شركة Tata AIA Lifeتُطلق صندوق Global Equity

مومباي، الهند، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- يكتسب الاستثمار العالمي أهمية متزايدة اليوم كإستراتيجية لبناء الثروة على المدى الطويل. يوفّر التعرض للأسهم الدولية للمستثمرين إمكانية الوصول إلى القطاعات المدفوعة بالابتكار، وفرص الأسواق المتقدمة، وتقليل مخاطر التركّز المرتبطة بالاعتماد على اقتصاد واحد فقط. استجابةً لهذا الطلب المتنامي، أطلقت Tata AIA Life Insurance، إحدى شركات التأمين على الحياة الرائدة في الهند، صندوق Tata AIA Global Equity.

يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال وتوليد دخل من خلال الاستثمار في الأسهم العالمية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) عبر الأسواق الدولية. وهو متاح من خلال حلول الاستثمار المرتبطة بالوحدات (Unit-Linked) لدى Tata AIA، حيث يجمع بين التعرض للأسواق العالمية والحماية التأمينية على الحياة - مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من فرص النمو العالمي مع تأمين مستقبلهم المالي.

تفاصيل إطلاق الصندوق

فترة الطرح الأولي للصندوق ( NFO ): من 26 فبراير 2026 إلى 5 مارس 2026

إصدار الوحدات بسعر صافي قيمة الأصول ( NAV ): 10 دولارات للوحدة عند منتصف ليل 5 مارس 2026 (وفقًا لشروط الوثيقة)

التفاصيل الرئيسية للصندوق

الهدف الاستثماري: تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال وتوليد دخل من خلال الاستثمارات في الأسهم العالمية والأدوات المرتبطة بها، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة ( ETFs ).

توزيع الأصول: من 70% إلى 100% في الأسهم العالمية والأدوات المرتبطة بها، وحتى 30% في أدوات الدين، والنقد، وأدوات أسواق المال.

علّق Harshad Patil، رئيس قطاع الاستثمار لدى Tata AIA Life Insurance، بمناسبة هذا الإطلاق قائلًا: "توفر الأسواق العالمية إمكانية الوصول إلى بعض من أكثر الشركات رسوخًا في العالم وقطاعات النمو الناشئة عبر مختلف المناطق الجغرافية. ومع تزايد تكامل الاقتصادات العالمية وتطور تفضيلات المستثمرين، أصبح التنويع الدولي عنصرًا أساسيًا في بناء المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل. ومن خلال صندوق Global Equity، نهدف إلى توفير مسار منظم ومدار باحترافية للمستثمرين للمشاركة في فرص النمو العالمي، مع الاستفادة في الوقت ذاته من الحماية التأمينية على الحياة بما يتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل".

لماذا يزداد الاهتمام بالتعرض للأسهم العالمية

التنويع الجغرافي: يساعد على موازنة مخاطر المحفظة الاستثمارية من خلال تقليل الاعتماد على اقتصاد واحد فقط.

الوصول إلى الشركات العالمية الرائدة: يوفّر التعرض لشركات متعددة الجنسيات تقود الابتكار في قطاعات رئيسية حول العالم.

المشاركة في اتجاهات النمو العالمية: إتاحة الفرصة للاستفادة من التحولات الهيكلية طويلة الأجل التي تعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات عالميًا.

كيفية الاستثمار

يمكن للعملاء الاستثمار في صندوق Tata AIA Global Equity من خلال حلول الاستثمار المرتبطة بالوحدات (Unit Linked) لدىTata AIA ، بما في ذلك منتج Tata AIA Shubh Global Invest، والمتاح عبر قنوات الشركاء والمنصات الإلكترونية.

لمزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة tataaia.com أو التواصل مع مستشار Tata AIA.

*ملاحظة: يجب على المستثمرين تقييم مدى تقبلهم للمخاطر بعناية، نظرًا لأن الصندوق يتمتع بملف مخاطر مرتفع.

TATA AIA Shubh Global Invest – هي خطة ادخار فردية على الحياة، مرتبطة بالوحدات (Unit Linked)، وغير مشاركة في الأرباح (UIN: TALL003V01)

** صندوق Tata AIA Global Equity – (رقم تعريف الصندوق المنفصل: ULIF 502 01/03/25 TGF 110)

