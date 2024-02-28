شراكة استراتيجية بين شركتي Giift وPrepay Nation لإدخال التغيير الجوهري على حلول الولاء

تعمل Giift وPrepay Nation على تمكين العلامات التجارية من خلال عروض الولاء المحسنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Giift، وهي شركة رائدة ومتميزة في حلول الولاء التي تخدم صناعات متنوعة في كل أنحاء العالم، أن تعلن عن تعاون استراتيجي مع Prepay Nation، وهي سوق منتجات الدفع المسبق المعترف بها عالميًا والتي تقع في طليعة الشركات العاملة في مجال التحويلات المجراة عبر الحدود.

Giift and Prepay Nation Empower Brands with Enhanced Loyalty Offerings

ومن المتوقع أن ينمو سوق الولاء العالمي بشكل ملحوظ، من المتوقع أن تصل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا1 إلى 9,297.7 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2027. تؤكد هذه الشراكة على تفاني Prepay Nation في التوسع الدولي مع تمكين Giift من تلبية المتطلبات المتطورة لصناعة الولاء من خلال إثراء عروضها للعملاء وتقديم قيمة مضافة. وعلاوة على ذلك، يمكّن هذا التحالف Giift من الاستفادة من شبكة واسعة من المنتجات المدفوعة مسبقًا، والتي تشمل بطاقات الهدايا وعمليات إضافة رصيد الهاتف المحمول والرموز الرقمية، التي يمكن الوصول إليها عبر سوق التجارة بين الشركات (B2B) الشامل لشركة Prepay Nation.

يأتي Prepay Nation، وهو سوق منتجات الدفع المسبق B2B المعترف به عالميًا في طليعة التحويلات عبر الحدود، وهو يتيح للشركات أن تقدم لمستخدميها حلاً عمليًا في الوقت الفعلي للمعاملات المالية والإهداء من دون قيود المسافات الجغرافية.

حققت شركة Giift، التي تأسست عام 2013، حضورًا هائلاً في العديد من البلدان، مستفيدة من التكنولوجيا المتطورة لتمكين الشركات من تعزيز الاتصالات الدائمة مع العملاء من خلال تجارب الولاء الهادفة. ومع التركيز على العمليات السلسة والمشاركة الرقمية، تقدم منصات Giift مجموعة متنوعة من المكافآت لمساعدة الشركات في التأثير في سلوك العملاء عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمدفوعات والسفر والمرافق والبيع بالتجزئة.

وعن ذلك، قال Sumit Uttamchandani، رئيس الشراكات الإستراتيجية في Giift: "بينما تعمل Giift على تعزيز حضورها العالمي من خلال تحالفات استراتيجية مع رواد الصناعة مثل Prepay Nation، فإننا نؤكد التزامنا ليس فقط بالنمو والابتكار، ولكن أيضًا بالحفاظ على مكانة GiiftMarketplace كأكبر كتالوج محتوى عالمي وأكثر هذه الكتالوجات تنوعًا في قطاع الولاء. تعكس هذه الشراكة مرونتنا في التكيف مع مختلف الأوضاع المالية وتفانينا في تقديم حلول ولاء مبتكرة لقاعدة جماهيرية عريضة. إننا نضطلع بمهمة إعادة تشكيل مشاركة العملاء في كل أنحاء العالم، والاستفادة من وصولنا الذي لا مثيل له وزيادة العروض لإنشاء اتصالات دائمة مع العملاء.

وعلَّق Paolo Montessori، الرئيس التنفيذي لشركة Prepay Nation، قائلاً: "يسعدنا أن تتضافر جهودنا مع مساعي Giift لتعزيز إمكانية الوصول وتعدد استخدامات المنتجات المدفوعة مسبقًا ضمن مجال الولاء. إن خبرة Giift في حلول الولاء تتكامل تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تبسيط الوصول إلى المنتجات المدفوعة مسبقًا على مستوى العالم. ونهدف معًا إلى إحداث ثورة في مشاركة العملاء ضمن برامج الولاء وتوفير تجربة سلسة للشركات وعملائها."

المصدر: 1 بواسطة Research & Markets

معلومات عن Giift

تأسست شركة Giift في عام 2013، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا الولاء، والتي حققت حضورًا هائلاً في العديد من البلدان. بالاستفادة من أحدث التقنيات، تتخصص Giift في إنشاء برامج مستدامة قائمة على المكافآت في كل أنحاء العالم، وتعزيز الاتصالات الدائمة مع العملاء من خلال تجارب الولاء الهادفة. من خلال التركيز على العمليات السلسة والمشاركة الرقمية، تقدم منصات Giift مجموعة متنوعة من المكافآت التي تؤثر في سلوك العملاء في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمدفوعات والسفر والمرافق والبيع بالتجزئة. تخدم شركة Giift أكثر من 3 آلاف عميل من الشركات في هذه الصناعات، وهي ملتزمة بتقديم حلول الولاء المبتكرة على مستوى العالم. لمعرفة المزيد، تُرجى زيارة: www.giift.com

معلومات عن Prepay Nation

Prepay Nation هو سوق عالمية رائدة للمنتجات المدفوعة مسبقًا مخصص للتجارة بين الشركات، وهو يسهِّل شراء المعاملات المحلية والعابرة للحدود لوقت البث والبيانات والحزم وبطاقات الهدايا الإلكترونية ومدفوعات المرافق. وبفضل تواجدنا التشغيلي في أكثر من 150 دولة وعقدنا أكثر من 600 شراكة، تمتد شبكتنا إلى ما يزيد عن 350 ألف موقع للبيع بالتجزئة. لمعرفة المزيد عن حلول Prepay Nation العابرة للحدود، تفضل بزيارة: www.prepaynation.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي: LinkedIn، أو X، أو Facebook. للاستفسارات المتعلقة بالعلاقات العامة، يُرجى الاتصال بـ Janis D'souza على [email protected]

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