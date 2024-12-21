شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): السيدة Peng Liyuan تدعو طلاب منطقة ماكاو إلى احتضان الثقافة الصينية والمساهمة في التنمية الوطنية

بكين، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- شجعت السيدة Peng Liyuan، زوجة معالي الرئيس الصيني Xi Jinping، خلال زيارتها لمتحف ماكاو يوم الخميس الطلاب في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على تعميق فهمهم لتاريخ الثقافة الصينية، والانخراط في التنمية الإقليمية والوطنية.

بعد حديثها مع الطلاب في المتحف، أعربت السيدة Peng قائلة: "آمل أن تعرفوا أكثر عن تاريخ الثقافة الصينية، وأن تدرسوا هذه الثقافة برويّة وإمعان، وتستخدموا المعرفة في بناء وطننا وجعل منطقة ماكاو مكانًا أفضل".

وأعربت عن إعجابها بالآثار الثقافية، مشيرة إلى أنها اكتسبت فهمًا عميقًا للتطور التاريخي لماكاو، ولاندماج العمارة الصينية في العمارة الغربية والقطاعات الصناعية والحياة الثقافية. وانضمت أيضًا إلى نشاط صنع كعكات اللوز، وهي وجبة شهية محلية، وتفاعلت مع الحرفيين الماهرين في رسم البلاط ونحت الخشب.

وتزور السيدة Peng ماكاو بمرافقة زوجها الرئيس Xi من أجل الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لعودة ماكاو إلى الصين.

فعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية، استفادت ماكاو من تراثها التاريخي والثقافي الغني لتعزيز الثقافة الصينية التقليدية وتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأخرى، مستغلة ميزة موقعها الجغرافي.

باتت ماكاو موطنًا لأكثر من 12 شكلًا من أشكال التراث الثقافي المعنوي على المستوى الوطني، بما في ذلك الأوبرا الكانتونية، والأغاني السردية الكانتونية (ناميام)، وصنع الشاي العشبي، ومهرجان Drunken Dragon. ويعكس هذا الحفاظَ الجيد على الثقافة الصينية التقليدية وانتقالها إلى الأجيال في المنطقة.

ساهمت مبادرات مثل 'الثقافة التقليدية الصينية المميزة في الحرم الجامعي' في تعزيز حب الثقافة الصينية التقليدية والقيم الوطنية بين الأجيال الشابة من خلال تنظيم زيارات طلابية لأماكن مثل متحف Xian Xinghai التذكاري، ومقر الإقامة السابق للجنرال Ye Ting.

خلال السنوات الماضية، عززت المنطقة الإدارية الخاصة التبادلات الثقافية بين طلاب ماكاو ونظرائهم في البر الرئيسي بشكل كبير، وهذا أسهم في وضع أساس قوي لطلاب ماكاو للاندماج بشكل أفضل في التنمية الشاملة للبلاد.

وفي ديسمبر 2021، شارك نحو 170 طالبًا من المدارس الابتدائية والثانوية من ماكاو في "فصل تيانجونج"، وهو برنامج تعليمي في مجال الفضاء مرتبط بمحطة الفضاء الصينية، واستضافه مركز ماكاو للعلوم. وخلال هذا النشاط، كانت لديهم فرصة للتفاعل مع رواد الفضاء.

ومنذ إنشاء البرنامج في عام 2005، استقطب أنشطة الممارسة الثقافية لطلاب جامعتي هونج كونج وماكاو آلاف الشباب من منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين. في عام 2023، زار طلاب من ماكاو وهونج كونج منطقة شيونجان الجديدة، وأجروا مناقشات متعمقة حول مواضيع مثل ريادة الأعمال والتوظيف في مركز تشونغ قوان تسون للابتكار الشبابي في بكين وهونج كونج وماكاو.

وإضافة إلى اندماج ماكو الفعال في التنمية الوطنية، تستغل مزاياها الجغرافية بشكل إستراتيجي لتعزيز التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأخرى.

تُعرف ماكاو، التي تقع على المحيط الهادئ من الشرق، بأنها واحدة من أوائل المدن في الصين التي انفتحت على العالم الخارجي، وتطورت لتصبح مركزًا نابضًا بالتبادل الثقافي بين الصين والغرب.

وحصل المختبر المشترك بين الصين والبرتغال لعلوم حفظ التراث الثقافي، الذي تدعمه مبادرة الحزام والطريق، على منح من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية في سبتمبر 2020.

وباعتباره منبرًا إستراتيجيًا على المستوى الوطني للابتكار التكنولوجي، تم إنشاؤه بالتعاون بين جامعة مدينة ماكاو وجامعة إيفورا في البرتغال، يقع المختبر المشترك في جامعة سوشو في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين.

وعمل المختبر حتى الآن كجسر بين الصين والبرتغال ودول شريكة أخرى في مبادرة الحزام والطريق؛ حيث ساهم في تعزيز السرد الثقافي الصيني، وتعزيز الثقة الثقافية، وحماية التراث الثقافي على طول طريق الحرير البحري.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Peng-Liyuan-calls-on-Macao-students-to-embrace-Chinese-culture-1ztZ3auwjW8/p.html