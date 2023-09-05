شراكة المساهمات المحددة وطنيًا: كينيا تكشف عن إطار قانوني شامل لتسريع خطط العمل لمكافحة التغير المناخي

نيروبي، كينيا، 5 سبتمبر 2023 PRNewswire/ -- فخامة رئيس جمهورية كينيا أطلق اليوم الدكتور William Samoei Ruto، رئيس الحكومة، خطة العمل الوطنية لمكافحة التغير المناخي في كينيا للفترة للأعوام (NCCAP) 2023-2027، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل (LT - LEDS) 2022-2050 وقانون تغير المناخ (تعديل 2023). ومن خلال عرض القيادة الأفريقية من خلال قانون وسياسة شاملين يوجهان العمل المناخي الوطني ودون الوطني، تُظهر كينيا استعدادها لتقديم الدعم لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيًا عبر خطة العمل الوطنية لمكافحة التغير المناخي بالنسخة الثالثة المتوائمة مع استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل. تهدف المساهمات المحددة وطنيًا المعززة في كينيا إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 32 ٪ بحلول عام 2030. وتعمل خطة العمل الوطنية لمكافحة التغير المناخي كوثيقة تخطيط رئيسية لتعميم وتنفيذ إجراءات تغير المناخ.

انضمت كينيا إلى شراكة المساهمات المحددة وطنيًا في عام 2017، وبدعم من الشراكة، قامت بتحديث خطة العمل الوطنية الثانية لمواءمة الخطط الوطنية الحالية مع دورة تطوير الخطة المتوسطة الأجل الخمسية للبلاد وأهداف المساهمات المحددة وطنيًا المحدّثة. تحدّد خطة العمل الوطنية لمكافحة التغير المناخي سبعة مجالات عمل مناخية ذات أولوية، مع إجراءات التكيف والتخفيف من الآثار عبر السياسات والبيئات التنظيمية، وبناء القدرات، وإدارة المعرفة، والتكنولوجيا والابتكار، وتمويل الخطط المناخية، والرصد والإبلاغ والتحقق.

دعمت هذه الشراكة المراجعة الأولى للمساهمات المحددة وطنيًا في كينيا بتمويل من الحكومة الألمانية ومن خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ووضْع خطة العمل الوطنية الثانية لمكافحة التغير المناخي للأعوام (2018–2022)، والآن تدعم خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة التغير المناخي للأعوام 2023-2027. وشمل هذا الدعم ما يلي: التحليلات التقنية للتخفيف من الآثار والتكيف؛ وتجهيز فرقة العمل التابعة للجنة الوطنية لمكافحة التغير المناخي لوضع أهداف طموحة مع إجراءات محددة في اللجنة الوطنية لمكافحة التغير المناخي؛ والمشاورات على الصعيد الوطني مع أصحاب المصلحة؛ ووضع خطط قطاعية من خلال التنسيق بين الشركاء؛ وإضفاء الطابع المؤسسي على الإبلاغ عن الحالات. يشمل أعضاء الشراكة الداعمة ما يلي: بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمملكة المتحدة (UK)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والبنك الدولي ومعهد الموارد العالمية (WRI)

وعند إطلاق الشراكة، هنأ المدير العالمي لشراكة المساهمات المحددة وطنيًا الدكتور Pablo Vieira كينيا قائلًا: تقود قيادة كينيا والتزامها على أعلى المستويات العمل المناخي والتنموي الطموح، مما يخلق إطارًا قويًا لتنفيذ التزامات مكافحة التغير المناخي في البلاد، وتحشيد التمويل لخطط مكافحة تغير المناخ بفعالية. حيث ستحسّن هذه الجهود سبل عيش جميع الكينيين ".

تلتزم الشراكة بدعم كينيا في تنسيق إجراءات المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذها وتتبعها والإبلاغ عنها من خلال خطة العمل الوطنية المنقحة لمكافحة التغير المناخي ومع المساعدة الفنية لوضع خطة استثمارية لاستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات طويلة الأجل الكينية والمساهمات المحددة وطنيًا.

شراكة المساهمات المحددة وطنيًا هي تحالف عالمي، يجمع أكثر من 200 عضوًا لإنجاز العمل المناخي الطموح الذي يساعد على تحقيق اتفاق باريس ودفع التنمية المستدامة. وتدعم هذه الشراكة حاليًا أكثر من 40 دولة في جميع أنحاء إفريقيا.

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