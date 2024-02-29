شراكة تاريخية استثنائية تجمع بين نيو إيست وإيسوزوفي المملكة العربية السعودية

أفق جديد وقصة تميُّز في عالم السيارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة

29 فبراير / شباط 2024

/PRNewswire/ -- نشهد اليوم ولادة رؤية جديدة وكتابة تاريخٍ جديد في مجال صناعة السيارات، اليوم تبدأ كل من شركة نيو إيست وشركة إيسوزو فصلاً استثنائياً في مسيرة التميُّز، وتُعلنان عن شراكتهما الاستراتيجية من خلال افتتاح وكالة بيع سيارات متطورة في المملكة العربية السعودية. حيث تم الإعلان عن هذا التعاون المُثمر في حفل التوقيع الذي أقيم بتاريخ 23 فبراير 2024، لتبدأ بذلك رحلة جديدة حافلة بالابتكار والقيادة في مجال السيارات.

DRIVING THE FUTURE TOGETHER - Neweast and Isuzu form a partnership with a new groundbreaking dealership in KSA

وتحتل وكالة نيو إيست وإيسوزو موقعاً استراتيجياً في قلب المملكة العربية السعودية النابض بالحياة، لتجمع بين الفرص المتجددة والراحة المطلقة. إنها أكثر من مجرد وكالة جديدة تتميز بقربها من العملاء فحسب؛ لأنها تجسد معايير خدمة لا مثيل لها في عالم السيارات.

ولأن الاهتمام بالتفاصيل شيء أساسي في فلسفتها، حرصت نيو إيست على أن تكون وكالتها الجديدة أيقونة في سوق السيارات السعودي، حيث تمثل هذه الوكالة، الممتدة على مساحة 8060 متر مربع، التميز بكل معانيه. وتم تصميمها بطريقة تعكس معايير وإرث إيسوزو في ضمان تقديم أرقى معايير الخدمة لإرضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم في كل زيارة، مما يعكس جهود فريق العمل المتفاني الذي يضم خيرة الخبراء والمبتكرين في مجال السيارات.

"إن شراكة نيو إيست وإيسوزو هي أكثر من مجرد اتفاقية، فنحن لا نبيع أو نوزع الشاحنات فحسب، بل نحن نقود التغيير نحو الأفضل، ونضع الأسس والمعايير الجديدة لهذه الصناعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030". كما يَعدُ هذا التعاون بريادة المسارات الجديدة في مجال ابتكار السيارات.

وبينما تتطلع نيو إيست وإيسوزو نحو أفقٍ جديد برؤية وأهداف واحدة، تدعو الجميع ليكونوا جزءاً من قصة النجاح القادمة التي يكتُب فصولها رواد حقيقيين في قيادة الابتكار.

حول نيو إيست للتجارة العامة

منذ تأسيسها في العام 1992، احتلت شركة نيو إيست للتجارة العامة مركز الصدارة في مجال السيارات، حيث تزود السوق بقطع غيار عالية الجودة وموثوقة، لتلبي بذلك الطلب المتزايد على قطع غيار السيارات لخدمات ما بعد البيع. باعتبارها أكبر مستورد وموزع لقطع غيار السيارات لخدمات ما بعد البيع في دولة الإمارات، تفخر شركة نيو إيست بتقديم علامات تجارية مرموقة ومنتجات متميزة وخدمة عملاء استثنائية. إن التزامها يمتد إلى ما بعد " تفوق الأصالة"، حيث تُقدم حلولاً وخدمات شاملة لسوق خدمات ما بعد البيع العالمية. كما تتمحور مهمتها حول إقامة شراكات دائمة، وضمان التحسين المستمر في الجودة، والمهل الزمنية السريعة، والتسليم في الوقت المحدد. وبفضل محفظتها المتنوعة وأحدث التقنيات المُتبعة والخدمات الفريدة التي تُقدمها، تُعد شركة نيو إيست للتجارة العامة الشريك الموثوق لتلبية جميع احتياجات قطع غيار السيارات في جميع أنحاء العالم، وتوفير الجودة وراحة البال لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2351153/Neweast_Isuzu_Ceremony.jpg