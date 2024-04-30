شراكة SUNRATE مع YeePay لتمكين الشركات الصينية من الانتقال إلى مرحلة التوسع العالمي

سنغافورة، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت SUNRATE، وهي منصة عالمية ذكية للدفع وإدارة الخزانات، عن شراكتها مع YeePay، وهي شركة رائدة في مجال حلول الدفع للمؤسسات، لتمكين الشركات الصينية من التوسع في الأسواق العالمية.

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مع الاتجاه المستمر لزيادة الاتصالات المتبادلة في جميع أنحاء العالم، ستواصل الصين دورها في أن تكون لاعبًا مهمًا في التنمية العالمية، وستؤدي الشركات الصينية أكثر من أي وقت مضى أدوارًا حاسمة على الساحة الدولية. ومع ذلك، من أجل التكيف بشكل أفضل مع المنافسة الدولية والاستجابة للتحديات العالمية، أصبح إنشاء واتباع أطر الامتثال القوية هو التنافسية الأساسية والمتطلبات الحتمية للشركات الدولية. من بين التحديات، يكون الامتثال وأمن المدفوعات B2B عبر الحدود التحديين الرئيسيين اللذين يواجهان الشركات في عملية التدويل.

مع كشف الحكومة الشعبية عن اللوائح المتعلقة بالإشراف على مؤسسات الدفع غير المصرفية وإدارتها (المشار إليها فيما بعد باسم اللوائح)، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2024، ستقوم YeePay وSUNRATE بتبني جميع المتطلبات التنظيمية بشكل نشط وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) على التوسع في أنحاء العالم بسلاسة، وذلك من خلال إعداد حل دفع تجاري عالمي واحد متوافق وآمن، وتقييم فرص النمو العالمية.

قال بن تانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة YeePay: "سيعزز التعاون الاستراتيجي بين YeePay وSUNRATE الامتثال والأمن للمدفوعات عبر الحدود. ستقوم كل من SUNRATE وYeePay بتعزيز إدارة المخاطر باستمرار وحماية حقوق المستخدمين واستكشاف نماذج وخدمات تعاون جديدة بشكل نشط لتزويد الشركات الصينية التي تتوسع عالميًا بخدمات الدفع والمعاملات الآمنة والمريحة والفعالة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن نرى المزيد من الشركاء ينضمون إلينا، ما يوفر خدمات معاملات أفضل للشركات الصينية للتوسع على مستوى العالم".

قال بول منغ، المؤسس المشارك في SUNRATE: "بالنسبة إلى SUNRATE، فإن الأمن والامتثال هما أساسا عملياتنا التجارية. مع توسعنا إلى أسواق مختلفة، تحافظ SUNRATE على توافق العمليات المحلية، بما في ذلك التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية المحلية المعروفة. يسرنا أن نكون قد أقمنا شراكة استراتيجية مع YeePay، ما يسمح للشركتين بالعمل معًا، لإنشاء خدمات الدفع والتحصيل التجارية العالمية الأكثر أمانًا وأكثر كفاءة للشركات الصينية".

نبذة عن SUNRATE

SUNRATE هي منصة عالمية ذكية لإدارة المدفوعات والخزانات للشركات في جميع أنحاء العالم. منذ إنشائها في عام 2016، تم الاعتراف بشركة SUNRATE كمزود رائد للحلول، وقد مكنت الشركات من العمل وتوسيع نطاقها محليًا وعالميًا في أكثر من 190 دولة ومنطقة من خلال منصتها الخاصة المتطورة وشبكتها العالمية الواسعة وواجهات برمجة التطبيقات القوية.

من خلال مقرها العالمي في سنغافورة ومكاتبها في هونغ كونغ وجاكرتا ولندن وشنغهاي، تتشارك SUNRATE مع أفضل المؤسسات المالية العالمية، مثل Citibank وStandard Chartered وBarclays وJ.P. Morgan. لمعرفة المزيد عن SUNRATE، قم بزيارة https://www.sunrate.com/

حول YeePay

تأسست YeePay في عام 2003، وهي واحدة من أبرز مزودي خدمات الدفع للمؤسسات في الصين. تقدم الشركة حلول الدفع الكلية للمؤسسات، وتدمج قنوات الدفع المتعددة، بما في ذلك عبر الإنترنت والهاتف المحمول وغير المتصلة بالإنترنت في الواجهة الأمامية ، وتبسيط عمليات التسوية في الواجهة الخلفية. الميزة الرئيسية لـ YeePay هي الحلول المخصصة والخدمات ذات القيمة المضافة لقطاعات الصناعة، بما في ذلك شركات الطيران والسفر، والتجزئة الجديدة، والتمويل عبر الإنترنت، والإدارة والتعليم، والخدمات العابرة للحدود وما إلى ذلك. تحمل YeePay ترخيص الدفع من بنك People's Bank of China والترخيص عبر الحدود من إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

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