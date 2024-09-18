شراكة استراتيجية بين ميش وكوين مينا لتسهيل وصول العملاء إلى العملات الرقمية في الوطن العربي

- بفضل هذه الشراكة الجديدة، ستتمكن كوين مينا من تنويع خيارات إيداع وشراء العملات الرقمية لمستخدميها في الوطن العربي.

سان فرانسيسكو ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة ميش، المتخصصة في حلول الربط بين الحسابات وتحويل العملات الرقمية، عن شراكة استراتيجية مع كوين مينا م.م.ح، المنصة الرائدة لتداول العملات الرقمية في الوطن العربي. تهدف هذه الشراكة إلى تحسين خدمات تحويل العملات الرقمية من خلال انضمام منصة كوين مينا الموثوقة إلى مجموعة حلول شركة ميش؛ مما يثري تجربة المستخدمين ويوفر لهم أعلى معايير الأمان وسهولة الوصول إلى خدمات العملات الرقمية في الشرق الأوسط.

CoinMENA FZE - Mesh

رسخّت كوين مينا م.م.ح، المرخصة من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، نفسها كمنصة رائدة لشراء، وبيع، وإرسال واستلام، وتخزين العملات الرقمية في الوطن العربي. وتوفر خدماتها للمستخدمين في سبع دول هي الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، عُمان، قطر، ومصر.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، ستعزز حلول ميش، القائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API)، تجربة مستخدمي كوين مينا عبر المنصات المختلفة، مما يجعل المعاملات أكثر سلاسة وأماناً. وبانضمام كوين مينا إلى شبكة ميش، ستصبح إدارة العملات الرقمية عبر المنصات المتعددة أكثر سهولة؛ حيث سيتمكن مستخدمو كوين مينا من الوصول إلى حساباتهم مباشرة من منصات أخرى دون الحاجة إلى التعامل مع عناوين كريبتو طويلة، أو رموز الاستجابة السريعة (QR)، أو العبارات الأولية (عبارات البذور).

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ميش بام عزيزي: "نحن متحمسون للتعاون مع كوين مينا، المنصة الرائدة لتداول العملات الرقمية، لتحسين تجربة المستخدمين في الشرق الأوسط. نؤمن بأن هذه الشراكة هي الحجر الأساس في تحقيق هدفنا المتمثل في استقطاب مليار مستخدم إلى عالم العملات الرقمية. نحن فخورون بالتعاون مع كوين مينا التي تشاركنا رؤيتنا في بناء نظام مالي متصل وآمن."

ومن جانبهما، أفاد الشريكان المؤسسان لكوين مينا، طلال الطبّاع ودينا سمعان: "تم تأسيس كوين مينا لتلبية حاجة السوق لوجود منصة موثوقة تتيح للمستثمرين التحويل بسلاسة بين العملات النقدية والرقمية. كما وتتماشى هذه الشراكة مع رؤيتنا وتطلعات مستخدمينا، حيث توفر خياراً إضافياً لتمويل محافظهم الرقمية، مما يعزز التزامنا بأن نكون الخيار الأول للمستثمرين في الوطن العربي للوصول إلى العملات الرقمية بسهولة وأمان."

حول ميش

تأسست ميش في عام 2020 بهدف بناء منظومة مفتوحة، متصلة، وآمنة للعملات الرقمية. كونها تقدم حلول الربط بين الحسابات وتحويل العملات الرقمية، تتيح ميش حالات استخدام جديدة، مثل مدفوعات العملات الرقمية، والتحويلات المالية، والإيداعات، والتحويلات من وإلى الأنظمة المالية التقليدية، وأكثر من ذلك داخل منصة موحدة. ومع أكثر من ٣٠٠ منصة مختلفة ضمن شبكتها، تساهم ميش في إنشاء منظومة متصلة ودامجة لحلول العملات الرقمية لتخدم الشركات والمستخدمين على حد سواء. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://www.meshconnect.com/ .

نبذة عن كوين مينا

تخضع شركة كوين مينا م.م.ح، لترخيص سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية كوسيط/تاجر لخدمة تداول العملات الرقمية؛ وتقدم خدماتها للمقيمين في الإمارات. تسعى كوين مينا إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي - الجدد وذوي الخبرة منهم - الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد على نحو آمن. من خلال كوين مينا، يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان وموثوقية. بالإضافة إلى خدمتي الإيداع والسحب بعملتهم النقدية المحلية. من خلال رسومها التنافسية والسيولة العالية ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تداول العملات الرقمية الأبسط والأكثر موثوقية في الوطن العربي. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coinmena.com .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2507767/CM_MESH.jpg