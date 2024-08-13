شركة 4i apps solutions تحتفل بيوم تقدير الذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات رائدة في هذا القطاع

تشيناي، الهند, 13 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- احتفلت 4i apps solutions مؤخرًا بيوم تقدير الذكاء الاصطناعي من خلال فعالية مميزة تحتفل فيها بالقوة التحويلية التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. كما سلطت هذه الفعالية الضوء على التزام شركة 4i بالتعاون وتطوير الذكاء الاصطناعي مع مراعاة المعايير الأخلاقية، ودعوة الخبراء والتقنيين وقادة القطاع إلى التعمق في أحدث التطورات والتطبيقات في الذكاء الاصطناعي.

4i apps solutions Celebrates AI Appreciation Day with Industry-Leading Initiatives

شمل برنامج اليوم خطابات رئيسية، وحلقات مناقشة، ومناطق عمل تفاعلية، ومعرضًا لمشاريع الذكاء الاصطناعي. أكد المتحدثون الرئيسيون الدور الحاسم للذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية ودفع الابتكار، ومعالجة التطورات في التعلم الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، والاعتبارات الأخلاقية الكامنة في نشر الذكاء الاصطناعي. قدمت مناقشات اللجنة رؤى من كبار الخبراء حول مستقبل الذكاء الاصطناعي واستخداماته في قطاعات مثل الرعاية الصحية، والتمويل، والتعليم.

وأعادت 4i تأكيد التزامها بتطوير الذكاء الاصطناعي بالمعايير الأخلاقية، مؤكدة أهمية الممارسات المسؤولة في أبحاث الذكاء الاصطناعي ونشره. وصرّح Rajmohan، كبير مسؤولي التكنولوجيا في 4i، قائلًا "إن فعالية يوم تقدير الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا لا تسلط الضوء على تقدمنا فحسب، بل تؤكد أيضًا التزامنا بتطوير الذكاء الاصطناعي مع مراعاة المعايير الأخلاقية". يضمن هذا الالتزام الثابت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها 4i لا تؤدي إلى نجاح الأعمال فحسب، بل تساهم أيضًا بشكل إيجابي في تطوير المجتمع.

سلطت 4i الضوء على مختبر الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بها، المخصص لتعزيز التقدم التكنولوجي. ويعمل هذا المبنى كمركز رئيسي للتطورات الرائدة داخل الشركة، وهو مجهز بالموارد التي تمكن من إجراء أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويعمل المختبر على تسريع المشاريع الداخلية، والتعاون مع الشركاء الخارجيين لقيادة التقدم في جميع أنحاء الصناعة.

مع استمرار الذكاء الاصطناعي في التطور، لا تزال 4i مكرسة جهودها من أجل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة المجتمعية وتعزيز العمليات التجارية على مستوى العالم. كانت فعالية يوم تقدير الذكاء الاصطناعي شهادة على قيادة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي وجهودها المستمرة لتعزيز التعاون والتنمية الأخلاقية في هذا القطاع.

نبذة عن شركة 4i apps solutions

تُعد شركة 4i apps solutions مزودًا رائدًا في تطبيقات المؤسسات الشاملة وخدمات التكنولوجيا، وتلبية مختلف الصناعات على مستوى العالم. بفضل 16 عامًا من التميز التشغيلي، نجحت شركة 4i في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق به لكل مؤسسات القطاعين العام والخاص. تتجاوز خبرتنا Oracle Cloud لتشمل مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك تطبيقات شركة Salesforce، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؛ مثل تطبيقات Fusion ومجموعة Oracle للأعمال الإلكترونية (EBS)، والخدمات المتخصصة في Primavera وإدارة إيرادات القطاع العام (PSRM). من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ندعم الشركات من جميع الأحجام في تحديد وتنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي القوية. يقدم فريقنا، المؤلَّف من أكثر من 750 مستشارًا، حلولًا مخصصة في جميع أنحاء العالم، مما يضمن نجاح الأعمال من خلال الموثوقية والتقدم الإستراتيجي.

للتواصل: البريد الإلكتروني: [email protected]

الموقع الإلكتروني: 4iapps.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2479906/4i_AI_Appreciation_Day.jpg