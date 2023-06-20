شركة "أنثولوجي" تكشف عن الفائزين بجوائز "كتاليست" لعام 2023

الجوائز تكرّم استخدام التكنولوجيا بطرق مبتكرة دعماً لنجاح الطلاب في مجتمع التعليم العالمي

بوكا راتون - فلوريدا، 20 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "أنثولوجي"، وهي مورّد رائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلمين بأكملها، عن الفائزين بجوائز "كتاليست" لعام 2023. تكرّم هذه الجوائز وتقدّر الابتكار والتفوّق في مجتمع "أنثولوجي" العالمي حيث يسعى كل يوم ملايين المدرسين والمتعلمين إلى تجاوز حدود المألوف والمعروف والممكن من خلال التكنولوجيا. تحتفي هذه الجوائز بالفائزين ضمن 9 فئات مختلفة، ويتم اختيار هؤلاء على يد فريق من خبراء "أنثولوجي" الذين يشغلون وظائف متنوعة ويمثلون الأفضل والأحسن في مجال عملهم.

هذا العام، تم اختيار 40 فائزاً من أصل 109 مرشحين من مؤسسات متنوعة في 21 بلداً، وسيتم تكريمهم خلال مؤتمر Anthology Together الذي يُعدّ واحداً من أكبر المؤتمرات المعنية بتكنولوجيا التعليم في العالم ويُعقد في ناشفيل - ولاية تينيسي من 17 إلى 20 يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، قال جيم ميلتون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "أنثولوجي": تواجه المؤسسات اليوم وأكثر من أي وقت مضى مشكلة استمرارية تطوّر التعليم العالي، وتجد نفسها ملزمة على تجاوز التحديات التي يفرضها هذا الواقع." وأضاف قائلاً: "الفائزون بجوائز "كتاليست" من حول العالم يطوّرون سبلاً جديدة ومبتكرة لتجاوز هذه التحديات والسير بنجاح الطلاب قدماً".

في ما يلي الفائزون وفقاً لكل فئة:

التقييم والفاعلية المؤسسية: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي نجحت في تنمية ممارسات التقييم التي تستخدمها وأثرت على التغييرات السلوكية الإيجابية باستخدام حلول شركة "أنثولوجي".

جامعة حمد بن خليفة، قطر: مكتب وكيل الجامعة – د. علاء الفقهاء، مهجة جربي

جامعة كيزر - قسم التعليم عبر الإنترنت، الولايات المتحدة: فريق التعليم العام في قسم التعليم عبر الإنترنت - شيري أولسن، مارسيل لاروند، نيها براكاش، دانيال ديستاسيو

المشاركة المجتمعية: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تستخدم حلول شركة "أنثولوجي" بهدف بناء علاقات متينة بين المناطق التعليمية والمؤسسات والمدرسين والطلاب والعائلات التي حسّنت تحقيق الطلاب للنجاح وأنشأت بيئة تعليمية داعمة.

جامعة كنتاكي الشرقية، الولايات المتحدة: فريق الدراسات التطبيقية لشهادة البكالوريوس في العمل الاجتماعي عبر الإنترنت - البروفيسور بام بلاك، د. كارولين ريد، ماري هينسون

التنوع والمساواة والدمج والانتماء: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تستفيد من التكنولوجيا لتعزيز ممارسات التنوع والمساواة والدمج والانتماء باستخدام حلول شركة "أنثولوجي" لضمان أن تكون خدماتها شاملة كلياً وداعمة لكل المتعلمين.

جامعة ميامي – قسم التعليم المستمر والدولي، الولايات المتحدة: فريق ا لإصلاح السريع باستخدام الأداة Ally – أبريل ماكادانغدانغ، أليكسا ريمارت، رون رودريغيز، كيت داومان، بريانا باسانتا، نيك أرماس، ميت سايكو، هانا فايف

Grupo Ser Educacional S/A ، البرازيل: قسم التعليم الرقمي – جانيو دينيز، جوالدو دينيز، إنزو موريرا، سيرجيو موريلو، إمانويلا روفينو، لويس سينا

NCBI – العمل للأشخاص المصابين بالعمى، أيرلندا: كيران أوماهوني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

الجامعة السعودية الإلكترونية، السعودية: وكالة الشؤون الأكاديمية – د. مها هلال، عبير بن فرحان، سارة المهنا

جامعة فينيكس، الولايات المتحدة: قسم تسهيلات الاستخدام والمساواة والدمج – روبرت بيكر، كيلي هيرمان

التطور المؤسسي: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي حققت تغييرات جذرية كبيرة بهدف تعزيز تجربة الخريجين والمتبرعين باستخدام حلول شركة "أنثولوجي".

الجامعة الأمريكية في بيروت، لبنان: مكتب التطور – الدكتور عماد ب. بعلبكي، لينا جازي، جاستن تيسير

كلية كولورادو للمناجم، الولايات المتحدة: فريق التسويق والاتصالات – راشيل تروجيلو، تامي بارتوليت، لين كلارك، أنيكا ونغ، إليزا وريك

قيادة التغيير: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تقع في مقدمة الابتكار في التعليم. تقدّر وتكرّم المؤسسات التي استخدمت حلول شركة "أنثولوجي" لتطبيق مبادرات تحولية من شأنها أن تقود التغيير في الحرم الجامعي وفي البيئات الأكاديمية.

كلية غرينفيل التقنية، الولايات المتحدة: لي ماكمن

الجامعة السعودية الإلكترونية، السعودية: وكالة الشؤون الأكاديمية – د. هزاع الشريف، د. مها هلال

كلية سافانا للفنون والتصميم، الولايات المتحدة: قسم التكنولوجيا التعليمية لكلية سافانا للفنون والتصميم

جامعة تورو، الولايات المتحدة: ماثيو بونيلا، ماثيو كونيل، برايان دييلي، آدا كورتي، كيمبرلي برايسون، هكتور مارتينيز

جامعة وليام باترسون، الولايات المتحدة: فريق تكنولوجيا التعليم والبحث: باتريك رايان، جيهيون كيم، هوسن ماراتوك، مينغ جيان، سينا بولاك

تجربة الطلاب: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تستفيد من التكنولوجيا لتطوير ابتكارات تعليمية وإدارية تؤثر إيجاباً على تجربة المتعلمين الكاملة داخل الفصل الدراسي وخارجه وعلى تحسين الكفاءة التشغيلية.

جامعة الملك فيصل، السعودية: عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

Mapúa Malayan Colleges Mindanao (MMCM) ، الفلبين: د. فلورا ماي كالاكونغان-إيباراغيري، السيد سيزار غلين جوسيو، السيدة غيرلين أموريس

جامعة Universidad Privada del Norte ، بيرو: فريق التعلم الافتراضي – رودريغيز كامبرا غارسيا، ميلاغروس لا روسا هوامان، كارلوس منديانتا غراندا

جامعة كارولينا الجنوبية، الولايات المتحدة: أمبرا هيوت، جيمي آيرس، ميغان كولاسيون

جامعة فالنسيا الدولية، إسبانيا: بيري خوانيس، لوكاس ميليان، ألبا ماريا بونافونت، باولا كورسويرا، كارلوس كاساس، أليسيا أباريزي

نجاح الطلاب: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي ساهم استخدامها لحلول شركة "أنثولوجي" بطرق مبتكرة في زيادة الاحتفاظ بالطلاب أو زيادة الإنجاز أو نتائج محسّنة من خلال تطبيق موارد أكاديمية وإدارية جديدة وحلول تحليلات البيانات والاستشارات القابلة للتطوير واستراتيجيات التدخل وبرامج دعم الطلاب.

Cruzeiro do Sul Educacional ، البرازيل: المجلس التنفيذي الأكاديمي والابتكار – الدكتور كارلوس فرناندو، الدكتور ماركوس أوتا، الدكتورة ريجينا تافاريس

جامعة كيزر – قسم التعليم عبر الإنترنت، الولايات المتحدة: شيري أولسن، مارسيل لاروند، العمداء الأكاديميون لقسم التعليم عبر الإنترنت، كلية قسم التعليم عبر الإنترنت

جامعة فلوريدا وجامعة كارولينا الشمالية شارلوت، الولايات المتحدة: لاريسا أوليسوفا، عايشة صدف

جامعة كنتاكي، الولايات المتحدة: مكتب المنظمات والأنشطة الطلابية

التعليم والتعلم: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي استخدمت حلول شركة "أنثولوجي" بطرق مبتكرة لتعزيز التعلم.

بيكن رد، الإمارات العربية المتحدة: فريق إدارة المعرفة – فيل بورجيس، شون ماك غينيس، سيوبهان كونولي

Mapúa Malayan Colleges Laguna ، الفلبين: د. رويل رودريغو، د. راماشاندرا توريس، السيد دون إنريكي مورينو

كلية ماساتشوستس للصيدلة والعلوم الصحية، الولايات المتحدة: كلية الدراسات المهنية - جون بينكر، أليسون دانيال، أمبر بالمر، جون بيج، أبيغيل بوميروي، شاني ساليفو، كارول ستاكي

جامعة نيبيسينغ، كندا: فريق المركز التعليمي - بات ماهر، سارة دريسنسز، هيذر كارول، كريس بيرد، روب بوليت، كايل شارون، بول كورفيل، سامانثا فريزر، مارك غيدينز، رايان هن، ستيفان فيليبس، لوري تاني ماكسويل

جامعة سام هيوستن الحكومية، الولايات المتحدة: بيغي هولزويس

كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة بانغور، المملكة المتحدة: السيدة جيل روبرتس، السيدة هيذر بلادوورث

جامعة فينيكس، الولايات المتحدة: فريق برنامج التعليم القائم على الكفاءة – د. مارك بوكر، دوريس سافرون، جاستين هالوك، ماري إليزابيث سميث، نيكي رينولدز، ليانا مونتويا، دان باركر، كاري فورديرلاندوير

جامعة تبوك، السعودية: د. علي الشمري، فريق عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد .

جامعة دراسات البترول والطاقة، الهند: فريق SFL (المدرسة للحياة) – غوراف ميسرا، د. أتري نوتيال، السيد رافندرا سينغ راوات، د. ريخا فيرما، السيدة مونيكا جوغران، السيدة سواتي شارما، السيدة ديبادريتا شاكرابورتي

جامعة كنتاكي الغربية، الولايات المتحدة: كريستال بوهلاندر، أليسيا بنينغتون، كاتي ويفر

التدريب والتطوير المهني: تُمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي تُظهر تفانيها على مستوى المؤسسة ككل تجاه برامج التدريب والتطوير المبتكرة للمدرسين والموظفين.

Honoris United Universities ، جنوب أفريقيا: لورا كاكون، أسماء فينيري، د. رونيل بلوم، نديم قاسم، بنجامين ليسيماكيو

جامعة نورثمبريا، المملكة المتحدة: فريق التعليم المعزز بالتكنولوجيا – الجائزة مخصصة للسيدة كريستين بون

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، تكنولوجيا المعلومات والتعلم عن بعد، السعودية: د. عبد العزيز الدعيج، د. يوسف الحربي، د. ياسر بدر، السيد عبدالله العنزي، السيد عبدالله مهدي

جامعة PXL للعلوم التطبيقية والفنون، بلجيكا: مركز التعلم الرقمي – كريستيان ميسينز، فوتر هاسننكس، فينسنت فانراسلت

كلية سافانا للفنون والتصميم، الولايات المتحدة: قسم التكنولوجيا التعليمية لكلية سافانا للفنون والتصميم

جامعة كنتاكي الغربية، الولايات المتحدة: مركز التعليم والتعلم المبتكر – د. ماركو دومانسيك، د. ميكاه لوغان، سييرا والر، هانا بيج، د. هانا ديغيس-إليوت، سارة ديفيس، فريق زملاء مجتمع ممارسة التنوع والمساواة والدمج في التعليم – فابيان ألفاريز، د. مونيكا بورك، د. نيكولاس فورتشن، د. كيمبرلي غرين، ميشيل جونز، د. غيل مالينغر

لمزيد من المعلومات عن جوائز "كتاليست" وللاطلاع على القائمة الكاملة بأسماء المرشحين والأوصاف الكاملة للفئات المختلفة، تفضل بزيارة www.anthology.com/catalystawards

اعرف المزيد عن الفائزين لهذا العام وقصصهم في صفحة الفائزين لعام 2023.

لمحة عن أنثولوجي

تقدم أنثولوجي أكبر منظومة لتكنولوجيا التعليم على نطاق عالمي للتعليم، وقد تم دمجها مؤخراً مع شركة بلاكبورد لدعم أكثر من 150 مليون مستخدم في 80 بلداً. تكمن رسالة الشركة في توفير تجارب ديناميكية قائمة على البيانات لمجتمع التعليم العالمي، فتساعد المتعلمين والقادة والمعلمين على تحقيق أهدافهم من خلال أكثر من 60 منتجاً وبرنامجاً مصمماً خصيصاً لتعزيز التعلم. لمزيد من التفاصيل حول رسالة أنثولوجي بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر وصولاً إلى التعليم العالي ومؤسسات الأعمال والمؤسسات الحكومية، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.anthology.com

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