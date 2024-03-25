شراكة جديدة بين OKX و Immutable للإعلان عن GameFi Launchpad استعدادًا لاستقبال مليار مستخدم جديد في عالم ألعاب Web3

ستعمل الشراكة الإستراتيجية على دمج OKX Wallet في Immutable Passport و سوق OKX NFT في Immutable Orderbook، كل ذلك على Immutable zkEVM

سيدني،, 25 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم منصة OKX ، وهي منصة رائدة في مجال تكنولوجيا Web3، و منصة Immutable ، وهي منصة رائدة في عالم ألعاب Web3، عن شراكة استراتيجية جديدة تشمل تقديم GameFi NFT launchpad ودمج شبكة zkEVM المصممة للألعاب الخاصة بمنصة Immutable إلى سوق OKX و OKX Wallet. هدف هذه الشراكة هو تحويل كيفية تفاعل أكثر من 50 مليون مستخدم مع NFTs والأصول الرقمية وطريقة الوصول إليها داخل عالم الألعاب.

ستفيد هذه الشراكة استوديوهات الألعاب واللاعبين والمشاركين في النظام البيئي للألعاب من خلال:

GameFi launchpad مخصصة على سوق OKX NFT بالاشتراك مع منصة Immutable

دمج شبكة Immutable zkEVM المتمحورة حول الألعاب، والتي تمثل حل توسعي مبتكر مدعوم من Polygon، إلى سوق OKX و OKX Wallet

دمج محفظة OKX Web3 في "Passport" - الحل المبتكر الذي تقدمه منصة Immutable بشأن هوية اللاعبين.

إدراج سوق OKX NFT في Immutable's Orderbook و Marketplace Network

دعم شبكة Immutable zkEVM على منصة OKX

صرح Robbie Ferguson، الشريك المؤسس ورئيس منصة Immutable، قائلًا: "إن التعاون مع OKX يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في جلب الملكية الرقمية لكل لاعب في العالم. تتيح لنا التكنولوجيا المتطورة والنظام البيئي القوي لـ OKX جنبًا إلى جنب مع خبرة Immutable في مجال ألعاب Web3 تقديم تجربة جديدة من الألعاب لملايين اللاعبين حول العالم."

من المقرر أن يتم إطلاق GameFi launchpad على OKX في الأشهر المقبلة، في الوقت المناسب تمامًا لدعم عمليات إطلاق الألعاب العالمية المرتقبة والمخطط لها لشبكة Immutable zkEVM، بما في ذلك Guild of Guardians و Shardbound و Metalcore . ستتمكن OKX من خلال مصادرها العديدة، بما في ذلك مصدرها التعليمي الشامل Cryptopedia ، من تقديم ميزة تطوير الألعاب على Immutable إلى جمهور أوسع وتعزيز تجربة اللاعب.

كما صرح Jason Lau، المدير التنفيذي لقسم الابتكار في منصة OKX، قائلًا: "ألعاب Web3 على وشك أن تصل إلى الجميع، ونحن ملتزمون في OKX بجعل محفظتنا وسوقنا أفضل طريقة للوصول إلى هذا الجيل القادم من الألعاب وعناصرها. مع وجود أكثر من 270 لعبة قيد التطوير على شبكة Immutable zkEVM، سيستمتع مستخدمو OKX Wallet بعملية إعداد سلسة إلى جانب أسلوب لعب مبتكر وإدارة مبسطة لأصولهم داخل اللعبة. لا يمكننا الانتظار لاكتشاف تجارب الألعاب الجديدة التي ستجلبها شراكتنا."

كشفت منصة Immutable مؤخرًا عن زيادة بنسبة %900 في الألعاب الموقعة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 مقابل الربع الأول من عام 2023. شهد النمو الأخير قيام الشركة بتوقيع أكثر من 75 لعبة في الأشهر الثلاثة الماضية فقط، ليصل إجمالي الألعاب المتاحة على Immutable إلى أكثر من 270 - بما يتماشى مع حصة السوق البالغة %70 طبقًا لـ Messari في أواخر عام 2023. يشير كل من هذين الإنجازين، إلى جانب شراكة OKX، إلى الاهتمام الهائل والنمو الذي تشهده صناعة ألعاب Web3.

تتطلع كل من OKX و Immutable إلى تسخير إمكانات هذه الشراكة التي ستمكنهم من إثراء تجربة اللاعب وجذب مليار مستخدم إلى عالمنا.

للحصول على التحديثات الجارية، يرجى زيارة https://www.okx.com/ و https://www.immutable.com/ .



المزيد عن OKX

توفر OKX بدورها كمنصة تقنية عالمية رائدة في مجال تطوير Web3 مجموعة شاملة من المنتجات لتلبية احتياجات المبتدئين والخبراء على حد سواء، بما في ذلك:

OKX Wallet تقنية MPC التي تتيح للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". إضافة إلى ذلك، يتيح الحساب الذكي ، المدعوم بميزة تجريد الحساب الخاصة بـ OKX Wallet، للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على شبكات البلوكشين المتعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة. : محفظة العملات الرقمية الأكثر تطورًا وأمانًا وتعددًا للاستخدامات في العالم، مما يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى أكثر من 80 شبكة بلوكشين مع السماح لهم بالاحتفاظ بأموالهم الخاصة. تتضمن المحفظةالتي تتيح للمستخدمين استعادة الوصول بسهولة إلى محفظتهم بشكل مستقل، مما يلغي الحاجة إلى العبارات الأولية التقليدية "المكتوبة". إضافة إلى ذلك، يتيح، المدعوم بميزة تجريد الحساب الخاصة بـ OKX Wallet، للمستخدمين الدفع مقابل المعاملات على شبكات البلوكشين المتعددة باستخدام USDC أو USDT، والتفاعل مع عقود متعددة عبر معاملة واحدة.

سوق OKX NFT : سوق NFT متعدد الشبكات وبدون رسوم يتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى NFTs المدرجة عبر سبعة أسواق من الدرجة الأولى بما في ذلك OpenSea و MagicEden و LooksRare و Blur.

قامت منصة OKX بالتعاون مع عدد من أفضل العلامات التجارية والرياضيين في العالم، بما في ذلك: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نادي مانشستر سيتي، و McLaren Formula 1، ومهرجان Tribeca، واللاعب الأوليمبي Scotty James، وسائق Formula 1 الشهير Daniel Ricciardo.

وباعتبارها منصة رائدة في مجال بناء منتجات التكنولوجيا المبتكرة، تؤمن OKX بتحدي الوضع الراهن. أطلقت الشركة مؤخرًا حملة عالمية للعلامة التجارية بعنوان النظام يحتاج إلى إعادة هيكلة ، والتي تدعو إلى نموذج جديد تقوده تقنية Web3 ذاتية الإدارة.

لمعرفة المزيد عن OKX، قم بتحميل التطبيق أو بزيارة: okx.com

المزيد عن منصة Immuntable

Immutable هي منصة رائدة عالميًا في مجال الألعاب وتتمثل مهمتها في توفير الملكية الرقمية لكل لاعب من خلال تسهيل عملية إنشاء الألعاب المبتكرة باستخدام تقنية البلوكشين. تأسست Immutable على يد James Ferguson و Robbie Ferguson و Alex Connolly في عام 2018. ويقع المقر الرئيسي لشركة Immutable في مدينة سيدني مع فريق يضم أكثر من 250 شخصًا، وقد تلقت الشركة دعم العديد من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا التحويلية مثل Temasek و Tencent و Coinbase وBITKRAFT Ventures و King River Capital و Galaxy Interactive والمزيد.

تسهل منصة Immutable للألعاب على استوديوهات الألعاب والمطورين المستقلين إنشاء وإطلاق ألعاب ناجحة على شبكة Ethereum بأمان وثقة. تشتمل مجموعة المنتجات على حلول معدة مسبقًا ومُحسّنة لتسهيل عملية الاستخدام، والتي تساعد المطورين على الوصول إلى السوق بشكل أسرع دون التضحية بالأمان أو تجربة اللاعب. يحصل المطورون على إرشادات مخصصة عبر web3، ودعم مباشر لمجتمعاتهم، وإمكانية الوصول إلى أكبر نظام بيئي في مجال الألعاب.

Immutable هي أول منصة ألعاب تقدم حل توسعي من طراز المعرفة الصفرية (zk) لمجتمع Ethereum، كما توفر للمطورين خيارات توسعية متعددة تعتمد على zk، بما في ذلك Immutable X، وهي شبكة من شبكات الطبقة الثانية (rollup) تعتمد على تقنية StarkWare، و Immutable zkEVM، ومدعومة من Polygon.

Immutable Games هي شركة رائدة عالميًا في تطوير ألعاب web3 ونشرها، مدعومة بفريق عالمي أثبت سجلات حافله في تقديم الألعاب لملايين اللاعبين. أطلق الاستوديو أول لعبة تداول بطاقات NFT ناجحة في العالم Gods Unchained ويقوم حاليًا ببناء لعبة RPG المرتقبة للهاتف المحمول Guild of Guardians . إلى جانب ألعابها عالية الجودة، تتعاون Immutable Games مع مطوري ألعاب خارجيين لتزويدهم بأفضل الاستراتيجيات وخبرة التنفيذ التي تهدف إلى ضمان نجاح كل لعبة web3 يتم نشرها ضمن نظام Immutable البيئي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.immutable.com/



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