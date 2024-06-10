شراكة شركة SSI Schaefer وNahdi Medical Company تفوز بجائزة LogiSYM لعام 2024 لأفضل مستودع مؤتمت

سنغافورة، 10 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- اعترافًا لمساهماتها الكبيرة في تطوير الخدمات اللوجستية والمستودعات الآلية، حصلت SSI Schaefer على جائزة LogiSYM المرموقة عام 2024 كأفضل أتمتة مستودعات. سلّط حفل توزيع الجوائز، الذي عقد في معرض سنغافورة في 16 مايو 2024، الضوء على الابتكار الرائد لشركة SSI Schaefer في تسهيل بناء شركة Nahdi Medical Company لمركز IMDAD للتوزيع في جدة- وهو أول مركز توزيع آلي للأدوية في الشرق الأوسط.

Singapore (05/16)- Bob Gill, Chairman of the LogiSYM Awards Judging Panel, presented the 2024 Best Warehouse Automation Company Award to Carsten Spiegelberg, Managing Director at SSI Schaefer for Middle East & Africa. SSI_Schaefer

بينما تحتفل شركة SSI Schaefer بعامها الأربعين في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا، تَلقت الشركة العديد من الجوائز طوال رحلتها كدليل على تفانيها. وقال Carsten Spiegelberg المدير الإداري للشرق الأوسط وأفريقيا في SSI Schaefer، سعيدًا بتلقي الجائزة: "إنه لشرف كبير أن نتلقى هذه الجائزة المرموقة، والتي تُمثل علامة بارزة في رحلتنا التي استمرت 40 عامًا من الابتكار والتميز. لا يؤكد هذا الاعتراف التزامنا بتطوير الخدمات اللوجستية الداخلية وأتمتة المستودعات فحسب، بل يحتفل أيضًا بشراكتنا الناجحة مع شركة Nahdi Medical Company. هذه الجائزة تحفزنا على دفع حدود قدراتنا باستمرار لضمان تقديم خدمات استثنائية وحلول مبتكرة باستمرار لعملائنا."

لا تحتفل الجائزة بإنجازات SSI Schaefer فحسب، بل أيضًا بالشراكة التي استمرت عامين مع شركة Nahdi Medical Company لبناء المنشأة الحديثة التي تبلغ مساحتها 250,000 قدم مربع والتي وضعت معايير جديدة للصناعة. مركز توزيع IMDAD هو مثال على الابتكار مع أنظمة تنفيذ الطلبات شبه الآلية، وتحليلات البيانات الشاملة، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، والخدمات اللوجستية المراقبة بدرجة الحرارة. والجدير بالذكر أن المنشأة حققت زيادة بنسبة 98.5٪ في كفاءة المخزون منذ إنشائها، مما زاد بشكل كبير من القدرة والميزة التنافسية في المنطقة. تدعم بنيتها التحتية القوية قدرة التقاط يومية قصوى تبلغ 100000 عنصر وتدير أكثر من 5500 صندوق شحن، وتتعامل بشكل فعال مع موجة الطلبات عبر الإنترنت.

أشار Yasir A. Jamal، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد في Nahdi أنه "يشرفنا بشدة أن نتلقى هذه الجائزة، والتي تُعد شهادة على التزامنا الصارم بالابتكار والتميز كشركة سعودية رائدة في قطاع الرعاية الصحية. ويرجع هذا النجاح إلى القدرات الأساسية الاستراتيجية المبتكرة والرائدة في الصناعة، والتي تشمل القدرات التقنية وإدارة سلسلة التوريد القوية، وذلك بدعم من فريقنا المتفاني والشركاء الموقرين، بما في ذلك شركةSSI Schaefer ، التي كانت وسيلة أساسية، من التصميم إلى التنفيذ وما بعده، مما لا يضمن التعامل الفعال مع الكميات فحسب ولكن أيضًا أعلى جودة للخدمة التي نقدمها لعملائنا، مضيفين نبضات لحياتهم."

تعترف جوائز LogiSYM الآن في عامها السادس بالإنجازات المتميزة داخل سلسلة التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية. تتضمن عملية الاختيار الصارمة التي تديرها لجنة تحكيم مؤلفة من 11 شخصًا، تقييم المرشحين بناءً على ابتكاراتهم وإنتاجيتهم وفوائد الكفاءة ومساهماتهم في السلامة ووسائل الراحة. يؤكد انتصار SSI Schaefer في هذه الفئة التنافسية التزامها طويل الأمد بتوسيع حدود أتمتة المستودعات.

نبذة عن مجموعة SSI Schaefer

تعتبر مجموعة SSI Schaefer إحدى الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تقديم الحلول اللوجستية الداخلية الشاملة. تعطي الشركة العملاء السلطة من زيادة كفاءة مخزونهم واستدامته والاختيار وعملية النقل الخاصة بهم وذلك مع التقنيات المبتكرة والبرمجيات. تُقدم SSI Schaefer للشركات صغيرة الحجم والمتوسطة، وكذلك للشركات الكبيرة حلول فعالة من حيث التكلفة لمعالجة المواد مع خبرة الصناعة من مصدر واحد. تقدم الشركة حلاً كاملاً من المستودعات الآلية بالكامل مع حزم الخدمة والصيانة المصممة خصيصًا، إلى الروبوتات والمركبات الآلية الموجهة، إلى الأنظمة اليدوية وشبه الآلية مثل محطات العمل والرفوف والحاويات. أصبحت SSI Schaefer أيضًا واحدة من أكبر موردين البرامج لتدفق المواد الداخلية. تتولى مجموعة البرامج الشاملة الخاصة بها كل شيء من إدارة المستودعات إلى التحكم في تدفق المواد. مع التحليل المتطور في الوقت الحقيقي ومعالجة البيانات الذكية وخوارزميات التحسين، فإنه يوفر كل خيار ممكن لإدارة الموارد المتكاملة والمستدامة.

توظف SSI Schaefer حوالي 10,000 شخص في مقرها الدولي في Neunkirchen (ألمانيا) وعلى مستوى العالم في أكثر من 70 شركة تشغيل وسبعة منشآت إنتاجية في ست قارات.

على مدى سنوات، اعتمدت مجموعة SSI Schaefer على شركاء موثوق بهم، بما في ذلك المتخصصين في الروبوتات في RO-BER ومتخصصي SAP في SWAN، بالإضافة إلى DS Automotion، وهي شركة ذات خبرة في الروبوتات وAGVs وهي عضو كامل في مجموعة SSI Schaefer منذ 1 مارس 2023.

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