شراكة بين NPCI International وبنك الاحتياطي المركزي في بيرو لتطوير نظام المدفوعات في الوقت الفعلي مثل واجهة الدفع الموحدة (UPI) في بيرو

مومباي ، الهند, 6 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت NPCI International Payments Limited (NIPL وبنك الاحتياطي المركزي في بيرو (BCRP) عن شراكة لتمكين نشر نظام مدفوعات في الوقت الفعلي يشبه واجهة الدفع الموحدة (UPI) في بيرو. يمثل هذا التعاون علامة فارقة مهمة، مما يجعل بيرو أول دولة في أمريكا الجنوبية تتبنى تقنية واجهة الدفع الموحدة (UPI) الشهيرة عالمياً، وهي رمز لتميز الهند الرائد في المدفوعات الرقمية.

Left to Right: Mr. Gunveer Singh, Chief General Manager in Charge Department of Payment and Settlement Systems, Reserve Bank of India (RBI); Shri. Vishvas Vidu Sapkal, Ambassador of India in Peru; Mr. Julio Velarde, Governor of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP); Mr. Paul Castillo, General Manager of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP); Mr. Ritesh Shukla, Chief Executive Officer, NPCI International Payments Limited (NIPL)

تمكن هذه الشراكة الاستراتيجية BCRP من إنشاء منصة مدفوعات موثوقة وفعالة في الوقت الفعلي داخل البلاد. هذا النظام المبتكر يسهل المدفوعات الفورية بين الأفراد والشركات، وبالتالي يقلل من الاعتماد على المعاملات النقدية وتوسيع استخدام المدفوعات الرقمية إلى عدد كبير من السكان غير المصرفيين في بيرو. تتيح الروح المصرفية التعاونية والمفتوحة لواجهة الدفع الموحدة مزيدًا من الاتصال والتفاعل مع شبكات الدفع المحلية والدولية على حد سواء وستعزز الابتكار والمرونة في النظام البيئي للدفع في بيرو.

وتعليقا على هذا التطور، قال السيد ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة NPCI International: "إنشراكتنا مع BCRP تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المالية في بيرو، لتعزيز النمو الاقتصادي. سنعمل معًا لمعالجة هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز المدفوعات الرقمية، والشمول المالي، وتحسين التكاليف، والشفافية في مشهد المدفوعات، مع وجود مجال لمزيد من قابلية التوسع والتكيف، لاحتضان التطورات التكنولوجية المستقبلية ومتطلبات السوق. كما أنه يعكس التزامنا بتطوير السلع العامة الرقمية في جميع أنحاء العالم. بمجرد طرحه، سيحصل المواطنون البيرويون على إمكانية الوصول إلى مستوى لا مثيل له من الراحة والأمن والكفاءة في المعاملات المالية."

حول الاتفاق، قال السيد جوليو فيلاردي، حاكم BCRP، "نحن سعداء بهذه الاتفاقية مع شريكنا الاستراتيجي الجديد، NPCI International. نحن نعتقد أن هذا يمثل خطوة مهمة في تعزيز وتحديث نظام المدفوعات لدينا، بهدف توسيع الوصول إلى المدفوعات الرقمية في بيرو. كان دعم بنك الاحتياطي الهندي أساس هذه الاتفاقية. يهدف BCRP إلى تعزيز الإدماج المالي والأمن والكفاءة، وإدخال حالات استخدام جديدة في المدفوعات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، نعتبر أن هذه البنية التحتية الجديدة ستلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار والسماح للمشاركين الجدد بدخول النظام البيئي البيروفي. مما لا شك فيه أن هذا سيقدم خدمات دفع جديدة ويمكن الوصول إليها للجميع، وخاصة السكان غير المصرفيين في بيرو، مما يكمل صناعة المدفوعات الحالية."

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