شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): عيد الربيع الصيني: عدد رحلات حطمت الأرقام القياسية ووليمة ثقافية غير ملموسة

بكين، 25 يناير/كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- في الساعة الخامسة والنصف صباحًا، تنتظر وانغ هوي، وهي امرأة مسافرة مع أسرتها، في محطة شنجن الشمالية للسكك الحديدية لركوب أول قطار فائق السرعة من مدينة شنجن بجنوب الصين إلى مدينة شيان بشمال غرب الصين، والذي ينطلق في الساعة 6:08 صباحًا.

أوضحت وانغ، وهي أم ومقيمة دائمة في المدينة، أنه على الرغم من بناء حياة في شنجن، إلا أنها تتوق دائمًا إلى مسقط رأسها، خاصة خلال عيد الربيع.

قالت وهي تبتسم رغم الوقت المبكر والرحلة الطويلة التي تنتظرها: "لقد عشت في شنجن منذ الجامعة، والآن لدي أسرتي الخاصة، ولكن مع اقتراب عيد الربيع كل عام، لا يسعني إلا أن أشعر بشدّة الحنين إلى موطني".

وكانت مسافرة أخرى تُدعى تشونغ في طريق عودتها إلى مسقط رأسها في مدينة تشنتشو بمقاطعة هونان بوسط الصين. بعد أن عاشت في شنجن لأكثر من عقد من الزمان، قالت إن النمو السريع للمدينة لم يقلل أبدًا من شعورها بالحنين إلى موطنها خلال عيد الربيع.

قالت تشونغ: "لقد خططت لهذه الرحلة منذ شهر. إن مهرجان الربيع هو الوقت الذي ترغب فيه في التواجد مع العائلة والتمسك بالتقاليد التي تربطنا".

انطلق في الطريق

بدأ الاندفاع في السفر في عيد الربيع، المعروف باسم تشونيون، في جميع أنحاء الصين، حيث ينطلق الملايين، مثل وانغ وتشونغ، في رحلات طويلة للم شمل الأسرة في أهم عطلة في العام.

بدأت ذروة السفر هذا العام في 14 يناير/كانون الثاني وستستمر حتى 22 فبراير/شباط، وتمتد 40 يومًا. تتوقع السلطات تسعة مليارات رحلة غير مسبوقة بين الأقاليم خلال هذه الفترة. بحلول 19 يناير/كانون الثاني، تم بالفعل إجراء أكثر من مليار رحلة بين الأقاليم، وفقاً لسلطات النقل.

وفقًا لِـCtrip، إحدى وكالات السفر الرائدة على الإنترنت في الصين، فإن معظم المسافرين ينطلقون من المدن الرئيسية مثل قوانغتشو وشنغهاي وشنجن وبكين وهانغتشو وهاربين وتشونغتشينغ وتشنغدو وهي من بين الوجهات السياحية الأكثر شعبية.

بالنسبة لملايين المسافرين، فإن عيد الربيع هو أكثر من مجرد لم الشمل العائلي. إنه يتعلق بإعادة الاتصال بالجذور الثقافية التي تميز العيد. بينما يتوجهون إلى موطنهم لحضور عشاء لم الشمل، فإنهم لا يقومون برحلة جسدية فحسب، بل يشاركون أيضًا في حركة أوسع للحفاظ على التراث الثقافي الصيني الغني والاحتفاء به.

الاحتفال بالتراث الثقافي

بالنسبة للعديد من الصينيين، يكمن قلب عيد الربيع في لم الشمل العائلي. ومع ذلك، فإن التجمع مع العائلة هو مجرد بداية، مع العديد من التقاليد التي تتبعها.

إن التسوق لشراء منتجات العيد ولصق أبيات عيد الربيع الشعرية وإعطاء الأظرف الحمراء (هونغباو) وإطلاق الألعاب النارية وتعليق الفوانيس والسهر في ليلة رأس السنة الجديدة (شوسوي) كلها عادات رئيسية.

تقليد آخر هو مشاهدة حفل عيد الربيع (Spring Festival Gala)، أو تشونوان. لا يزال هذا البرنامج الفني التلفزيوني السنوي الذي يُبث منذ عام 1983، محور الاحتفالات. يتضمن البرنامج الذي يستغرق أربع ساعات ونصف مزيجاً من الغناء والرقص والأوبرا والكوميديا الهزلية والرقص الاستعراضي والفنون القتالية والألعاب البهلوانية. وباعتباره أول احتفال منذ إدراج عيد الربيع على قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، فإن فعالية هذا العام تدمج المزيد من عناصر هذا الإرث الثقافي.

بالإضافة إلى الاحتفال، يحتل التراث الثقافي غير المادي مركز الصدارة في مختلف جوانب الاحتفال. في مدينة تشونغتشينغ، شهد أحد المتاجر الثقافية في المدينة، والذي يديره رجل يدعى جوه، زيادة في مبيعات المواد التقليدية مثل قطع الورق ومسرحية الظل ولوحات السنة الجديدة. قال جوه: "يبحث المزيد من الناس عن هدايا فريدة مصنوعة يدوياً تعكس تراثنا".

كما ازدهرت السياحة القائمة على التراث الثقافي غير المادي. من تعلم قص الورق التقليدي في مقاطعة تشجيانغ إلى الاستمتاع بمهرجان الفوانيس في مدينة زيغونغ، يتدفق الناس إلى الوجهات التي تقدم تجارب ثقافية غامرة.

ينعكس هذا الاتجاه في حجوزات السفر، حيث تشهد المناطق المعروفة بالتراث الثقافي غير المادي زيادة في اهتمام السياح. تُظهر بيانات من Meituan Travel، وهي إحدى منصات الخدمات الرائدة على الإنترنت في الصين، أن عمليات البحث عن تجارب التراث الثقافي غير المادي، مثل عرض هووهو (وعاء النار) في قويانغ ومهرجان زيغونغ للفوانيس، قد ارتفعت خمسة أضعاف وضعفين على التوالي مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي ظل الارتفاع القياسي الذي يشهده تشونيون، لا يقتصر عيد الربيع هذا العام على عدد غير مسبوق من المسافرين فحسب، بل يشهد أيضًا ازدهارًا في الاستهلاك الثقافي، مما يغذي سوقًا سياحيًا نشطًا ويضخ حيوية جديدة في اقتصاد البلاد.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://news.cgtn.com/news/2025-01-24/China-s-Spring-Festival-Record-breaking-travel-cultural-feast-1Aq88ZtOyfS/p.html