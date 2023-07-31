شراكة Optty مع Triple-A لتوسيع هياكل الدفع في العملات المشفرة

تضيف الشراكة العملة المشفرة كخيار دفع للتجار الذين يستخدمون منصة الدفع العالمية Optty

سنغافورة, 31 يوليو 2023 /PRNewswire/-- أعلنت Optty، أول منصة مدفوعات عالمية في العالم، اليوم عن شراكة جديدة مع Triple-A ، وهي بوابة دفع مشفرة مرخصة، لإضافة العملة المشفرة كخيار دفع على المنصة. وباعتباره المركز المركزي الذي يربط شبكة عالمية قوية من مزودي Buy Now Pay Later (BNPL) ويبسطها، فإن هذا الإنجاز يمثل إطلاق بنية الدفع السادسة لشركة Optty، مما يزيد من توسيع خيارات الدفع القابلة للتطبيق للتجار والراحة لعملائهم النهائيين.

التسجيل والتكامل لدى Optty مجاني. للبدء، يُرجى زيارة: https://www.optty.com/merchant-account

قالت ناتاشا زورنامر، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة Optty: "إن Optty بصفتها أول منصة مدفوعات عالمية حقيقية في العالم، مشجعة وداعمة لإدراج المدفوعات، وهو وضع فريد مصمم لمساعدة تجار التجزئة على تقديم خيارات أكثر من أي وقت مضى عند الدفع". "مع تكامل مبسط واحد، لا يمكن لتجار التجزئة الوصول إلى أكثر من 90 BNPLs وطرق الدفع المحلية في أكثر من 120 دولة فحسب — بل يمكنهم الآن تشغيل مدفوعات العملات المشفرة، وهو تقدم طبيعي في هدفنا لتبسيط المدفوعات لتجار التجزئة في جميع أنحاء العالم".

تعد Triple-A أول بوابة دفع للعملات المشفرة يتم ترخيصها من قبل سلطة النقد في سنغافورة، مرخصة أيضًا في أوروبا، من خلال ACPR لبنك فرنسا، ومسجلة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة (FinCEN). من خلال التعاون مع Triple-A بوابة الدفع بالعملات المشفرة ذات العلامة البيضاء، تمكن Optty تجار التجزئة والتجار من تقديم مجموعة واسعة من طرق الدفع. وهذا يسمح لهم باختبار ومعرفة أنواع الدفع التي يتردد صداها بشكل أفضل مع عملائهم.

الاستفادة من تفضيلات الدفع المتنوعة للمستهلك

مع شبكة Optty العالمية الواسعة للبوابات التي ترخص مجموعات الدفع الفريدة للشركة، يمكن للتجار وتجار التجزئة الآن الاستفادة من بوابة Triple-A لقبول العملات المشفرة مثل Bitcoin (BTC) وEthereum (ETH) وTether (USDT) وUSD Coin (USDC). تتوافق بوابة الدفع بالعملات المشفرة Triple-A مع جميع محافظ العملات المشفرة، مما يسمح للعملاء بإجراء مدفوعات خالية من المتاعب باستخدام محفظتهم المفضلة.

من خلال التحويلات الفورية من العملات المشفرة إلى العملات الورقية التي تسهلها Triple-A، يمكن لتجار التجزئة تلقي المدفوعات بالعملات المشفرة دون الحاجة إلى إدارتها في ميزانياتهم العمومية ومراقبة أسعار الصرف المتقلبة باستمرار. يتمتع تجار التجزئة بتسويات مصرفية بالعملة المحلية في اليوم التالي بأكثر من 50 عملة، مما يتيح الوصول السريع إلى الأموال بعملتهم المفضلة. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركات بخيار تزويد عملائها براحة الدفع من خلال Binance Pay.

تقدم Optty بالفعل خيارات الشراء الآن والدفع لاحقًا، والخصم والائتمان، والمحافظ الرقمية، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والتحويل المصرفي، وتمكن إضافة العملات المشفرة التجار من الاستفادة من القوة الشرائية لعدد 420 مليون مالك للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. تخطط Optty لتوسيع هياكل الدفع إلى ما مجموعه تسعة بنهاية عام 2023.

قال إريك باربير، الرئيس التنفيذي لشركة Triple-A: "نحن متحمسون للشراكة مع Optty وتقديم مدفوعات العملات المشفرة إلى تجارهم". "سيساعد هذا التعاون التجار على الاستفادة من الطلب المتزايد على مدفوعات العملات المشفرة، دون عناء إدارة الأصول المشفرة في ميزانياتهم العمومية".

الاضطراب من خلال التبسيط

في السابق، كان تجار التجزئة والتجار بحاجة إلى إنفاق قدر كبير من الوقت والمال على عمليات تكامل الدفع المعقدة واحدة تلو الأخرى. غيرت Optty كل هذا من خلال القضاء عليها، مما أحدث ثورة في طريقة وصول التجار إلى طرق الدفع على مستوى العالم. وهي متاحة عبر التجارة الإلكترونية والاستجابة الصوتية التفاعلية وفي المتجر، وهو نظام PaaS حقيقي يوفر لتجار التجزئة تكاملًا مبسطًا مع توفير قناة شراكة تجارية سلسة ومباشرة، مما يتيح عملية تقديم الطلبات مع كل مزود دفع في الحل.

نبذة عن Optty

بصفتها PaaS (المنصة كخدمة)، تعد Optty أول منصة مدفوعات عالمية حقيقية في العالم تدمج أكثر من 90 علامة تجارية للدفع بالتقسيط (BNPL) — أكثر من أي حل تكامل فردي حالي آخر على مستوى العالم — وتقدم ستة هياكل دفع، ستصبح قريبًا تسعة بنهاية عام 2023. ويوفر نهجها القائم على المدفوعات والشركاء والقنوات اتصالًا واسعًا بالمدفوعات على مستوى العالم للمخططات والمستحوذين والبوابات وتجار التجزئة على حد سواء، ويوفر واجهة كاملة قابلة للتخصيص مع تسلسل هرمي مدمج لسهولة توسيع الشبكة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.optty.com/

نبذة عن Triple-A

Triple-A هي بوابة دفع مرخصة للعملات المشفرة تساعد الشركات على زيادة إيراداتها من خلال تمكين مدفوعات وعوائد العملات المشفرة، مما يتيح لها الوصول إلى القوة الشرائية لمستخدمي العملات المشفرة الذين يزيد عددهم عن 420 مليون مستخدم.

تسمح حلول مدفوعات العملات المشفرة ذات العلامة البيضاء من Triple-A للشركات من جميع الصناعات بالاستفادة من فوائد سوق العملات المشفرة المتنامي دون التعرض لمخاطر التقلب أو الاضطرار إلى التعامل مع العملات الرقمية أو تحويلها. وتتوافق حلولها مع جميع المحافظ، وسهلة الدمج وتوفر تأكيدًا فوريًا، وأسعار صرف مقفلة وحماية من رد المبالغ المدفوعة.

تجعل Triple-A المرخصة من قبل سلطة النقد في سنغافورة (MAS) وموثوق بها من قبل أكثر من 15000 شركة، قبول مدفوعات العملات المشفرة أمرًا بسيطًا للشركات في جميع أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الالكتروني https://triple-a.io/ .

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