شراكة بين Acadian Plant Health™ وقسم الحلول الزراعية بشركة BASF لابتكار حلول مقاوِمة للمناخ للزراعة المستدامة

دارتموث، نوفا سكوشيا ، 15 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "أكاديان بلانت هيلث" (Acadian Plant Health™) وقسم الحلول الزراعية بشركة "بي إيه إس إف" (BASF)، اثنان من قادة تكنولوجيات المحفزات الحيوية والزراعة العالمية ، عن تعاونهما لتطوير حلول زراعية مبتكرة لتسويق المنتجات المقاوِمة للمناخ لحماية غلة المحاصيل وجودتها.

ستستفيد "بي إيه إس إف" من تكنولوجيا المحفزات الحيوية التي تقدمها "أكاديان" لاستكمال محفظتها الكيميائية والبيولوجية وزيادة الحلول التي ستزيد من نمو المحاصيل بشكل أفضل ومستدام.

قال نيلسون جيبسون ، رئيس "أكاديان بلانت هيلث": "إن الجمع بين معرفتنا ومهاراتنا يخلق حلولاً زراعية جديدة تعزز الإنتاجية والاستدامة ومقاومة تغير المناخ والوصول إلى السوق". "هدفنا هو الدفع نحو مزيد من الرفاه الاقتصادي للمزارعين مع ضمان الاستدامة البيئية".

من خلال دمج المحفزات الحيوية الفريدة من نوعها التي تقدمها "أكاديان" مع حلول "بي إيه إس إف" الزراعية ، ستكمل المنظمتان مدخلات رعاية المحاصيل ، كجزء من التزام "بي إيه إس إف" بإحداث نقلة نوعية في نظام الأغذية الزراعية. قال ماركو غروزدانوفيتش ، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي في قسم الحلول الزراعية بشركة "بي إيه إس إف": "لقد أصبح لزامًا على المزارعين السعي نحو الإنتاجية والاستدامة الآن أكثر من أي وقت مضى. ويُطلب منهم تبنّي أساليب أكثر ذكاءً وتكنولوجيات جديدة في إطار سعيهم لكسب قوت عائلاتهم ، وتوفير الغذاء للعالم مع الحفاظ على الموارد الطبيعية ، وتطوير القدرة على المقاومة في مواجهة تغير المناخ والتطورات والاضطرابات في اقتصادات السوق المحلية والعالمية. من خلال ربط أفضل المنتجات والتقنيات والخدمات ، نريد إحداث نقلة نوعية في الزراعة بشكل إيجابي للتأثير على أنظمة الغذاء وفي نهاية المطاف على المجتمع. من خلال تجميع خبراتنا ومواردنا ، يمكننا إحداث تأثير ذي معنى".

يؤكد هذا العمل على قيادة "أكاديان" في مجال الزراعة المستدامة واستمرار التفاني في تطوير الحلول التي تستجيب للحاجة إلى الزراعة التجديدية والذكية مناخيًا. ستعزز هذه الشراكة مع شركة "بي إيه إس إف" النمو الاقتصادي في المجتمعات الزراعية مع الحد من التأثير البيئي.

نبذة عن Acadian Plant Health

"أكاديان بلانت هيلث" هو قسم بشركة "أكاديان سي بلانتس ليميتد" (Acadian Seaplants Limited™)؛ وهي أكبر شركة مستقلة لحصاد النباتات البحرية وزراعتها واستخراجها في العالم. "أكاديان" هي شركة دولية رائدة في الحلول البيولوجية المستدامة القائمة على العلم للمحاصيل المتخصصة ومحاصيل الأراضي المخصّصة للإنتاج على نطاق واسع. تلتزم الشركة بإطلاق تقنيات مبتكرة حاصلة على براءات اختراع، مع التركيز على الاستدامة والزراعة التجديدية. وتُستخدم منتجات "أكاديان بلانت هيلث" في أكثر من 100 محصول في أكثر من 80 بلدًا في جميع أنحاء العالم.

حول قسم الحلول الزراعية في BASF

كل ما نقوم به ، نقوم به من أجل حب الزراعة. تعتبر الزراعة أساسية لتوفير ما يكفي من الأغذية الصحية وبأسعار معقولة لسكان يتزايدون بسرعة، مع الحد من الآثار البيئية. هذا هو السبب في أننا نعمل مع الشركاء والخبراء لدمج معايير الاستدامة في جميع قرارات الأعمال. مع إنفاق 900 مليون يورو في عام 2023 ، نواصل الاستثمار في مسار قوي للأبحاث والتطوير، والذي يجمع بين التفكير المبتكر والتطبيق العملي ميدانيًا. تم تصميم حلولنا خصيصًا لأنظمة المحاصيل المختلفة. نعمل على ربط البذور والسمات، ومنتجات حماية المحاصيل، والأدوات الرقمية وأساليب الاستدامة ، للمساعدة في تحقيق أفضل النتائج الممكنة للمزارعين، والمربّين وأصحاب المصلحة الآخرين على امتداد سلسلة القيمة. مع وجود فرق عمل في المختبر، وميدانيًّا، وفي المكاتب وفي مراحل الإنتاج ، نقوم بكل ما في وسعنا لبناء مستقبل مستدام للزراعة. في عام 2023 ، حقق قسمنا مبيعاتٍ بلغت 10.1 مليار يورو.

للتواصل الإعلامي: Shannon Wentz، المدير العالمي للاتصالات، Acadian Plant Health، رقم الهاتف: 403-973-2716، (1) البريد الإلكتروني: [email protected]