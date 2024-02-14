شركة "مشاريع" تكشف عن خططها الإستراتيجية في التطوير العقاري

سلامة بن سعيدان: "سنجري طروحات بقيمة 12 مليار ريال، وإدراج 3 شركات، وتأسيس 7 صناديق"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 14 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "مشاريع"، شركة التطوير العقاري الشهيرة في المملكة العربية السعودية، عن خططها الإستراتيجية الشاملة للسنوات الخمس المقبلة. من خلال التركيز على ترسيخ مكانتها كرائد في سوق العقارات، ودفع نمو الأعمال، وتعزيز أداء المشروعات، تهدف "مشاريع" إلى الاستفادة من الازدهار الحالي الذي تشهده المملكة في مختلف القطاعات. وتتوافق مشروعات الشركة المستمرة مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتساهم في التقدم الشامل الذي تحرزه البلاد.

Salama bin Malhi bin Saedan, Chairman of Masharee Company.

تعزز الخطط الإستراتيجية لشركة "مشاريع" مكانتها كالمطور العقاري الرائد في القطاع الخاص داخل المملكة. وتشمل أهداف الشركة بناء مليون متر مربع من المساحات المكتبية، و500 ألف متر مربع من المساحات السكنية، و200 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وإنشاء خمسة فنادق خمس نجوم. بالإضافة إلى ذلك، ستعطي "مشاريع" الأولوية لتطوير المناطق السكنية والسياحية في كل مشروعاتها. ويمثل هذا الإعلان فصلاً جديدًا ومثيرًا في المسيرة الاستثمارية الناجحة لشركة "مشاريع".

وأكد سلامة بن سعيدان، رئيس مجلس إدارة شركة "مشاريع"، أن الخطط الإستراتيجية للشركة ترتكز على فهم عميق للتطورات التي يشهدها القطاع العقاري. وتعتمد هذه الخطط على إنجازات مشروعات الشركة الأخيرة والتزامها بالابتكار والاستثمار في الجوانب الثقافية كافة، لتقديم عروض عقارية متنوعة. ويتوافق هذا النهج مع التقدم المستمر في المملكة العربية السعودية ويمكّن "مشاريع" من تلبية احتياجات العملاء، بما في ذلك شركات القطاع الخاص والأفراد، من خلال تزويدهم بأسلوب حياة غني.

وأوضح بن سعيدان أن الخطط الإستراتيجية للشركة ترتكز على عدة محاور، منها إرساء معايير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، وتوسيع خيارات الاستثمار، وتعظيم عوائد الأصول، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة المشاريع العقارية. وعلاوة على ذلك، تعتزم "مشاريع" إطلاق عروض بقيمة 12 مليار ريال سعودي تقريبًا، وإدراج ثلاث شركات في السوق المالية السعودية، وإنشاء سبعة صناديق عقارية. وتهدف الشركة إلى التركيز على تطوير المباني الذكية لتحافظ على مكانتها الرائدة داخل القطاع الخاص كمطور عقاري.

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