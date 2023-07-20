شراكة TerraPay (Mobex) مع M-PESA من Safaricom لتسهيل التحويلات المالية الصادرة عبر الحدود

لندن

20 يوليوز 2023

/PRNewswire/ --أعلنت TerraPay، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البنية التحتية للمدفوعات، عن شراكتها مع Safaricom، المزود الرائد للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية في كينيا. ستحقق كلتا الشركتين معًا فوائد الشمول المالي من خلال تسهيل المدفوعات الفورية بلا حدود. ستمكّن الشراكة، من خلال شركة Mobex (كينيا) التابعة لمجموعة TerraPay، وهي شركة مرخصة لتحويل الأموال، أكثر من 30 مليون حامل محفظة نقالة M-PESA في كينيا من إرسال مدفوعات في الوقت الفعلي من خلال شبكة TerraPay القابلة للتشغيل البيني عبر جميع المحافظ في بنغلاديش وباكستان، مع خطط لطرح ذلك في الهند ونيبال في غضون بضعة أشهر.

TerraPay (Mobex) partners with Safaricom’s M-PESA to facilitate seamless outbound cross-border remittances

نظرًا لارتفاع الصفقات العابرة للحدود، في الأشهر الستة حتى مارس/آذار 2023، نمت معاملات M-PESA Global على أساس سنوي من حيث الحجم والقيمة بنسبة 2.2٪ و5.6٪ على التوالي. تزايد اعتماد المدفوعات المالية عبر الهاتف المحمول في كينيا في أعقاب دفع البنك المركزي لهذه الخدمة في الآونة الأخيرة. من خلال هذه الشراكة، تهدف كلتا الشركتين إلى العمل من أجل إنشاء نظام دفع شامل ماليًا مع تعزيز التمكين المالي والاستقلالية.

قال أمبار سور، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TerraPay، متحدثًا عن هذه الشراكة الجديدة: "نعتقد أن هذا التعاون المذهل مع Safaricom سيحفز عالماً من الاحتمالات الجديدة لمشغلي الخدمات المالية المتنقلة للتوسع بشكل مباشر على مستوى العالم وتزويد العملاء بخيار إرسال المدفوعات في بطريقة آمنة وشفافة وسريعة. ستعمل شراكتنا مع Safaricom على تعزيز قدراتنا في توفير نظام مالي عالمي شامل مدعوم من خلال البنية التحتية للمدفوعات الرشيقة لدينا وتمكين عملاء Safaricom بخيارات دفع سريعة وبأسعار معقولة وإمكانية الوصول إلى شبكة شركاء TerraPay الواسعة التي تضم أكثر من 7.5 مليار حساب مصرفي و2.1 مليار محفظة متنقلة."

وتعليقًا على إطلاق الشراكة، صرح بيتر نديغوا - الرئيس التنفيذي لشركة Safaricom قائلاً: "نحن سعداء بالشراكة مع TerraPay لأنها تأتي في وقت يتبنى فيه عدد متزايد من العملاء المدفوعات الرقمية لإرسال الأموال إلى أحبائهم. ستمكن منصة TerraPay للتكنولوجيا القابلة للتشغيل البيني عملائنا من تنفيذ مدفوعات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر المناطق الرئيسية، مما يشجع بشكل أكبر على اعتماد المدفوعات الرقمية في المنطقة. نحن نتطلع إلى تعاون ناجح".

نبذة عن TerraPay

يقع المقر الرئيسي لشركة TerraPay في المملكة المتحدة، وتعتقد أن أصغر دفع يستحق رحلة بلا حدود وآمنة مثل أكبر دفع. تقوم المجموعة ببناء طريق سريع للمدفوعات دائم التوسع يمكّن الشركات من إنشاء تجارب عملاء شفافة من خلال ممر عالمي غير منقطع وآمن وفي الوقت الفعلي لكل دفعة، مهما كانت صغيرة أو كبيرة. وتُعَد TerraPay الخاضعة والمعتمدة في 27 سوقًا عالميًا شريكًا عالميًا رائدًا للبنوك ومحافظ الهاتف الجوّال ومشغلي تحويل الأموال والتجار والمؤسسات المالية، مما يخلق نظامًا بيئيًا ماليًا دوليًا أكثر اتساعًا وشمولية. مع إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الحسابات المصرفية التي تزيد عن 7.5 مليار، ومحافظ متنقلة تزيد عن 2.1 مليار، عبر 112 دولة متلقية و 208 دولة مرسلة، تمكن TerraPay شركائها من أن يصبحوا منارات لوعد الشمول المالي العالمي.

لمزيد من التفاصيل، قم بزيارة terrapay.com

للتواصل الإعلامي:

سنيها دويفيدي

[email protected]

نبذة عن Safaricom

Safaricom هي شركة اتصالات رائدة في شرق إفريقيا. هدفنا هو تحويل الحياة من خلال ربط الناس بالناس، والناس بالفرص، والناس بالمعلومات. نبقي أكثر من 42 مليون عميل على اتصال ونلعب دورًا مهمًا في المجتمع، حيث ندعم أكثر من مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بينما قدرت القيمة الاقتصادية الإجمالية لدينا بـ 393 مليار شيلينغ كيني (3.1 مليار دولار) للأشهر الـ 12 حتى شهر مارس/آذار 2022.

مُدرج في بورصة نيروبي للأوراق المالية وبإيرادات سنوية تقترب من 298 مليار شيلينغ كيني (2.5 مليار دولار) في مارس/آذار 2022. توفر Safaricom الاتصال من خلال مجموعة واسعة من التقنيات، 2G و3G و4G و5G بشكل إجمالي تغطي أكثر من 99٪ من سكان كينيا.

نحن ندير أكبر نظام دفع عبر الهاتف المحمول في العالم وأكبر تكنولوجيا مالية في إفريقيا، M-PESA، هو أول نظام تحويل أموال عبر الهاتف المحمول في العالم. من خلال تمكين أكثر من 30 مليون عميل من المعاملات أو الادخار أو الاقتراض من خلال هواتفهم المحمولة، دفعت M-PESA الشمول المالي في كينيا إلى أكثر من 84٪ من السكان البالغين من 25٪ وحققت أكثر من 107.6 مليار شيلينغ كيني (920 مليون دولار أمريكي) في الإيرادات كما في السنة المالية 22.

تخطط شركتنا الفرعية، Safaricom Telecommunications Ethiopia، لنشر شبكة وخدمات عالمية المستوى في عام 2022، للمساهمة في التحول الرقمي لإثيوبيا. Safaricom هو صاحب عمل يتسم بتكافؤ الفرص، ويعمل بنشاط على توظيف موظفين من خلفيات مختلفة تعكس المجتمعات التي نخدمها. نحن ملتزمون بتمثيل الجنسين على قدم المساواة على جميع المستويات. هدفنا هو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الإدارة العليا بنسبة 50:50 بحلول عام 2025.

كجزء من التزامنا المستمر بأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، نواصل العمل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والموارد في شبكتنا ومرافقنا لتقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الوقود لدينا. لا نزال ملتزمين بأن نصبح شركة خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة www.safaricom.co.ke

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لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشركة Safaricom للعلاقات العامة والاتصالات المؤسسية [email protected]

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