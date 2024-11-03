شراكة تاريخية بين "القدية للاستثمار" و"غلوبانت" لتعزيز مكانة مدينة القدية في السعودية وجهة عالمية متكاملة للترفيه والرياضة والثقافة

أبرمت شركة القدية للاستثمار ( QIC ) شراكة تاريخية مع شركة غلوبانت ( Globant )، المتخصصة في الابتكار والتحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة، لإنشاء منظومة رقمية متطورة لمدينة القدية، الوجهة العالمية الجديدة للترفيه والرياضة والثقافة في السعودية.

تركز الشراكة على بناء منظومة "الحياة الترفيهية المتصلة" الخاصة بمدينة القدية، لتوفير واجهة سهلة وشخصية لحجز الفعاليات، وتقديم التحديثات والتوصيات الملائمة للمستخدمين.

تهدف مدينة القدية إلى جذب ملايين الزوار سنوياً، من خلال التكامل بين التكنولوجيا المتقدمة والتجارب الفريدة من نوعها، مما يجعلها وجهة لا مثيل لها في العالم.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 3 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة القدية للاستثمار (QIC)، وشركة غلوبانت (Globant)، الرائدة في مجال التكنولوجيا المتطورة، والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز(NYSE: GLOB) عن إبرام شراكة تاريخية مُهمة تهدف إلى ترسيخ مكانة مدينة القدية الجديدة في المملكة العربية السعودية موطنًا لأكثر التجارب ابتكاراً وإثارةً وتنوعاً في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة والفنون، وأحد أكثر المراكز المتكاملة على مستوى العالم.

فيديريكو بيينوفي، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الأعمال في الأسواق الجديدة بشركة غلوبانت، وعبد الرحمن العلي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة القدية& للاستثمار

وفي إطار الشراكة بين الجانبين، تتعاون غلوبانت (Globant)، وهي شركة رقمية رائدة في مجال التحول الرقمي و الحلول التقنية المتطورة والمُبتكرة، مع شركة القدية للاستثمار (QIC) ، لتطوير تجربة "الحياة الترفيهية المتكاملة" في مدينة القدية، "PLAY LIFE Connected Experience"، وهي منظومة رقمية متطورة صُممت لتحويل تفاعل الزوار والمقيمين مع مجموعة واسعة من الأنشطة والعروض الفريدة من نوعها واتاحتها عبر هذه الوجهة الرائدة. حيث تعمل شركة القدية للاستثمار (QIC) ، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، على تطوير المشروع لإنشاء وجهة ثقافية ورياضية وترفيهية تعزز جودة حياة سكان المملكة وتحقق هدف أن تكون العاصمة الرياض ضمن أفضل 10 اقتصادات مدن في العالم.

وتستند المنظومة الرقمية المتطورة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية، لإتاحة واجهة سلسة وشخصية تعزز كل التفاعلات الخاصة في مدينة القدية. حيث تسمح للزوار حجز تذاكر حضور الفعاليات، وإدارة برامجهم الترفيهية والثقافية والرياضية، واكتشاف المغامرات الجديدة، والتفاعل مع المجتمع، عبر واجهة واحدة مُخصصة للتفاعل معهم في الوقت المناسب. وسواءً عند حضور فعالية رياضية، أو استكشاف المواقع الثقافية، أو المشاركة في أنشطة الترفيه العالمية، فإن تجربة "الحياة الترفيهية المتصلة"، (PLAY LIFE Connected Experience)، هي منظومة رقمية متطورة تعمل على إضفاء طابع خاص وغني لإثراء جميع الأوقات.

وتعليقاً على الشراكة، أكد عبد الرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في شركة القدية للاستثمار (QIC) ، على أهمية هذا التعاون بين الجانبين في تحقيق تطلعات شركة القدية للاستثمار (QIC) ، وقال إن "شراكتنا مع شركة غلوبانت تمثل خطوة محورية في تحقيق رؤية القدية كأول مدينة في العالم مُخصصة بالكامل للترفيه واللعب". وأضاف العلي أن "تجربة الحياة الترفيهية المتصلة في مدينة القدية تعمل على تحسين تجربة الزوار وتعزيز كيفية تفاعلهم مع معالم المدينة، كما تضع معايير جديدة للتكامل الرقمي في قطاعي الترفيه والسياحة. كما أنه من خلال تطوير وجهة مُبتكرة لا تُنسى، فإن هذه الشراكة تضمن أن تكون كل رحلة للزوار شخصية وسلسة وفريدة". كما تؤكد هذه الشراكة على الدور المحوري الذي تلعبه شركة غلوبانت في دعم ترسيخ مبادرات المدن الذكية في المملكة العربية السعودية، وجهودها الواسعة لتعزيز التحول الرقمي.

من جانبه، قال فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات في الأسواق الجديدة بشركة غلوبانت (Globant): إن "التعاون مع شركة القدية للاستثمار في هذا المشروع يمثل علامة فارقة وإنجاز لافت لشركة غلوبانت. حيث إننا لا نبني مدينة ذكية فحسب، بل نعمل لإيجاد تجربة رقمية متصلة ومتكاملة في مدينة القدية بشكل مُبتكر وغير تقليدي، مما يعيد تعريف كيفية التفاعل المستقبلي بين الأشخاص والمدن، ونحن متحمسون لقيادة هذا التحول".

وتعتبر خبرة غلوبانت (Globant)، في إنشاء تجارب رقمية متكاملة عنصراً أساسياً لنجاح تجربة منظومة "الحياة الترفيهية المتصلة"، والتي ستصبح حجر الزاوية في العروض الديناميكية التي تقدمها شركة القدية للاستثمار. ومن خلال دمج أحدث التقنيات المتطورة، تضمن غلوبانت أن تصبح مدينة القدية نموذجاً عالمياً لكيفية تعزيز المنظومة الرقمية لقطاعات الترفيه والثقافة والرياضة. وبالإضافة إلى الابتكار الرقمي، فإن هذه الشراكة تركز أيضاً على تنمية المواهب والكوادر المحلية بما يتناغم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

من جانبه، أكد ممدوح الدبيان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غلوبانت (Globant)، على أهمية هذا المشروع وتأثيراته الإيجابية على القوى العاملة في المملكة العربية السعودية قائلاً: "نحن في غلوبانت ملتزمون بتعزيز نمو المواهب والكوادر المحلية، حيث توفر المشاريع الرائدة مثل مدينة القدية فرصاً استثنائية لنقل خبرتنا في التحول الرقمي والابتكار، خصوصاً في مجال صناعة الترفيه والسياحة، إلى الجيل الجديد من الشباب السعوديين والسعوديات. ومن خلال إتاحة فرص للتدريب وتطوير المهارات، نعمل لتمكين قوى العمل المستقبلية، وتعزيز مكانة المملكة في ريادة المنظومة الرقمية".

وتعد شراكة غلوبانت (Globant)، مع شركة القدية للاستثمار (QIC) خطوة مهمة في التوسع داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال الابتكار الرقمي. وتتيح هذه الخطوات الاستراتيجية لشركة غلوبانت (Globant)، توظيف خبراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والاستفادة من خبراتها عبر مختلف القطاعات، بدءاً من الترفيه إلى تطوير المدن الذكية. ومن خلال المشاركة في المشاريع التي تتناغم مع أهداف رؤية السعودية 2030، تضع غلوبانت (Globant)، نفسها في طليعة التطور التكنولوجي في المنطقة، لتعزيز تواجدها العالمي وتأكيد مكانتها وقيادتها لمجال التحول الرقمي، من خلال تقديم الحلول المبتكرة وترسيخ التقدم التكنولوجي في الأسواق الرئيسية حول العالم.

نبذة عن شركة القدية للاستثمار (QIC)

مدينة القدية هي أحد أهم المشاريع العملاقة الرائدة في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع نابض بالحياة، وتعزيز الازدهار الاقتصادي لوطن طموح. كما تسعى القدية إلى بناء وجهات وبرامج ومبادرات تستند إلى شعارها (اللعب يحيينا)، وفلسفتها التأسيسية "قوة اللعب"، التي تهدف إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة والعمل والترفيه، ووضع أسس لمستقبل يكون فيه اللعب أسلوب حياة وليس مجرد نشاط. وتعد القدية هي سفيرة للعالم الشغوف بممارسة اللعب، ومنارة أمل لمستقبل أفضل. ففي القدية، اللعب ليس وسيلة للترفيه فحسب، بل هو نمط حياة.

ويعتبر مشروع مدينة القدية هو المشروع الافتتاحي لشركة القدية، وهي أول مدينة في العالم تُبنى خصيصاً لأغراض الترفيه واللعب. وتقع في قلب جبال طويق، على بُعد 40 دقيقة فقط من العاصمة الرياض، لتجمع بين الترفيه والرياضة والثقافة، مما يجعلها وجهة فريدة لا تُنسى، ولا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.

وتحتوي المدينة الجديدة النابضة بالحياة على أكثر من 400 مًعلم ووجهة سياحية، تتضمن أماكن ترفيهية، وملاهي عالمية، وصالات وملاعب رياضية رائدة على مستوى العالم. كما تستضيف المدينة أكبر الفعاليات الرياضية والمهرجانات والحفلات والأنشطة الثقافية العالمية، كما تضم مضمار لرياضة سباقات السيارات، وملعب ضخم بالأرقام القياسية، وملاعب غولف للبطولات العالمية، وصالات للألعاب الإلكترونية والرياضات الرقمية، بالإضافة إلى مركزاً أيقونياً للفنون الاستعراضية.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

www.qiddiya.com

نبذة عن "غلوبانت" Globant:

تبتكر شركة غلوبانت (Globant)، المنتجات الرقمية كما تعمل على سد الفجوة بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين من خلال التكنولوجيا والإبداع والاستفادة من خبراتها كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تقدم خدماتها لمساعدة المؤسسات على إعادة اكتشاف إمكاناتها واسعاد عملائهم.

تضم "غلوبانت" أكثر من 29 ألف موظف حول العالم، وتتواجد في 33 دولة عبر 5 قارات، وتعمل مع شركات عملاقة مثل: " Google "، و" Electronic Arts "، و" Santander "، وغيرها من المؤسسات الدولية الكبرى.

صنف تقرير ( IDC MarketScape )، الذي يقيم أداء شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة "غلوبانت" كقائدة لخدمات الذكاء الاصطناعي للعام 2023، على مستوى العالم، ورائدة عالمية في مجال خدمات تحسين تجربة العملاء للعام 2020.

"غلوبانت" هي العلامة التجارية الأكثر نمواً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخامس أقوى علامة تجارية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم خلال العام 2024، بحسب تقرير ( Brand Finance ) ، الذي يُقيّم قوة العلامات التجارية لأكبر الشركات حول العالم.

ظهرت "غلوبانت" كدراسة حالة لشركة في جامعات مرموقة عدة، منها جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية.

"غلوبانت" عضو فاعل في مؤسسة البرمجيات الخضراء ( GSF ) واتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني.

للتواصل مع شركة غلوبانت (Globant)، عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]

للمزيد من المعلومات، والاشتراك للحصول على آخر الأخبار والبيانات الصحفية عن شركة غلوبانت (Globant)، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني:

www.globant.com

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