شركة "إكويتيز فيرست" تعين أندرو ستيفنز ممثلاً رئيسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

هونج كونج, 11 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "إكويتيز فيرست"، المتخصصة عالميًّا في التمويل المدعوم بالأسهم، عن تعيين أندرو ستيفنز بأثر فوري ممثلاً رئيسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة "إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة" (الذي يعد "المكتب التمثيلي للشركة بمركز دبي المالي العالمي (DIFC)") بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشرف أندرو، من خلال مقر المكتب التمثيلي الجديد[1] في مركز دبي المالي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على مبادرات التسويق الخاصة بشركة "إكويتيز فيرست" عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يمثل خطوة مهمة في توسيع نطاق تواجد الشركة في هذه المنطقة الحيوية.

EquitiesFirst today announced the appointment of Andrew Stevens as Principal Representative, MENA of Equities First Holdings Hong Kong Ltd (DIFC Representative Office) in the Dubai International Financial Centre, United Arab Emirates with immediate effect.

يضيف أندرو خبرته الواسعة التي تزيد على عشر سنوات في مجال الخدمات المالية العالمية إلى منصبه الجديد، كما أنه متخصص في مجال تطوير الأعمال وحلول التمويل المعقدة المتوافقة مع المحافظ القائمة على الأسهم. وقد شغل مناصب إدارية رئيسة في الصناعة المالية قبيل انضمامه إلى شركة "إكويتيز فيرست"، وقد قدم العديد من الاستشارات الإستراتيجية حول حلول التمويل البديلة إلى كثير من متخصصي إدارة الثروات وأصحاب الأرصدة المالية الضخمة وشركات الوساطة. وبالنظر إلى باعه الطويل في المجال، فإنه سيؤدي دورًا محوريًّا في توسيع نطاق وجود "إكويتيز فيرست" في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعزز مكانتها بوصفها شركة رائدة في مجال التمويل بالأسهم.

صرح السيد آل كريستي جونيور، مؤسس شركة "إيكويتيز فيرست" ورئيسها التنفيذي "أن اطلاق المكتب التمثيلي بدبي يؤذن بدخول الشركة حقبة عالمية جديدة، وذلك بالتزامن مع حلول العقد الثالث على تأسيسها. وتؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية على التزامنا بتوفير حلول تمويلية لشركائنا بغية تحقيق أهدافهم التجارية، مع تعزيز فرص تعاون جديدة في منطقة حافلة بالإمكانات. ويسرنا أن نرحب بأندرو بصفته ممثلاً لشركة "إكويتيز فيرست" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ تتوافق خبرته الكبيرة مع رؤيتنا في المنطقة".

تحدث السيد أندرو ستيفنز من دبي قائلاً "يشرفني أن أتولى هذا المنصب المهم وأتطلع إلى قيادة مسيرة تطوير شركة "إكويتيز فيرست" مستقبلاً في أسواق دبي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا الزاخرة بالفرص. واستنادًا إلى خبرتي في قطاع الائتمان الخاص والخدمات المالية، فإنني أتعهد بالاستفادة من شبكتنا الدولية الراسخة لتقديم المزيد من الحلول المبتكرة للتمويل المدعوم بالأسهم التي بدورها تسهم في نجاح شركائنا في هذه السوق الحيوية".

[1] تخضع شركة "إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة" (التي يشار إليها باسم "المكتب التمثيلي للشركة بمركز دبي المالي العالمي") للوائح سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) بوصفها مكتبًا تمثيليًّا، وقد حصلت على اعتمادات سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية بصفتها المشتري الأول والوحيد لإعادة الشراء (الريبو) في المنطقة.

نبذة عن شركة "إيكويتيز فيرست هولدينجز"

أسست شركة "إيكويتيز فيرست" في عام 2002، وهي مستثمر عالمي متخصص في التمويل المدعوم بالأسهم طويل الأجل. يتخطى نهج هذه الشركة القيود التقليدية ويعيد تعريف تجربة التمويل من خلال تمكين الشركات المدرجة في البورصة ورواد الأعمال والمستثمرين من الوصول بسلاسة إلى رأس المال مقابل الأوراق المالية المطروحة للتداول العام. وبلغت القيمة الإجمالية للقروض المتداولة ما يزيد على 4.5 مليارات دولار أمريكي بدءًا من يناير 2024.

يقع المقر الرئيسي لشركة "إيكويتيز فيرست" في مدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويغلب عليها الطابع الدولي؛ إذ تضم 13 مكتبًا في ثمانية دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين (هونغ كونغ وشنغهاي وبكين) وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وأستراليا (سيدني وبيرث وملبورن وبريسبان) والإمارات العربية المتحدة. تحمل الشركة ترخيصًا لمزاولة نشاطها، كما أنها مسجلة في جميع دول الاختصاص إذا ما دعت الحاجة.

تعد شركة "إيكويتيز فيرست" رائدة في Progressive Capital (رأس المال التصاعدي) - وهو نهج شراكة قائم على الاستثمار والالتزام والمصلحة المتبادلة والتفاهم. وتقدم الشركة حلولاً حيوية وتحويلية فيما يتعلق بالسيولة وتساعد الشركاء على المضي قدمًا.

للمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.equitiesfirst.com/.

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أعدت هذه الوثيقة خصيصاً للمستثمرين المعتمدين أو المستثمرين المتطورين ماليًّا أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين، على النحو الذي يقتضيه القانون أو غيره، وهي ليست موجهة للأشخاص الذين لا يستوفون المتطلبات ذات الصلة وينبغي عدم استخدامها من أجلهم. يستخدم محتوى هذه الوثيقة لأغراض إعلامية فقط ويغلب عليه الطابع العام ولا يلبي أي غاية محددة أو حاجة مالية معينة. تخص وجهات النظر والآراء الواردة في هذه الوثيقة أطرافًا ثالثة ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر شركة "إيكويتيز فيرست" أو آراءها. لم تفحص شركة "إيكويتيز فيرست" المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو لم تتحقق منها بشكل مستقل، ولا تقدم أي تعهد بمدى دقتها أو اكتمالها. تخضع الآراء والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير من دون إشعار. لا يمثل محتوى الوثيقة عرضًا لبيع (أو طلب عرض شراء) أي أوراق مالية أو استثمارات أو منتجات مالية (يشار إليها باسم "العرض"). يجب تقديم أي عرض مماثل لذلك فقط من خلال عرض ذي صلة أو وثائق أخرى تحدد شروطه وأحكامه المادية. لا يشكل أي محتوى وارد في هذه الوثيقة توصية أو طلبًا أو دعوة أو إغراء أو ترويجًا أو عرضًا لشراء أو بيع أي منتج استثماري من شركة "إيكويتيز فيرست" أو "إيكويتيز فيرست هولدينجز المحدودة" أو الشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة باسم "إيكويتيز فيرست")، ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال على أنها مشورة استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو توصية أو مرجع أو إقرار مقدم من شركة "إيكويتيز فيرست". وعليك طلب المشورة المالية المستقلة قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

تحتفظ هذه الوثيقة بحقوق الملكية الفكرية لشركة "إيكويتيز فيرست" في الولايات المتحدة ودول أخرى، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الشعارات الخاصة بها وغيرها من العلامات التجارية وعلامات الخدمة المسجلة وغير المسجلة. تحتفظ الشركة بجميع الحقوق المتعلقة بملكيتها الفكرية الواردة في هذه الوثيقة. ينبغي لمستلمي هذه الوثيقة عدم توزيعها أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو إتاحتها كليًّا أو جزئيًّا بأي شكل من الأشكال لأي شخص آخر، لا سيما الأشخاص في دولة قد يؤدي توزيع هذه الوثيقة فيها إلى خرق أي شرط قانوني أو تنظيمي.

لا تقدم شركة "إيكويتيز فيرست" أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بهذه الوثيقة، وتخلي مسؤوليتها صراحة عن أي ضمان ضمني بموجب القانون. وعليه تقر بأن شركة "إيكويتيز فيرست" ليست مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو تبعية أو عرضية أو عقابية أيًّا كان نوعها، منها على سبيل المثال لا الحصر، أي أرباح مفقودة أو فرص ضائعة، حتى إذا تم إخطار الشركة بإمكانية وقوع مثل هذه الأضرار.

تدلي شركة "إيكويتيز فيرست" بالتصريحات الإضافية الآتية التي قد تطبق في دول الاختصاص القضائي المذكورة:

دبي: تخضع شركة "إيكويتيز فيرست هونج كونج المحدودة" (التي يشار إليها باسم "المكتب التمثيلي بمركز دبي المالي العالمي") الكائنة في مبنى حي البوابة 4، الطابق 6، المكتب 7، مركز دبي المالي العالمي (التي تحمل ترخيصًا تجاريًّا رقم CL7354) للوائح سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها مكتبًّا تمثيليًّا (رقم مرجع الشركة لدى سلطة دبي للخدمات المالية:F008752 ). جميع الحقوق محفوظة.

تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وإذا نُظر إليها على أنها مشورة، فإن أي مشورة واردة هنا عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك.

تُستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها مشورة مالية أو عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها. تعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها، وأي مشورة واردة هنا هي عامة وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو ملاءمة منتجاتك المالية أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. يمكنك استشارة مستشار مالي معتمد إذا لم تكن بعض محتويات هذه الوثيقة واضحة بالنسبة إليك.

تختص هذه الوثيقة بمنتج مالي لا يخضع لأي شكل من أشكال التنظيم أو الاعتماد الخاص بسلطة دبي للخدمات المالية. لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي وثائق تتعلق بهذا المنتج المالي أو التحقق منها. وعليه، لم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذه الوثيقة أو أي وثائق أخرى مرتبطة بها ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيها، ولا تتحمل أي مسؤولية ناجمة عنها.

أستراليا: تحمل شركة "إيكويتيز فيرست هولدينجز (أستراليا) ذات المسؤولية المحدودة" (رقم الشركة في أستراليا: ‎399 644 142) ترخيصًا لمزاولة الخدمات المالية في أستراليا (رقم الترخيص: 387079). جميع الحقوق محفوظة.

توجه المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للأشخاص في أستراليا فقط المصنفين بأنهم عملاء في قطاع التجارة بالجملة على النحو المحدد في القسم 761G من قانون الشركات لعام 2001. قد يُقيد توزيع المعلومات على الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم هذه المعايير بموجب القانون، ويجب على الأشخاص الذين يمتلكونها طلب المشورة ومراعاة أي قيود تتعلق بها.

تستخدم المواد الواردة في هذه الوثيقة لأغراض معلوماتية فقط وينبغي عدم تفسيرها على أنها عرض أو طلب أو توصية لشراء منتجات مالية أو بيعها.

تُعد المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عامة بطبيعتها وليست مشورة شخصية بشأن المنتجات المالية. أي مشورة واردة في الوثيقة هي عامة فقط وقد تم إعدادها من دون النظر إلى أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك. لذا قبل استخدام أي من هذه المعلومات، يجب أن تفكر في مدى ملاءمتها لأهدافك ووضعك المالي واحتياجاتك وطبيعة المنتج المالي ذي الصلة. عليك طلب المشورة المالية المستقلة وقراءة بيانات الإفصاح ذات الصلة أو وثائق العرض الأخرى قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن منتج مالي معين.

هونغ كونغ: تمتلك شركة "إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة" ترخيصًا من النوع 1 من لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، وهي مرخصة في هونغ كونغ بموجب قانون مقرضي الأموال (ترخيص مقرض الأموال رقم 2023/1681). لم تراجع لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة هذه الوثيقة. لا تمثل هذه الوثيقة عرضًا لبيع أوراق مالية أو طلبًا لشراء أي منتج تديره أو تقدمه شركة "إيكويتيز فيرست هولدينجز هونج كونج المحدودة"، لكنها موجهة للمستثمرين المحترفين لا للأفراد أو المؤسسات التي تكون هذه العروض أو الدعوات غير قانونية أو محظورة بالنسبة إليهم.

كوريا: توجه هذه الوثيقة فقط للمستهلكين الماليين المحترفين أو المستثمرين المحترفين أو المستثمرين المؤهلين الذين يتسلحون بالمعرفة ويتمتعون بالخبرة الكافية للدخول في معاملات تمويل الأوراق المالية، وهي غير مخصصة للأشخاص الذين لا يستوفون هذه المعايير وينبغي عدم استخدامهم إياها.

المملكة المتحدة: "إيكويتيز فيرست (لندن) المحدودة" هي شركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة الإدارة المالية البريطانية (FCA) في المملكة المتحدة. توزع هذه الوثيقة في المملكة المتحدة وتتاح فقط لفئات الأشخاص المذكورين في المادة 19 (5) (محترفي الاستثمار) والمادة 49 (2) (الشركات ذات الأرصدة المالية الضخمة وجمعيات الأفراد وغيرها) من الجزء الرابع من مرسوم الترويج المالي (FPO) لعام 2005 التابع لقانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000، وأي نشاط استثماري يتعلق بهذا العرض متاح فقط لهؤلاء الأشخاص، ولا يشارك فيه سواهم. يجب على الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة مهنية في أمور الاستثمار أو من لا تنطبق عليهم المادة 49 من مرسوم الترويج المالي عدم الاعتماد على هذه الوثيقة؛ لأنها أعدت فقط للأشخاص المؤهلين بوصفهم مستثمرين محترفين بموجب توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID) وهي متاحة لهم.

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