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (SAR) التابعة لجمهورية الصين الشعبية في عام 2023 حوالي 379.5 مليار باتاكا ماكاوية MOP (ما يعادل 47.5 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل سبعة أضعاف ما كان عليه الناتج المحلي الإجمالي في عام 1999، العام الذي عادت فيه ماكاو إلى السيادة الصينية.

ووصف معالي الرئيس الصيني Xi Jinping ماكاو بأنها "لؤلؤة تقع على كف يد الوطن الأم"، وذلك خلال وصوله إلى المدينة على متن طائرة خاصة يوم الأربعاء للمشاركة في احتفالات الذكرى الخامسة والعشرين لعودة ماكاو إلى السيادة الصينية.

وأكّد الرئيس Xi في المطار أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" المُطبق في ماكاو، والتي تتميز بخصائص فريدة، قد حقّق نجاحًا باهرًا على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وهو نجاحٌ معترفٌ به على نطاقٍ واسعٍ في جميع أنحاء العالم، مما يُظهر حيويةً كبيرةً وسحرًا فريدًا.

"لؤلؤة الصين"

منذ عودة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة SAR إلى سيادة الوطن الأم، تم تسجيل حوالي 2.8 مليار رحلة دخول وخروج بين منطقة ماكاو الإدارية الخاصة ومدينة زوهاي المجاورة، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن جمارك مدينة زوهاي في 17 ديسمبر.

كما ارتفع عدد نقاط التفتيش الحدودية التي تربط منطقة ماكاو الإدارية الخاصة SAR بمدبنة زوهاي من نقطتين فقط في عام 1999 إلى سبع نقاط حاليًا.

ومن بين هذه النقاط، يُعد ميناء جزيرة هنغتشين أحد أكثر نقاط التفتيش ازدحامًا. وتضم جزيرة هنغتشين منطقة التعاون العميق بين قوانغدونغ وماكاو، التي أسستها الحكومة المركزية الصينية في عام 2021 لتعزيز التكامل الوثيق بين المنطقتين. وقد أصبحت هذه المنطقة مركزًا للابتكار وريادة الأعمال، حيث تستضيف ما يقرب من 6.500 مؤسسة استثمارية من ماكاو، مما يوفر منصة للعديد من الصناعات الجديدة.

منذ عودتها، حظيت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة SAR بدعم قوي من السلطات المركزية، من خلال سلسلة من السياسات التي تهدف إلى دمج المنطقة بفعالية في التنمية الوطنية. وقد أسهمت هذه الجهود في تحويل ماكاو إلى مدينة دولية حديثة، محققة تقدمًا لافتًا في التنمية الاقتصادية ومستوى معيشة السكان.

هذا ووصف الرئيس الصيني Xi الإنجازات التي حققتها منطقة ماكاو بأنها "مجد سكان ماكاو وفخر لكل الشعب الصيني"، معربًا عن ثقته في مستقبلها الواعد، وذلك لدى وصوله إلى المنطقة يوم الأربعاء.

ووفقًا للتقارير الرسمية، سيشارك الرئيس Xi، بصفته الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، في تجمع احتفال المنطقة بالذكرى السنوية ومراسم تنصيب الحكومة السادسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة SAR يوم الجمعة.

ومن المتوقع أيضًا أن يتفقد الرئيس Xi المنطقة الإدارية الخاصة SAR التي تمتد على مساحة 33 كيلومترًا مربعًا. وخلال كلمته التي ألقاها في المطار، أكد سيادة الرئيس Xi نيته إجراء "مناقشات متبادلة واسعة ومعمقة مع أصدقاء في منطقة ماكاو خلال زيارته" بشأن التنمية في المنطقة.

وأعرب سيادته عن إيمانه بأن ماكاو ستواصل تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا من خلال الاستفادة الكاملة من المزايا المؤسسية لنظام "دولة واحدة ونظامان"، والعمل الجاد، وتشجيع الابتكار بشكل نشط.

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