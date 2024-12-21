شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): منطقة ماكاو الإدارية الخاصة تشرع في فصل جديد من "دولة واحدة ونظامان"

بكين، 21 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- مع انتشار البهجة والسرور في الأجواء، نظّمت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (SAR) الصينية يوم الجمعة اجتماعًا للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعودة ماكاو إلى سيادة الوطن الأم وحفل تنصيب الحكومة السادسة لمنطقة ماكاو الإدارية الخاصة (SAR).

وفي كلمة ألقاها الرئيس الصيني Xi Jinping على الحضور، قال إن الإنجازات العظيمة التي حققتها ماكاو منذ عودتها أثبتت للعالم أن سياسة "دولة واحدة ونظامان" تتميز بقوة مؤسسية بارزة وحيوية هائلة.

وأضاف Xi أن قيم السلام والشمولية والانفتاح والمشاركة المتجسدة في هذه السياسة مشتركة بين الصين وبقية العالم، وهي تستحق الحماية أسوةً بغيرها.

"نجاح هائل"

أشاد Xi بالتحول الهائل الذي حدث في ماكاو منذ عودتها إلى سياسة الوطن الأم في عام 1999، قائلاً إن ممارسة "دولة واحدة ونظامان" حققت نجاحاً هائلاً نظرًا إلى خصائص ماكاو.

في عام 2023، بلغ إجمالي الناتج المحلي (GDP) في ماكاو حوالي 379.5 مليار باتاكا ماكاوية (MOP) (حوالي 47.4 مليار دولار أمريكي)، وهي زيادة بمقدار سبعة أضعاف مقارنة بعام 1999، في حين تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى حوالي 70,000 دولار أمريكي. وقد احتلت ماكاو المرتبة الأولى في آسيا والثانية على مستوى العالم في قائمة مجلة Forbes لعام 2024 لأغنى الأماكن في العالم.

تفتخر المدينة بمتوسط عمر سكانها الذي بلغ 83.1 عامًا في عام 2023، مقارنةً بـ 77.9 عامًا في عام 1999، وهو متوسط ينافس أعلى المعدلات على مستوى العالم. كما وصل متوسط معدل البطالة إلى أقل من 2 في المائة منذ عام 2012، الأمر الذي يشير إلى عمالة شبه كاملة.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد ازدهرت السياحة بشكل كبير، وذلك من 6.6 مليون زائر في عام 1999 إلى 39.4 مليون في عام 2019. وبحلول 7 ديسمبر، استقبلت المدينة أكثر من 32 مليون سائح هذا العام، بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 33 مليون زائر بحلول نهاية العام.

"مرحلة جديدة"

أكّد Xi على أن ممارسة "دولة واحدة ونظامان" قد دخلت مرحلة جديدة، ثم دعا حكومة الإدارة الخاصة الجديدة يوم الجمعة إلى تعزيز التنويع المناسب للاقتصاد المحلي، وتحسين كفاءة الحوكمة، وبناء منصة للانفتاح على مستوى أعلى، وحماية الانسجام الاجتماعي والاستقرار.

وبموجب إطار "دولة واحدة ونظامان"، تتمتع منطقة ماكاو الخاصة بمزايا فريدة، بما في ذلك مكانتها بصفتها ميناءً للتجارة الحرة، وإقليمًا جمركيًا منفصلًا، وبيئةً بسيطةً ومنخفضة الضرائب. تعترف منظمة التجارة العالمية بماكاو بأنها واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم للتجارة والاستثمار.

وقد أخذت الحكومة المركزية الصينية في الاعتبار الكامل وضع منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (SAR) الفريد، وشجّعتها على الاندماج في استراتيجية التنمية الوطنية وضَمِنت مساهمتها الفعالة في انفتاح الأمة. وقد وفرت آليات التعاون والبنية التحتية – مثل منطقة خليج قوانغدونغ- هونغ كونغ- ماكاو الكبرى، وجسر هونغ كونغ - تشوهاي - ماكاو، ومنطقة التعاون العميق بين غوانغدونغ وماكاو في هنغتشين – مساحةً للتنمية وفرصًا وفيرةً.

بدعم من الحكومة المركزية، وقّعت ماكاو ما يقرب من 60 اتفاقية مع دول أجنبية وأقامت علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية قوية مع أكثر من 120 دولة ومنطقة، وارتفع عدد المنظمات والمؤسسات الدولية التي تشارك فيها ماكاو إلى أكثر من 190، وحصلت على حق دخول بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 147 دولة ومنطقة؛ كما أنها تملك 13 مدينةً شقيقةً.

وفي الوقت نفسه، حقنت مساهمة ماكاو في مبادرة الحزام والطريق حيويةً جديدةً في عروق الاقتصاد العالمي؛ ففي عام 2023، بلغت قيمة البضائع التي سلّمتها ماكاو إلى البلدان الشريكة في مبادرة الحزام والطريق 770 مليون باتاكا ماكاوية (MOP)، بزيادة 47.8 في المائة على أساس سنوي، وبلغت قيمة الواردات من شركاء مبادرة الحزام والطريق 30.92 مليار باتاكا ماكاوية (MOP)، بزيادة 18.0 في المائة على أساس سنوي.

في العام الماضي، شكّلت ماكاو وهنغتشين وفدًا مشتركًا للسفر إلى الخارج بغرض جذب الاستثمار، وقد أسفر ذلك عن عقد ما يقرب من 350 اجتماعًا للتوفيق بين الأعمال في سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا والبرتغال وإسبانيا ودول أخرى، وتوقيع 17 اتفاقية تعاون.

وفي خطابه، أعرب Xi عن ثقته في أن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة (SAR) ستفتح آفاقًا جديدة للتنمية وتواصل تحقيق أمجادها، وذلك طالما يؤخذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" على محمل الجد والشمولية والدقة.

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https://news.cgtn.com/news/2024-12-20/Xi-Jinping-delivers-speech-at-gathering-marking-Macao-s-return-anniversary-1ztOa4Tr3eU/p.html