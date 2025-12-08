شركة تي يو ڤي راينلاند تعزز دعم الحصول على "علامة CE" لمصنّعي البناء في الشرق الأوسط

تمكين منتجي الصلب الهيكلي والألومنيوم للحصول على شهادة EN 1090 ، وضمان الامتثال ، والوصول إلى الأسواق الأوروبية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أكدت شركة " تي يو ڤي راينلاند " (TÜV Rheinland)، الرائدة عالميًا في مجال إجراءات الاختبار والمصادقة المستقلة، التزامها بدعم مصنعي منتجات البناء في تلبية متطلبات الحصول على "علامة CE" الإلزامية للمنطقة الاقتصادية الأوروبية. يعتبر الحصول على "علامة CE" إنجاز قياسي تنظيمي حاسم بموجب "لائحة منتجات البناء" (CPR-305/2011/EU) ، ولا سيما بالنسبة لهياكل الفولاذ وهياكل الألومنيوم المستخدمة في تطبيقات البناء الدائمة.

CE Marking

يجب على المصنعين الذين يسعون للحصول على "علامة CE" الامتثال للائحة CPR-305/2011/EU والحصول على شهادة بموجب معيار EN 1090-1 من خلال "هيئة معتمدة" مرخصة. يتطلب هذا التصديق رقابة صارمة ويتطلب تنفيذ ما يلي:

نظام "مراقبة الإنتاج في المصنع" لضمان اتساق جودة المنتجات

شهادة ISO 3834 لإدارة جودة اللحام لحماية الأداء الهيكلي.

إجراءات اختبار ورصد قوية للتحقق من موثوقية المنتجات

علامة CE تعني أكثر من مجرد الالتزام التنظيمي. إنها تعني:

الخبرة المهنية والقدرة التقنية

تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض تكاليف عدم المطابقة

الوصول إلى قطاعات عملاء جديدة وفرص جديدة في الأسواق في جميع أنحاء أوروبا

قال السيد " أنسلمان "، نائب الرئيس الأول للخدمات الصناعية والأمن السيبراني لمنطقة الهند، والشرق الأوسط وأفريقيا في " تي يو ڤي راينلاند ": "نحن ندرك أن الحصول على "علامة CE" لا يمثل فقط مجرد علامة ، بل هي تمثل جواز سفر للتنافسية العالمية". "من خلال خدماتنا الشاملة للاعتماد وفق معيار EN 1090 - من عمليات تدقيق المصانع التفصيلية إلى المراقبة المستمرة - نزود المصنعين بالأنظمة والوضوح والثقة اللازمة لتلبية التوقعات الأوروبية. وهذا يضمن أن منتجاتها المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم موثوقة من الناحية الهيكلية وذات جودة عالية وموافقة كاملة للدخول إلى السوق الأوروبية. في عالم اليوم المترابط ، فإن هذا الامتثال ليس اختياريًا ، بل ضروري."

تقدم " تي يو ڤي راينلاند " دعمًا كاملاً للحصول على "علامة CE"، بما في ذلك:

مراجعة الطلب وإعداد ما قبل التدقيق - تقييم المتطلبات الأساسية مثل مؤهلات عامل اللحام / مشغل اللحام ، وإجراءات اللحام ، وإجراءات مراقبة الجودة الحالية.

المراجعة والتفتيش الأولي لـ "مراقبة الإنتاج في المصنع" - تقييم مرافق التصنيع والعمليات والسجلات وعمليات اللحام من أجل الامتثال.

إصدار شهادة EN 1090-1 وترخيص منح "علامة CE" ، منح الشهادة بمجرد استيفاء جميع المتطلبات ، مما يتيح للمصنع الحصول على "علامة CE " وإصدار "إعلان الأداء".

المراقبة والمتابعة المستمرة - عمليات التدقيق الدورية لـ "مراقبة الإنتاج في المصنع" وممارسات اللحام وأنشطة ضمان الجودة للحفاظ على الامتثال على المدى الطويل.

مع استمرار الارتفاع في الطلب العالمي على منتجات البناء المعتمدة عالية الأداء، لا تزال " تي يو ڤي راينلاند " ملتزمة بمساعدة الشركات المصنعة في منطقة الشرق الأوسط وما وراءها على تعزيز الامتثال وتحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع وجودها في الأسواق الأوروبية.

نبذة عن تي يو ڤي راينلاند:

150 عامًا من جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا: تعد " تي يو ڤي راينلاند " واحدة من أبرز مزودي خدمات الاختبار والتفتيش في العالم ، مع إيرادات سنوية تزيد عن 2.7 مليار يورو و 27000 موظف في أكثر من 50 دولة. ويختبر خبراؤها المؤهلون تأهيلاً عاليًا الأنظمة التقنية والمنتجات، ويسمحون بالابتكار، ويساعدون الشركات في انتقالها نحو المزيد من الاستدامة. وهي تدرب المهنيين في العديد من المجالات وتصادق على أنظمة الإدارة وفق المعايير الدولية. مع خبرة استثنائية في مجالات مثل التنقل وإمدادات الطاقة والبنية التحتية وما إلى ذلك ، توفر " تي يو ڤي راينلاند " ضمانًا مستقلاً للجودة؛ وخاصةً التقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية. وبذلك ، تساهم " تي يو ڤي راينلاند " في مستقبل أكثر أمانًا وأفضل للجميع. منذ العام 2006، أصبحت " تي يو ڤي راينلاند " عضوًا في "الميثاق العالمي للأمم المتحدة"، والذي يعزز الاستدامة ويكافح الفساد. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كولونيا بألمانيا. الموقع الإلكتروني: www.tuv.com

للتواصل الإعلامي:

سامرات سينها

الاتصالات والعلاقات العامة

تي يو ڤي راينلاند

البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2836191/CE_Marking.jpg