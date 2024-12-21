شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): آفاق جديدة: ماكاو تعزز الابتكار التكنولوجي وتنمية المواهب لتحقيق نمو متنوع

مدينة بكين، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في عام 2014، اختار Lei Zhen، خريج جامعة تسينغهوا في بكين، الاستقرار في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة. وقد قرر بدء عمله التجاري في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، وجعل منتجه الأساسي هو التطبيقات المبتكرة للمواد الجديدة باستخدام أسلاك الفضة النانوية.

عندما أنشأت الحكومة المركزية منطقة التعاون العميق بين قوانغدونغ وماكاو في هنغتشين عام 2021، نقل Lei شركته إلى هناك، مستفيدًا بالكامل من مزايا رأس المال والمواهب والنظام الضريبي في ماكاو وهنغتشين لتوسيع الإنتاج.

وقال: "تمتلك هنغتشين مساحة صناعية واسعة وبيئة داعمة جيدة، والتي يمكنها توفير ساحة واسعة لتطوير الصناعات عالية التقنية والمتنوعة في ماكاو".

اليوم، أصبحت منطقة التعاون هذه مركزًا للابتكار وريادة الأعمال، حيث تستضيف ما يقرب من 6,500 مؤسسة استثمارية من ماكاو، ما يوفر منصة للعديد من الصناعات الجديدة.

قال الرئيس الصيني Xi Jinping خلال جولة تفقدية في منطقة التعاون يوم الخميس، كجزء من زيارته التي استمرت ثلاثة أيام لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة: إن 'ماكاو مع هنغتشين' أصبحا نموذجًا جديدًا لتعزيز تطبيق مبدأ 'دولة واحدة ونظامان'، ومنصة جديدة لتعزيز بناء منطقة خليج قوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، ومنصة جديدة لتحقيق الانفتاح عالي المستوى للبلاد.

آفاق جديدة للابتكار

تقع هنغتشين في الطرف الجنوبي من مدينة تشوهاي وتفصلها عن ماكاو مسافة ضيقة من المياه. منذ تأسيسها، أصبحت منطقة التعاون منصة حيوية لتعزيز التنوع الاقتصادي المناسب في ماكاو.

وقد مكنت ماكاو من تطوير صناعات مثل التصنيع عالي الجودة، والطب الصيني التقليدي، والخدمات المالية، والسياحة الثقافية. اليوم، تحتضن منطقة التعاون 30 منصة ابتكار تكنولوجي على المستوى الوطني والإقليمي، و268 شركة وطنية للتكنولوجيا العالية، و41 شركة متخصصة ومتطورة على المستوى الإقليمي.

حاليًا، أنشأت منطقة التعاون منصات ابتكار مثل Macao-Hengqin Youth Entrepreneurship Valley (وادي ريادة الأعمال للشباب في ماكاو-هنغتشين)، وجذبت العديد من الموارد للابتكار، مثل: قواعد للتعاون بين الصناعة والجامعة والبحث العلمي في جامعات ماكاو، بالإضافة إلى الشركات عالية التقنية والمواهب.

مُشيدًا بالتقدم الذي تم إحرازه في منطقة التعاون، قال الرئيس Xi إن مستوى التكامل بين هنغتشين وماكاو قد تحسن تدريجيًا، وأن دور منطقة التعاون في دعم التنوع الاقتصادي المناسب في ماكاو أصبح بارزًا.

في السنوات الأخيرة، عززت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضًا تنفيذ المشاريع العلمية والتكنولوجية الكبرى ومنصات الابتكار الهامة محليًا، ما جعلها منصة تكنولوجية جديدة للابتكار العالمي ومكان تجمع للمواهب.

"Macao Science 1" هو أول برنامج فضائي علمي مشترك تم تطويره بين البر الرئيسي الصيني وماكاو. بفضل أعلى دقة في الكشف عن المجال المغناطيسي في الصين، سيسهم القمر الصناعي بشكل كبير في تحسين المسح المغناطيسي الفضائي في البلاد.

خلال زيارته لجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا (MUST) يوم الخميس، قال Xi إن القمر الصناعي يعد مثالًا على تعميق التعاون في التكنولوجيا العالية بين ماكاو والبر الرئيسي، ويُظهر القدرات المبتكرة والإبداعية المتميزة لقطاع العلوم والتكنولوجيا في ماكاو.

تنمية المواهب الشابة

أصبحت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة أيضًا مكانًا مثاليًا لرواد الأعمال بفضل بيئتها التجارية المفتوحة والفرص التي توفرها منطقة التعاون.

اليوم، تم إنشاء قواعد نموذجية للتعاون بين الصناعة والجامعة والبحث في جامعة ماكاو وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا (MUST) في هنغتشين، كما أن أربع مختبرات رئيسية على مستوى الدولة في ماكاو قد أنشأت فروعًا في المنطقة، حيث تقوم بتحويل الإنجازات العلمية والتكنولوجية الجامعية إلى صناعات وتجعلها تتكامل مع بعضها.

اعتبارًا من نوفمبر 2024، قامت هنغتشين بحضانة 898 مشروعًا رياديًا للشباب من هونغ كونغ وماكاو، منها 815 مشروعًا من ماكاو.

خلال لقائه مع سكان ماكاو المقيمين في هنغتشين ورواد الأعمال الشباب من ماكاو الذين لديهم مشاريع ناشئة في المنطقة، أكد الرئيس Xi أن تطوير هنغتشين يوفر فرصًا كبيرة لشباب ماكاو لتحقيق طموحاتهم، معبرًا عن أمله في أن يبني المزيد من الشباب من ماكاو مسيرات مهنية متميزة هناك.

قال Ip Kuai Peng، نائب رئيس جامعة مدينة ماكاو: "إن بناء منطقة التعاون يعيد تشكيل المفاهيم الإقليمية وخطط العمل لشباب ماكاو. الجيل الأصغر يولي اهتمامًا أكبر لإمكانات تطوير السوق الواسع في البر الرئيسي".

قال الرئيس Xi خلال زيارته لجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا (MUST): من الضروري أن نولي أهمية كبيرة للتعليم من منظور استراتيجي، وأن نضع نظامًا للتخصصات، وننمي المواهب عالية الجودة لتلبية احتياجات كل من تطور البلاد ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Macao-boosts-tech-innovation-talent-cultivation-for-improved-growth-1zsMY91IpGw/p.html