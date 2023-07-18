شراكة Hospital Pacifica Salud مع موارد الرعاية الصحية العالمية لتعزيز أعمال السفر الطبي في بنما

ويست بالم بيتش، فلوريدا.، 18 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- انضم Pacifica Salud Hospital إلى الشبكة العالمية لمقدمي الرعاية الصحية (GPN)، مما يبشر بعهد جديد من الوصول المبسط والسهل للمستهلكين الأمريكيين وأصحاب العمل الممولين ذاتيًا للوصول إلى واحدة من أكبر مقدمي الرعاية الصحية في أمريكا اللاتينية.

الشبكة العالمية لمقدمي الرعاية هي شبكة تضم المستشفيات الرائدة في العالم، وتوفر وصولاً شاملاً وسهلاً إلى الحزم الطبية المعقدة المجمعة والشفافة للميسرين وشركات التأمين وأصحاب العمل الممولين ذاتيًا والإحالات الحكومية والمستهلكين الفرديين للرعاية الصحية.

Global Healthcare Resources

يمكن لمنظمات الإحالة الآن الاستفادة بسرعة من شبكة من مقدمي الرعاية الصحية العالميين بخصومات وعمولات متفاوض عليها مسبقًا. في الوقت نفسه، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية توسيع نطاق وصولهم وقاعدة المرضى، بفضل الوصول السريع إلى شبكة عالمية قوية من منظمات الإحالة والمستهلكين من خلال موارد الرعاية الصحية العالمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Pacifica Salud، رافائيل كوهين، "بصفتنا أحد أفضل المستشفيات في أمريكا اللاتينية، التابعة لجونز هوبكنز، فإننا في وضع يسمح لنا بتوفير خيارات أكثر بأسعار معقولة للأمريكيين مع توفير رعاية صحية عالية الجودة"، "نحن فخورون بالانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمات العالمية، والشراكة مع موارد العرية الصحية العالمية، ستطلق Pacifica Salud إلى مستوى عالمي، مما يعزز ظهور علامتنا التجارية، ويوسع قدرتنا، ويزيد بسرعة من حجم مرضانا الدوليين".

"توفر شبكة مقدمي الخدمات العالمية حلاً ضروريًا في الصناعة يربط أفضل اللاعبين معًا. وأضاف كوهين: "سيجد أصحاب العمل الممولون ذاتيًا الذين يتطلعون إلى الوصول إلى أفضل الرعاية الصحية المتاحة مع توفير كبير في التكاليف ونتائج ممتازة للمرضى هنا في Pacifica Salud".

"لقد حان الوقت للتغيير. تحتاج الصناعة إلى التكيف والنمو، وشبكة مقدمي الخدمات العالمية هي الحل الذي سيجمع الصناعة معًا ويسرع أعمال السياحة الطبية. في النهاية، سيكون الجميع أكثر نجاحًا ويحققون نتائج أفضل "، قال جوناثان إيدلهيت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لموارد الرعاية الصحية العالمية وجمعية السياحة الطبية.

توفر شبكة مقدمي الخدمات العالمية، التي أطلقتها موارد الرعاية الصحية العالمية، بالشراكة مع جمعية السياحة الطبية، السلطة الرائدة في مجال الصحة والعافية، حلولًا مستهدفة ومبتكرة للتحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة في الوصول إلى الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي وتوسيع نطاق الربحية.

تحل شبكة مقدمي الخدمات العالمية بعض التحديات التي تواجهها منظمات الإحالة ومقدمو الرعاية الصحية، بما في ذلك:

محدودية الوقت والموارد لإنشاء شبكاتهم وتوسيعها

القوة الشرائية للتفاوض على أفضل الخصومات أو العمولات

أوقات انتظار طويلة لتأمين العقود بين مقدمي الرعاية الصحية والمشترين

الافتقار إلى المعرفة في تحديد مقدمي الرعاية الصحية المناسبين، الذين يقدمون خدمات عالية الجودة ويلتزمون بتجربة ممتازة للمرضى وأفضل الممارسات العالمية.

صعوبة الوصول إلى التكنولوجيا السهلة الاستخدام ونماذج الدفع التي تجعل المعاملات بسيطة ويمكن الوصول إليها.

توفر شبكة مقدمي الخدمات العالمية أيضًا الوصول إلى مجموعة أوسع من المرضى ودافعي الرعاية الصحية ومنظمات الإحالة لمقدمي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية ذوي المستوى العالمي للمشترين.

حول موارد الرعاية الصحية العالمية

موارد الرعاية الصحية العالمية هي شركة استشارات تسويقية متخصصة في تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق وخدمات الاختراق في مجال الرعاية الصحية لصاحب العمل والفوائد والرفاهية وصناعات السفر الطبي. نستفيد من الريادة الفكرية والتدريب التعليمي والأحداث الافتراضية والمباشرة لربط المشترين ومقدمي الخدمات معًا لتوسيع نطاق الفرص التجارية.

في العامين الماضيين، ركزنا على الاستفادة من العلاقة بين الدافع الشخصي والمهني لبناء الأعمال التجارية وأطلقنا ثلاث فرص في المجالات الرئيسية اللازمة لنمو الصناعة. التكلفة والثقافة والرعاية. من خلال هذه الأهداف ، تتوقع بناء حركة تلهم النمو من خلال الرؤية والرسالة والقيم المشتركة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بين صاحب العمل والموظفين. بالنسبة لنا، هذا يعني فرصًا افتراضية وشخصية للتواصل التجاري والشخصي، وبرامج التدريب وإصدار الشهادات التي تم تطويرها من خلال شراكات مع قادة الفكر الرئيسيين في كل مهمة مهمة قمرية والاستفادة من نشرنا والبودكاست لدفع قيادة الفكر والنجاح الواضح مع كل مهمة قمرية.

حول Pacifica Salud

Hospital Punta Pacifica هي منظمة رعاية صحية حديثة معتمدة من اللجنة الدولية المشتركة تقدم مجموعة شاملة من خدمات الرعاية الصحية للمرضى المحليين والدوليين، مع خبرة في الجراحة العامة والجراحة التجميلية وجراحة العظام وجراحة القلب.

يقدم Hospital Punta Pacifica أيضًا مجموعة من الخدمات التشخيصية، بما في ذلك التصوير المقطعي المحوسب، وتخطيط القلب، والتنظير الداخلي، وأمراض القلب التداخلية، وإجراءات الأشعة التداخلية. المستشفى هو مقدم الرعاية الصحية الوحيد في أمريكا الوسطى التابع لجامعة جونز هوبكنز الطبية الدولية، وهو تعاون لا يحسن جودة الرعاية المقدمة فحسب، بل يعزز أيضًا فرص تدريب الموظفين والتقدم الطبي والتكنولوجي السريع للمستشفى.

يقع المستشفى في موقع مناسب في قلب مدينة بنما الجميلة، ويوفر سهولة الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الراقية في المدينة والمطارات والمراكز الترفيهية. تعد Hospital Punta Pacifica الواقعة على بعد 15 دقيقة فقط من مطار بنما سيتي الدولي، الوجهة المثالية لدافعي الصحة الدوليين والمرضى الذين يبحثون عن حلول للاحتياجات الطبية المعقدة.

يستقبل Hospital Punta Pacifica حوالي 650 سائحًا طبيًا كل عام، معظمهم من الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا والبرازيل وكولومبيا. يضم المستشفى مكتبًا دوليًا للمرضى ذوي السمعة الطيبة يلبي احتياجات المرضى الدوليين لضمان تنقلهم في الرعاية بسلاسة على طول السلسلة.

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