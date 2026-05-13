شركة (TKE ALAT) تعلن عن مستجدات المشروع المخطط لإنشاء مصنع ومركز متطور متعدد الاستخدامات في الدمام

تعتزم شركة ( TKE ALAT ) إنشاء منشأة بمساحة 40,000م 2 في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام لإنتاج مصاعد وسلالم متحركة متطورة، إلى جانب مركز تدريبي ضمن الموقع.

عُقدت اتفاقية تأجير الأرض مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

يتولى تنفيذ المشروع شركة الحلول الإنشائية المتقدمة للمشاريع (ZODCON) ، إحدى الشركات التابعة لشركة صناعات البناء المتقدمة (صناعات).

سيشكل المصنع والمركز المتطور ركيزة أساسية لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على حلول التنقل الحضري في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دوسلدورف، ألمانيا والرياض، المملكة العربية السعودية، 13 مايو، 2026م /PRNewswire/ -- أعلنت شركة (TKE ALAT)، وهي مشروع مشترك بين شركة (TK Elevator) الرائدة عالمياً في حلول التنقل العمودي والحضري، وشركة آلات إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تطوير القدرات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، عن اعتماد موقع المشروع المخطط لإنشاء مصنع ومركز متطور متعدد الاستخدامات للمصاعد والسلالم المتحركة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى اختيار شريك التنفيذ الإنشائي للمشروع. وسيُطوَّر المركز متعدد الاستخدامات، والذي يمتد على مساحة 40,000م2، في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، فيما ستتولى شركة حلول البناء المتطورة للمشاريع (ZODCON) تنفيذ أعمال الإنشاء، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة صناعات البناء المتقدمة (صناعات). ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2027م.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق أهداف المشروع المشترك البالغة قيمته 160 مليون يورو، والذي أُعلن عن تأسيسه في أغسطس 2025م بين شركتَي آلات و(TK Elevator). ومن المتوقع أن تكون هذه المنشأة أول منشأة عالمية لتصنيع للمصاعد والسلالم المتحركة في المملكة العربية السعودية، إذ ستسهم شركة (TK Elevator) بتقديم خبراتها التقنية المتقدمة، وقدراتها التصنيعية ومنهجيتها العالمية في السلامة والجودة. ومن المخطط أن يُشكل الموقع مركزاً للابتكار والذي يضم مركزاً لتطوير المنتجات ومرفقاً تدريبياً متكاملاً (SEED Campus) التابع لشركة (TK Elevator)، وإنشاء فريق إقليمي للخدمات الفنية الدولية بهدف تقديم الدعم الفني وخدمات الصيانة متعددة العلامات التجارية ضمن منظومة (TKE Universal Service)، إذ تعكس هذه الشراكة التزام شركة (TK Elevator) المستمر بتطوير الحياة الحضرية من خلال حلول وخدمات مبتكرة تدعم مستقبل المدن الذكية والتنقل الحضري المستدام.

نبذة عن شركة (TKE ALAT)

تُعد شركة (TKE ALAT) مشروعاً مشتركاً قيمته 160 مليون يورو بين شركة (TK Elevator)، الرائدة عالمياً في التنقل الحضري العمودي، وشركة آلات إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والتي تعمل على تطوير القدرات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية. وقد تأسست الشركة في أغسطس 2025م لتلبية احتياجات التنقل الحضري المتزايدة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نبذة عن شركة (TK Elevator)

تُعد شركة (TK Elevator) إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال النقل العمودي والتنقل الحضري، والتي تقدم حلولاً هندسية متكاملة تشمل تصميم وتركيب وصيانة المصاعد، والسلالم المتحركة، والممرات المتحركة، والجسور المتحركة للطائرات، ومصاعد الأشخاص ذوي الإعاقة، والمصاعد المنزلية، إضافة إلى خدمات التحديث والصيانة لمختلف العلامات التجارية في أي مكان وزمان. وبفضل حلولها الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبحت آفاق التنقل الحضري بلا حدود. واستقلت الشركة عن مجموعة (ThyssenKrupp) في عام 2020م، وحققت إيرادات بلغت 9.2 مليار يورو في السنة المالية 2025م. ويعمل لديها نحو 50,000 موظف، من بينهم 25,000 فني خدمات، مع أكثر من 1,000 مركز دعم حول العالم.

مرفقات البيان الصحفي

يمكن تحميلها من هنا (المصدر: TK Elevator)

للتواصل الإعلامي

TK Elevator GmbH

[email protected]

www.tkelevator.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2979225/TKE_ALAT_Stills_01.jpg