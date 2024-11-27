شراكة استراتيجية بين مراكز بيانات Qareeb وGcore لتعزيز الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية في دول مجلس التعاون الخليجي

المنامة، البحرين،, 27 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- وقعت مراكز بيانات Qareeb، أول مزود لمراكز البيانات المتطورة في الشرق الأوسط، وشركة Gcore، الشركة الرائدة عالمياً في مجال حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة والشبكات والأمن، مذكرة تفاهم في مؤتمر Touchdown Middle East 2024 في البحرين. من المقرر أن تعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تعزيز البنية التحتية الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي ودعم مسيرة المنطقة لتصبح مركزاً للابتكار، مع التركيز بشكل خاص على تقديم أحدث خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

Qareeb Data Centres and Gcore sign MoU at Touchdown Middle East 2024





ستستفيد شركة Qareeb من بنيتها التحتية لمراكز البيانات المتطورة لتقديم حلول Gcore للعملاء في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز الرقمنة المحلية ويدعم توسع Gcore في المنطقة. ويهدف هذا التعاون من خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والسحابة والحلول المتطورة من Gcore مع قدرات مركز البيانات في Qareeb، إلى تمكين الابتكار وقابلية التوسع، بالإضافة إلى توفير حلول سحابية موثوقة وآمنة لتلبية الطلب المتزايد من الشركات ومؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

قالت أنيماري فان زادلهوف، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مراكز بيانات Qareeb: "تتماشى الشراكة مع Gcore مع رؤيتنا لدفع عجلة الابتكار الرقمي في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. "مع ما يشهده سوق مراكز البيانات من نمو سريع، لا سيما في الطلب على مرافق الحوسبة السحابية المحلية المتطورة، توفر هذه الشراكة أساساً قوياً لتوسعنا الطموح في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع تقديم حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتقدمة لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات اليوم وفي المستقبل".

قال فابريس مويزان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في Gcore: "نحن سعداء بالشراكة مع مراكز بيانات Qareb لتقديم أحدث خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية في دول مجلس التعاون الخليجي. "معاً، سنعمل على تمكين الشركات من خلال حلول البنية التحتية القوية، ودفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة".



نبذة عن مراكز بيانات Qareeb

تتمثل مهمة مراكز بيانات Qareeb في تقديم حلول مراكز البيانات المتطورة ذات المستوى العالمي في الشرق الأوسط، وتمكين الشركات من التحول الرقمي من خلال تقديم أفضل بنية تحتية مصممة خصيصًا للنمو القائم على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الشفافية ونهج يضع العميل في المقام الأول. يقع مقر Qareeb الرئيسي في البحرين وهي تدمج بين الخبرات الدولية والمحلية لضمان توفير تجربة عملاء استثنائية متسقة ومصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الإقليمية.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة www.qareebdc.com/

نبذة عن Gcore

Gcore هي شركة عالمية متخصصة في توفير حلول الذكاء الاصطناعي والسحابة والشبكات والحلول الأمنية. يقع المقر الرئيسي لشركة Gcore في لوكسمبورغ، ويعمل بها فريق مكون من 600 موظف من عشرة مكاتب حول العالم، وتوفر الشركة حلولاً لقادة عالميين في العديد من الصناعات. تدير شركة Gcore بنيتها التحتية العالمية لتكنولوجيا المعلومات في ست قارات، مع واحدة من أفضل أداء للشبكة في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بسبب متوسط زمن الاستجابة الذي يبلغ 30 مللي ثانية في جميع أنحاء العالم. تتكون شبكة Gcore من 180 نقطة وجود في جميع أنحاء العالم في مراكز بيانات موثوقة من المستوى الرابع والمستوى الثالث، بسعة إجمالية للشبكة تتجاوز 200 تيرابايت في الثانية.

https://gcore.com/



هذا البيان الصحفي صادر عن الاتصالات المؤسسية لمراكز بيانات Qareeb. لمزيد من المعلومات:

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