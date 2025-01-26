شرطة دبي وشركة Crystal تتعاونان لمكافحة الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالعملات المشفرة

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 26 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "كريستال إنتليجنس" (Crystal Intelligence) أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في اكتشاف الجرائم الاقتصادية المستقبلية والتنبؤ بها ، وهي قضية تزداد أهمية مع استمرار التهديدات الرقمية في التطور.

قال العميد الشامسي: "في شرطة دبي، نحن ملتزمون بتعزيز البنية التحتية الأمنية من خلال التعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين. استنادًا إلى الدراسات العالمية ، تقوم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بتطوير خطط استراتيجية تتوقع التحديات الأمنية المستقبلية ، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية ، التي أصبحت أكثر تطورًا". "بما أن البلدان والأفراد يعتمدون بشكل متزايد على التكنولوجيا في المجالات المهنية والشخصية على حد سواء ، يجب علينا التكيف مع هذه الاتجاهات لضمان أن تظل دبي المدينة الأكثر أمانًا في العالم".

أبرز "نافين غوبتا"، الرئيس التنفيذي لشركة "كريستال إنتليجنس"، أهمية هذا التعاون ، ووصف مذكرة التفاهم بأنها إنجاز استراتيجي. أضاف "غوبتا" قائلاً: "تؤكد هذه الشراكة على التزام "كريستال إنتليجنس" بالعمل بشكل وثيق مع شرطة دبي لتبادل المعرفة والخبرة في مختلف المجالات. معًا ، نهدف إلى تطوير وتنفيذ مبادرات ومشاريع ذات تأثير كبير من شأنها تعزيز تعاوننا".

حول Crystal Intelligence

"كريستال" هي شركة رائدة لذكاء سلسلة الكتل (البلوكتشين) تعزّز قدرات المؤسسات المالية وسلطات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية عبر توفير حلول التحقيق والامتثال والتحليل في الوقت الفعلي لتقنيات سلسلة الكتل (البلوكتشين). يساعد حلنا المؤسسات المالية على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال العالمية بكفاءة. يستخدم المحققون والوكالات الحكومية التقنية المتطورة والقدرات الفريدة لتقنيات الذكاء في الوقت الفعلي التي توفرها "كريستال" لحل التحقيقات المرتبطة بالعملات المشفرة. وتتوفر تلك التقنيات في صورة البرمجيات كخدمة، أو في صورة واجهة برمجة التطبيقات، أو في صورة مستكشف لسلسلة الكتل (البلوكتشين) بشكل مجاني.

www.crystalintelligence.com

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2581920/Crystal_Intelligence_Logo.jpg