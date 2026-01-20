شركة "دُقينش آند كومباني" تُرسّخ شراكة استراتيجية مع شركة "سعود كونسلت"

"تحالف يُتيح تقديم خدمات متكاملة في مجال الهندسة، المشتريات، الإنشاءات، وإدارة المشاريع في المملكة العربية السعودية"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة "دُقينش آند كومباني"، الشركة الكندية الرائدة في مجال الاستشارات في إدارة المشاريع وتنفيذ الأنظمة، شراكة استراتيجية مع شركة "سعود كونسلت"، أقدم شركة هندسية في المملكة العربية السعودية، مما يُوسّع نطاق عمليات دُقينش في جميع أنحاء المملكة.

يجمع هذا التحالف بين خبرة دُقينش المتميزة في إدارة المشاريع، إدارة مكاتب المشاريع، وتنفيذ الأنظمة المختلفة، مع خبرة سعود كونسلت الرائدة في مجال الهندسة على مدار 60 عامًا وشبكتها التي تضم أكثر من 8002 متخصص يخدمون كبرى شركات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

Dokainish & Company Logo

تُقدّم هذه الشراكة خدمات متكاملة في جميع أنحاء المملكة، وتشمل: الهندسة، المشتريات، إدارة الإنشاءات، إدارة ضوابط المشاريع، والأنظمة.

وقال طارق دُقينش، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دُقينش: "هذه الشراكة تُكمّل نموذج تقديم الخدمات". "لقد أنشأنا مكاتب إدارة مشاريع حائزة على جوائزعالمية، ونفذنا برامج ضمن الميزانية وقبل الموعد المحدد في أكثر القطاعات تطلبًا في العالم. هذه الشراكة تُرسّخ هذا النهج المتبع في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع."

"على مدار 60 عامًا، قدمت شركة سعود كونسلت خدمات هندسية متميزة في أهم مشاريع البنية التحتية في المملكة. تُضيف هذه الشراكة خبرة عالمية المستوى في إدارة المشاريع وأنظمة التحكم. معًا، نقدم لعملائنا خدمات متكاملة في مجال الهندسة، المشتريات، الإنشاءات، والإدارة "، صرّح بذلك فهد التميمي، الرئيس التنفيذي لشركة سعود كونسلت.

تمّ إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة خلال زيارة وفد تجاري من حكومة كندا إلى منطقة الخليج، برئاسة معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية. يأتي هذا الوفد ضمن جهود رئيس الوزراء مارك كارني في الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات والاستثمار بين كندا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يُمكّن الشركتين من دعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحويل وتطوير البنية التحتية.

"تعكس هذه الشراكة التزام كندا ببناء علاقات عالمية قوية ودعم المبادرات التحويلية مثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ومن خلال تعزيز التعاون بين الخبرات الكندية والسعودية، فإننا نعزز العلاقات الاقتصادية، ونخلق فرصًا جديدة للشركات الكندية، وندفع بهدفنا المتمثل في مضاعفة الصادرات غير الأمريكية خلال العقد المقبل"، صرح بذلك معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية.

نبذة عن شركة دُقينش آند كومباني (www.dokainish.com)

شركة دُقينش آند كومباني هي شركة استشارات إدارية متخصصة في إدارة ضوابط المشاريع، وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع، واعتماد الأنظمة لبرامج رأس المال واسعة النطاق. تُقدم دُقينش خدماتها لعملاء في جميع القطاعات، ولها مكاتب في نيويورك، وتورنتو، وكالجاري، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية (سيتم افتتاح مكتبها في المملكة في الربع الأول من عام 2026). تتمتع الشركة بخبرة طويلة في منطقة الشرق الأوسط، ولها مشاريع نشطة في جميع أنحاء المنطقة. وقد أسفرت منهجية دُقينش عن إنشاء مكاتب إدارة مشاريع حائزة على جوائزعالمية، بما في ذلك جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع من معهد إدارة المشاريع .(PMI)

نبذة عن شركة سعود كونسلت (www.saudconsult.com)

شركة الخدمات الإستشارية السعودية للإستشارات الهندسية (سعود كونسلت)، التي تأسست عام 1965، هي أقدم وأكبر شركة استشارات هندسية سعودية في المملكة العربية السعودية. تضم الشركة أكثر من 8002 متخصص، وتقدم خدمات هندسية وفنية لكبرى شركات البنية التحتية، بما في ذلك الهيئة الملكية، الحرس الوطني، وعملاء رائدين من القطاع الخاص في جميع أنحاء المملكة. أنجزت الشركة مشاريع رائدة في قطاعات النقل والمرافق العامة والرعاية الصحية والتطوير العمراني، مساهمةً في تشكيل البيئة العمرانية للمملكة على مدى ستة عقود.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2864845/Dokainish___Company_DOKAINISH___COMPANY_FORMALIZES_STRATEGIC_PAR.jpg