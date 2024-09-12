شراكة بين WorkFusion وAdvanced Financial Solutions، المندرجة ضمن مجموعة MDS SI Group، لدفع نمو العمالة الرقمية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

تستفيد الشراكة من الخبرات المحلية لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية ليشمل المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة

نيويورك ودبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "وورك فيوجن" ("وورك فيوجن")، شركة التكنولوجيا التنظيمية المتخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية ، عن الدخول في شراكة مع شركة "أدفانسد فاينانشيال سوليوشنز" (Advanced Financial Solutions)، وهي شركة ضمن مجموعة "إم دي إس جروب" MDS SI Group، وهي شريك تكنولوجي يملك شبكة تضم 60 شركة في 11 دولة. ستساعد الشراكة الاستراتيجية في تسريع وتيرة تبنّي الاستعانة بخدمات "العمالة الرقمية للذكاء الاصطناعي من وورك فيوجن" (العمالة الرقمية للذكاء الاصطناعي من وورك فيوجن) لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الجرائم المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ستستفيد "أدفانسد فاينانشيال سوليوشنز" من خبرتها العملية ومعرفتها بالسوق وبنيتها التحتية الإقليمية لتقديم وكلاء الذكاء الاصطناعي من "وورك فيوجن" وترسيخ مكانتهم داخل قطاع الخدمات المالية الآخذ في الازدهار في المنطقة. تعمل العمالة الرقمية للذكاء الاصطناعي من "وورك فيوجن" على أتمتة الأعمال المرهقة التي تتطلب الكثير من المستندات وتتماشى مع أدوار الوظائف الفعلية في منظمات الامتثال للجرائم المالية مثل وسائل الإعلام السلبية ومراجعة تنبيهات فحص العقوبات ومراقبة المعاملات و ممارسات "اعرف عميلك". يمكن للمنظمات "توظيف" محلل ذكاء اصطناعي لمكافحة غسيل الأموال لدور وظيفي محدد للغاية لتعزيز الفريق وتحسين كفاءة البرنامج وتخفيف المخاطر.

قال آدم فامولارو ، الرئيس التنفيذي لشركة "وورك فيوجن": "بالتعاون مع شركة "أدفانسد فاينانشيال سوليوشنز"، سنقدم عمالتنا الرقمية للذكاء الاصطناعي للبنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء الشرق الأوسط". "يَعِد الذكاء الاصطناعي بتشكيل صناعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في المنطقة. من خلال دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي في برامج الامتثال الخاصة بها، ستتمكن البنوك والمؤسسات المالية من تحقيق قفزة ضخمة تتغلبا بها على التحديات التاريخية التي تعاني منها برامج مكافحة غسيل الأموال في أجزاء أخرى من العالم؛ من خلال وضع مخطط حقيقي للعمليات الحديثة للامتثال لمكافحة الجرائم المالية."

تتكون مجموعة "إم دي إس - إس آي جروب" من أكثر من 2600 موظف تعاونوا مع كبرى الشركات في العالم ، ويبرعون في توفير مجموعة متنوعة العناصر من الخبرات والبنية التحتية المحلية والتنفيذ الناجح. أفادت خبرة مجموعة "إم دي إس - إس آي جروب" في تقديم منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة عملائها لأكثر من 40 عامًا.

وقال خوان خاريور، العضو المنتدب لشركة "أدفانسد فاينانشيال سوليوشنز": "إن الطلب على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط ينمو بسرعة ، والقطاع المصرفي يتبنّى التقنيات الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة لتعزيز أتمتة المتطلبات التنظيمية المتزايدة المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال بشكل كبير. مع طرح حلول "العمالة الرقمية من وورك فيوجن" في منطقة الشرق الأوسط ، نهدف إلى دعم عملائنا في تحسين الأتمتة باستخدام تقنية ذات عائد سريع على الاستثمار ، وقدرة مثبتة على دعم المؤسسات المالية في رحلة التحوّل الرقمي الخاصة بها."

"نلتزم في مجموعة [إم دي إس سيستم إنتجريشن جروب] بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لدفع التميّز والابتكار في الأعمال. تتيح لنا شراكتنا مع "وورك فيوجن" من خلال شركة "أدفانسد فاينانشيال سوليوشنز" التابعة لنا جلب حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى القطاع المالي في الشرق الأوسط ، مما يعزز الامتثال والكفاءة. يؤكد هذا التعاون تفانينا في توفير خبرة وبنية تحتية محلية لا مثيل لهما لعملائنا، وضمان بقائهم في طليعة التحوّل الرقمي ومكافحة الجرائم المالية." — جابي مطر، نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة "إم دي إس سيستم إنتجريشن جروب"

عن WorkFusion

شركة "وورك فيوجن" إنك" (WorkFusion، Inc.) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية ومبدعة مفهوم "العمالة الرقمية للذكاء الاصطناعي" الذي تم وضعه خصيصًا لمكافحة الجرائم المالية ودعم الامتثال التنظيمي. وكلاء الذكاء الاصطناعي هم عمال يملكون المعرفة اللازمة لتعزيز فرق العمل الحالية في وظائف مثل مكافحة غسيل الأموال ، ومراجعة تنبيهات فحص العقوبات ، وإعداد بيانات العملاء ، وممارسات "اعرف عميلك"، ومراقبة المعاملات. حلول "وورك فيوجن" للذكاء الاصطناعي هي ضوابط تكنولوجية تخفف من المخاطر، وتحل تحديات المواهب، وتزيد من قدرة القوى العاملة، وتوفر المال، وتعزز تجربة الموظفين والعملاء، وتحسّن وضعية الامتثال.

المزيد عن MDS SI Group

مجموعة "إم دي إس سيستم إنتجريشن جروب" (MDS System Integration Group)، هي "شركة متكامل لدمج الأنظمة الرقمية" ذات خبرة ومرونة تقوم بأعمال تحليل نمو الأعمال والمساعدة عليها وتسريع وتيرتها مع فريق من أكثر من 2600 محترف ، يحملون أكثر من 1400 شهادة تقنية وأكثر من 250 شهادة تقديم خدمة ، وتخدم عملاء متنوعين يزيد عددهم عن 5000 عميل.

تم تصنيف مجموعة "إم دي إس - إس آي" في المرتبة الأولى من قبل شركة "آي دي سي" (IDC) بشأن "إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر العديد من البلدان في مجلس التعاون الخليجي".

تمتلك المجموعة 60 شركة تابعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتركيا مع وجودها في 11 دولة و18 مدينة ، مما يؤدي بفعالية إلى دفع التحوّل الرقمي والتجاري المستدام على مستوى مختلف الشركات والصناعات.

تلتزم مجموعة "إم دي إس - إس آي"، وهي جزء من "مجموعة ميديس جروب" Midis Group، بدفع التميّز في الأعمال التجارية من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا ذات المستوى العالمي ، مدعومةً بأقوى نظام بيئي.

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي: Jessica Cassady, [email protected]