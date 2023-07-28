شراكة بين شركاء SatSure وRabo Partnerships لإحداث ثورة في عالم الإقراض القائم على التدفق النقدي لصالح المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة

SatSure Partners with Rabo Partnerships to Revolutionize Cash Flow-based Lending for Smallholder Farmers

بنغالور، الهند، يوليو 28 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة SatSure ، شركة رائدة عالميًا في تطبيقات بيانات مجال الأرصاد الأرضية، بالإعلان عن شراكته مع Rabo Partnerships. يهدف التعاون الاستراتيجي إلى تسهيل الوصول إلى الإقراض القائم على التدفق النقدي للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على مستوى العالم. يتوافق التحالف مع إحدى الحلول البنكية التي تُقدمها SatSure، SatSure Sage ، وهو عبارة عن مجموعة من التطبيقات المصممة لتمكين مؤسسات الإقراض لتعميم الخدمات المالية للمزارعين، من خلال اتخاذ قرارات ذكية بصدد إدارة القروض الزراعية مستخدمين بيانات الأقمار الصناعية والذكاء المكاني والتعلّم الآلي. يعمل هذا الحل حل تقديم قرارات ذكية ليتمكن المزارع من الحصول على قرض والاكتتاب وتوسيع المحفظة الاستثمارية واكتساب العملاء ورصد القروض الممنوحة وإدارة جمع القروض.

"تفخر Rabo Partnerships بالعمل مع SatSure لزيادة مصادر رزق المزارعين والتمويل الزراعي المستدام للمزارعين على مستوى العالم!" صرّح بذلك ديفيد غربرندز (المدير العالمي للمشاريع التجارية الاستشارية والشاملة). وأضاف "نظرًا لأن شراكة SatSure وRabo Partnerships جمعت بين التكنولوجيا والشبكة والإمكانيات، سيسمح لنا هذا بمساعدة المؤسسات المالية في تقوية عنصر إدارة المخاطر لديهم وكذلك جمع القروض وتوسيع المحفظة الاستثمارية في القطاع الزراعي، لتشمل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة."

وأعرب السيد براتيب باسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SatSure، عن حماسه تجاه هذه الشراكة، حيث قال "مع الاستفادة من علاقتنا بالبنوك، نحن واثقين من أن هذا التعاون سيُمكن النظام البيئي للإقراض الزراعي لتقديم منتجات مالية مبتكرة قائمة على نموذج التدفق النقدي للمزارعين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، بدلًا من نموذج الضمانات العقارية التقليدي، حيث لا زالت التكنولوجيا الرقمية تُقدّم لنا المزيد."

نبذة عن Rabo Partnerships

شركة Rabo Partnerships مملوكة بالكامل لشركة تابعة من مجموعة Rabobank Group، حيث تُكرز على إحداث تأثير هيكلي من خلال تطوير الشمولية المالية وتنمية القطاع الخاص والأمن الغذائي. واعتمادًا على قدرات مجموعة Rabobank Group، فإنها تساهم في تقديم الاستشارات والشبكات والحلول الرقمية وتؤثر على التمويل والاستثمارات من أجل تحسين تنمية القطاعات الريفية والقطاعات الزراعية في المجتمعات الناشئة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة Rabo Partnerships - Rabobank ‏.

نبذة عن SatSure:

SatSure عبارة عن شركة تكنولوجيا عميقة تستفيد من بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي لتحفيز اتخاذ قرارات ذكية في منشآت الأعمال. إنها مدعومة من شركات Baring Private Equity Partners India (الهند) وAsian Development Bank Ventures وعملاء مصرفيين كبار تحولوا إلى مستثمرين وبنك ICICI وبنك HDFC وبنك Kotak Mahindra. كما أطلقت SatSure منتجًا مشتركًا مع Transunion CIBIL في نوفمبر 2022، ليُخبرنا المزيد عن التزام الشركة بتعزيز تطوير منتجات SatSure Sage لتحقيق الشمول المالي للمزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2162475/SatSure_Rabo_Partnerships.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2162476/Satsure_Logo.jpg

SatSure SOURCE