شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية تشق طريقها في الشرق الأوسط: خطوة استراتيجية

هونج كونج، 13 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- قادت شركة KPMG China مؤخرًا وفدًا من شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية لاستكشاف الفرص في سوق الشرق الأوسط سريع النمو. أصبحت المنطقة وجهة رئيسية للتوسع العالمي في صناعة التكنولوجيا الحيوية، وذلك بفضل الشراكة القوية بين الصين والشرق الأوسط التي ترعاها مبادرة الحزام والطريق.

خلال الحدث الذي استمر لمدة خمسة أيام، قام ممثلون عن 14 مبتكرًا صينيًا في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء والمديرون التنفيذيون والعلماء، بزيارة مؤسسات بارزة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تضمن مسار رحلتهم زيارات إلى مؤسسات مشهورة مثل Janssen أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومنتزه دبي للعلوم، ومدينة دبي الطبية، ودبي للاقتصاد والسياحة، وشركة جي 42 للرعاية الصحية، والهيئة السعودية للغذاء والدواء، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ومركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية. قدمت هذه الزيارات رؤى لا تقدر بثمن حول ديناميكيات السوق المحلية، والمشهد التنظيمي، والبنية التحتية للبحث والتطوير، ومرافق الأبحاث السريرية. كما سهّل المؤتمر المناقشات حول الفرص المربحة المتاحة للمبتكرين الصينيين في مجال التكنولوجيا الحيوية في الشرق الأوسط وخارجه.

أكد فرانك مي، الشريك في علوم الحياة ورئيس استشارات المخاطر في KPMG China وASPAC، على الإمكانات الهائلة للابتكار الصيني في مجال التكنولوجيا الحيوية في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. تهدف مبادرة KPMG China الاستراتيجية إلى دعم هذه الشركات في تأسيس وجود دولي قوي من خلال تقديم المساعدة في صياغة الاستراتيجيات العالمية، وتطوير نماذج الأعمال المستدامة، وتعزيز التعاون متبادل المنفعة داخل النظام البيئي للتكنولوجيا الحيوية.

بينما يقدم الشرق الأوسط آفاقًا واعدة، يجب على الشركات الصينية التي تغامر بدخول المنطقة مواجهة التحديات المتعلقة بالأنظمة التنظيمية وهياكل السوق والتكامل الثقافي. تعمل KPMG China بالاستفادة من خبرتها وشبكتها العالمية، بنشاط على الترويج لأنظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية في الصين والشرق الأوسط والأسواق الناشئة الأخرى، مما يساهم في التقدم في مجالات الابتكار والرعاية الصحية.

يعتبر هذا المؤتمر بمثابة خطوة محورية في جهود KPMG China المستمرة لتسهيل توسع مبتكري التكنولوجيا الحيوية في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء العالم. للمضي قدمًا، ستواصل KPMG China استكشاف الفرص لشركات التكنولوجيا الحيوية المحلية للمغامرة في مناطق مزدهرة أخرى، بما في ذلك الآسيان وأمريكا الجنوبية.

KPMG China; KPMG SOURCE